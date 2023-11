Gazassa odotettiin tietoa mahdollisesta tulitauosta, sovun neuvotteluissa kerrottiin olevan lähellä

Gazassa odotettiin sunnuntaina uutisia tulitauosta, joka lopettaisi äärijärjestö Hamasin ja Israelin armeijan taistelut joksikin aikaa, jotta alueelle saataisiin lisää humanitaarista apua. Samaan aikaan Israelin armeija kertoi löytäneensä liki tyhjennetyn al-Shifan sairaalan alta alueen pohjoisosasta kymmenen metrin syvyydestä 55-metrisen tunnelin.

Israel on jo aiemmin väittänyt, että al-Shifan alle on rakennettu Hamasin komentokeskus. Hamas on kiistänyt tämän.

Yhdysvaltalaislehti Washington Post kertoi omiin lähteisiinsä nojaten Qatarissa olevan tekeillä sopimuksen, joka keskeyttäisi taistelut viideksi päiväksi. Vastineeksi tästä Hamas vapauttaisi ainakin 50 hallussaan olevaa panttivankia. Samalla Gazaan toimitettavan humanitaarisen avun määrää nostettaisiin merkittävästi.

Lehden mukaan tulitaukoa valvottaisiin ilmasta.

Qatarin pääministerin Mohammed bin Abdulrahman Al Thanin mukaan sopuun pääseminen oli kiinni enää käytännön yksityiskohtien hiomisesta.

Yhdysvaltain avustava turvallisuusneuvonantaja Jon Finer kertoi hänkin, että neuvotteluissa oltiin ”lähempänä sopua kuin pitkään aikaan”.

– Tosin tässä todellakin pätee vanha mantra, jonka mukaan mistään ei ole sovittu ennen kuin kaikesta on sovittu, Finer sanoi NBC:n haastattelussa.

Hamasin hallinto ilmoitti sunnuntaina kuolonuhrien määrän Israelin hyökkäyksen aikana nousseen yli 13 000:n. Hamasin kontrolloima terveysministeriö on jo aiemmin ilmoittanut, ettei se voi enää ilmoittaa uhrilukuja, koska ruumiita ei voida noutaa kiivaiden taistelujen keskeltä.

Lukuja ei ole voitu riippumattomasti vahvistaa.

Keskosvauvat evakuoitiin sairaalasta

Gazan kaistan suurimmassa sairaalassa al-Shifassa alueen pohjoisosassa oli sunnuntaina edelleen ihmisiä. Palestiinalaislähteiden mukaan Israelin asevoimat käski lauantaina tyhjentää sairaalan täysin.

Israelin armeija on kiistänyt antaneensa evakuointikäskyn. Armeijan mukaan se ainoastaan välitti sairaalan johtajan pyynnön päästää lisää siviilejä lähtemään sairaala-alueelta.

Sairaala-alueelta lähti lauantaina satoja ihmisiä.

Maailman terveysjärjestön WHO:n asiantuntijoiden käydessä sairaalassa lauantaina siellä oli edelleen lähes 300 potilasta ja 25 lääkintähenkilökuntaan kuuluvaa.

WHO:n asiantuntijat kuvailivat viestipalvelu X:ssä tilannetta Israelin valtaamalla sairaalalla epätoivoiseksi. Ryhmä oli nähnyt sairaalan sisäänkäynnin luona joukkohaudan, johon oli heidän saamiensa tietojen mukaan haudattu yli 80 ihmistä.

WHO:n mukaan sairaala ei kykene toimimaan muun muassa puhtaan veden, polttoaineen, lääkkeiden ja ruoan puutteen vuoksi.

Runsaasti julkisuudessa olleet al-Shifan keskosvauvat saatiin sunnuntaina viimein evakuoitua, kertoi Gazan sairaaloiden pääjohtaja Mohammed Zaqut.

Zaqutin mukaan 31 keskosta evakuoitiin sairaalasta yhdessä kolmen lääkärin ja kahden hoitajan kanssa. Valmistelut ryhmän saamiseksi Egyptiin olivat sunnuntaina meneillään.