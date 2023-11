Gazan kaistan suurin sairaala al-Shifa jäänyt ”täysin saarroksiin” Israelin ja Hamasin välisissä taisteluissa

Maailman terveysjärjestön (WHO) pääjohtaja Tedros Adhanom Ghebreyesus kertoi viestipalvelu X:ssä olevansa erittäin huolestunut tiedoista, joiden mukaan Gazan suurimman sairaalan al-Shifan lähistölle on tehty ilmaiskuja ja sairaalan henkilökunta on joutunut pakenemaan.

Myös uutistoimisto AFP kertoi tänä aamuna, että sairaala on jäänyt nyt täysin saarroksiin Israelin ja Hamasin välisissä taisteluissa. Tuhansien siviilien on arvioitu hakeutuneen suojaan kyseiseen sairaalaan.

AFP:n paikalla olevat toimittajat kertoivat yöllä al-Shifan lähistöllä kuullun useita räjähdyksiä, joita he kuvailivat kuin ukkosen jylinäksi. Myös avustusjärjestöt ovat varoittaneet sairaalan potilaiden ja henkilökunnan olevan vaarassa, ja Gazassa pitkään työskennellyt Lääkärit ilman rajoja kuvaili tilannetta sairaalassa katastrofaaliseksi.

Maailman terveysjärjestön johtaja vaatii välitöntä humanitaarista tulitaukoa.

”Sisällä on leikkausta tarvitseva potilas”

Lääkärit ilman rajoja -järjestö kertoi tänä aamuna viestipalvelu X:ssä menettäneensä yhteyden työntekijöihinsä taisteluiden saartamassa al-Shifan sairaalassa, jonka ympäristössä taistelut ovat järjestön mukaan vain kiihtyneet.

– Sisällä on leikkausta tarvitseva potilas. Sisällä on potilas, joka nukkuu osastollamme. Emme voi evakuoitua ja jättää näitä ihmisiä sisälle. Lääkärinä olen vannonut auttavani apua tarvitsevia ihmisiä, Mohammed Obeid -niminen kirurgi kuvaili tilannetta järjestön X-viestissä.

Maailman terveysjärjestön mukaan Gazan kaistan ja Länsirannan sairaaloihin tai muuhun terveydenhuoltoon on osunut yli 250 iskua reilun kuukauden aikana.

CNN: Kaksi muutakin sairaalaa tankkien saartamia

Yhdysvaltalaisen uutiskanava CNN:n mukaan kaksi muutakin sairaalaa, al-Nasrin sairaala sekä al-Rantisin lastensairaala, ovat niiden johtajan Mustafa al-Kahloutin mukaan israelilaisten panssarivaunujen saartamia, eivätkä potilaat ja henkilökunta pääse pakenemaan. Israelin asevoimat on CNN:n mukaan vastannut sen tiedusteluihin, ettei se ehdi intensiivisten taistelujen vuoksi vastata kanavan kysymyksiin sairaaloista.

CNN:n mukaan al-Kahlout vetosi kansainväliseen Punaiseen Ristiin, jotta se auttaisi henkilökuntaa ja potilaita.

– Olemme täysin saarroksissa, sairaalan ulkopuolella on panssarivaunuja, emmekä voi poistua, hän sanoi perjantaina.

Israel väittää Hamasin päämajan olevan sairaalan alla

Israelin iskut ovat osuneet myös sairaaloihin, kun se on vastannut äärijärjestö Hamasin 7. lokakuuta Israeliin tekemään veriseen hyökkäykseen. Israel on sanonut Hamasin pitävän tukikohtia tietoisesti siviilien lähettyvillä eli käyttävän näitä ihmiskilpinä. Israel on väittänyt, että Gazan kaistaa hallitseva terroristijärjestö Hamas pitää operatiivista päämajaansa juuri al-Shifan alla ja että sen taistelijoita piileskelisi sairaalassa.

Vaatimukset välittömälle tulitauolle lisääntyneet

Useat tahot ovat viikkojen ajan vaatineet Israelia lopettamaan massiiviset ilmaiskunsa Gazan kaistalle sekä osapuolia laskemaan aseensa. Myös Yhdysvallat on sanonut haluavansa humanitaarisen tauon siviilien auttamiseksi, vaikka se on muuten tukenut Israelia sen hyökkäyksessä Hamasia vastaan ja uskoo täyden tulitauon vain hyödyttävän Hamasia.

Lääkärit ilman rajoja -järjestö arvosteli Yhdysvaltojen kantaa tiedotteessaan.

– Ei ole järkeä keskeyttää sotaa lyhyeksi aikaa humanitaarisen avun sisälle päästämiseksi ja sitten jatkaa intensiivistä pommittamista, joka kasvattaa humanitaarisen avun tarvetta. Välitön tulitauko on ainoa inhimillinen vaihtoehto, eilisessä tiedotteessa sanottiin.

Macron vaati Israelia lopettamaan siviilien pommittamisen

Perjantaina Ranskan presidentti Emmanuel Macron vaati Israelia lopettamaan siviilien pommittamisen Gazan kaistalla. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelussa hän sanoi sen olevan tosiasiallista, että siviilejä pommitetaan Gazassa.

– Näitä vauvoja, naisia ja vanhoja ihmisiä pommitetaan ja surmataan. Siihen ei ole mitään syytä eikä oikeutusta. Joten kehotamme Israelia lopettamaan, Macron sanoi.

Macron sanoi myös toivovansa, että muut maailman johtajat liittyvät tulitaukoa vaativiin kehotuksiin.

Hän sanoi haastattelussa myös, että Israelilla on oikeus puolustaa itseään. Ranskalaisjohtaja lisäsi kuitenkin olevansa eri mieltä siitä, että paras tapa Israelin itsesuojeluun on Gazan laaja pommittaminen. Hän sanoi pommitusten aiheuttavan alueella paheksuntaa, joka voi osaltaan pitkittää konfliktia.

Macron ei kysyttäessä suostunut ottamaan kantaa siihen, onko Israel rikkonut Gazassa kansainvälistä oikeutta.

– En ole tuomari. Olen valtionpäämies.

Israel laski arviotaan kuolleiden määrästä

Israelin ilmaiskuissa ja hyökkäyksessä Gazaan on kuollut Hamasin kontrolloiman alueen terveysministeriön mukaan runsaan kuukauden aikana yli 11 000 ihmistä. Ministeriön mukaan kuolleista on lapsia runsaat 4 500.

Israel puolestaan laski arviotaan runsaan kuukauden takaisessa äärijärjestö Hamasin hyökkäyksessä kuolleiden määrästä 1 200:aan. Asiasta kertoi perjantaina maan ulkoministeriön edustaja. Aiempi arvio oli noin 1 400.

Ulkoministeriön edustajan mukaan luvun tarkentuminen johtuu siitä, että osa tunnistamattomista ruumiista on tutkimuksissa paljastunut maahan hyökänneiden Hamasin taistelijoiden ruumiiksi.

– Kyseessä on päivitetty luku. Tämä johtuu siitä, että oli paljon ruumiita, joita ei tunnistettu. Nyt uskomme, että ne ovat terroristien eivätkä ole israelilaisia kuolonuhreja, perusteli ulkoministeriön edustaja Lior Haiat.

Uhrilukuja ei ole voitu vahvistaa riippumattomasta lähteestä.

– – – – –

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Minja Viitanen, Ayla Albayrak