Hallitus sulkee koko itärajan kahdeksi viikoksi Vainikkalan rautatieliikennettä lukuun ottamatta – MTV: RKP:n ministerit eivät olleet päättämässä asiasta

Hallitus sulkee koko itärajan Vainikkalan rautatieliikennettä lukuun ottamatta 30. marraskuuta alkaen. Ainoana auki ollut Raja-Joosepin rajanylityspaikka suljetaan, ja turvapaikanhaku keskitetään lentoasemille ja vesiliikenteen rajanylityspaikoille. Sulku kestää kaksi viikkoa eli 13. joulukuuta saakka.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi, että oikeuskansleri on esityksen hyväksynyt.

– Laillisuusvalvojan arvio on, että nyt tehty päätös on tilanteessa oikeasuhtainen toimi, hän sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Orpo painotti tavoitteena olevan, että poikkeuksellinen tilanne itärajalla normalisoituu mahdollisimman pian.

– Ilmiö on saatava poikki. Se on kaikkien etu. Se on myös Venäjän etu. Välineellistetty maahantulo Suomeen on jatkunut. Kyse ei ole määrästä, vaan itse ilmiöstä. Kyse on Venäjän vaikuttamistoiminnasta. Sitä me emme hyväksy, Orpo painotti.

Pääministerin mukaan viime päivinä on saatu vahvempi käsitys siitä, että kyse on järjestetystä toiminnasta, ei aidosta hädästä.

– Siitä kertoo myös se, miten helposti tulijat löysivät tiensä Raja-Joosepin rajanylityspaikalle.

Orpo, sisäministeri Mari Rantanen (ps.) ja Rajavartiolaitoksen raja- ja meriosaston osastopäällikkö Matti Sarasmaa kertoivat ratkaisusta tiedotustilaisuudessa.

Sarasmaan mukaan tilanne on muuttunut olennaisesti viime viikosta.

– Käytettävissä ollut tieto viime viikolla oli senhetkistä tietoa, ja sen jälkeen olemme saaneet uutta tietoa tämän ilmiön potentiaalista ja sen kehittymisestä, hän sanoi.

Voidaan purkaa tai jatkaa

Sisäministeri Rantasen mukaan tilannetta seurataan jatkuvasti viranomaisten arvioita kuunnellen. Sulkupäätös voidaan saadun tiedon perusteella tarvittaessa purkaa tai sitä voidaan jatkaa.

Viime viikolla hallituksen esitys sulkea koko itäraja kaatui apulaisoikeuskanslerin oikeudelliseen arvioon. Tuolloin laillisuusvalvoja arvioi, että päätöksellä ei ollut takeita turvata perustuslaissa, EU:n oikeudessa, Euroopan ihmisoikeussopimuksessa ja muissa ihmisoikeusasiakirjoissa turvattua aitoa ja tehokasta mahdollisuutta hakea kansainvälistä suojelua.

Sen jälkeen hallitus päätyi jättämään auki vain yhden raja-aseman. Lapin Inarissa sijaitsevalle Raja-Joosepin rajanylityspaikalle ei tiistaina saapunut yhtään uutta turvapaikanhakijaa sulkemisaikaan mennessä.

Tiedotustilaisuudessa ei tarkemmin kerrottu, miten uhkakuva on muuttunut, jotta itäraja oli nyt mahdollista sulkea. Tarkempi arvio on salassa pidettävää tietoa.

Kaiken kaikkiaan Suomeen on elokuun alusta lähtien saapunut lähes tuhat kolmannen maan kansalaista ilman viisumia itärajan rajanylityspaikkojen kautta.

Orpo luottaa rajavartioiden osaamiseen

Sarasmaa nosti tilaisuudessa esille uhan ilmiön laajentumisesta.

– Nyt kun kaikki rajanylityspaikat ovat kiinni, ilmiö voi laajentua määrällisesti ja myös maantieteellisesti useampaan rajanylityspaikkaan, hän sanoi.

Myös viime viikolla Rajavartiolaitoksen osastopäällikkö Markku Hassinen piti mahdollisena, että rajanylityksiä voidaan nähdä muuallakin kuin varsinaisilla rajanylityspaikoilla.

Tiedotustilaisuudessa kysyttiin, miten rajavartijoiden tulee toimia, jos suljetulle rajalle tulleet ihmiset uhkaavat paleltua lumihankeen.

Orpo sanoi luottavansa suomalaisten rajavartijoiden osaamiseen.

– Minä olen oppinut kunnioittamaan meidän Rajavartiolaitostamme, Tullia ja poliisia, jotka siellä rajalla toimivat. Luotamme heidän arvostelukykyynsä ja kykyyn vastata erilaisiin tilanteisiin, mitä siellä eteen tulee, Orpo sanoi.

Sarasmaa kertoi, että Rajavartiolaitos on ohjeistanut jokaisen virkamiehen toimimaan erilaisissa tilanteissa.

– Ne virkamiehet toimivat siellä virkavastuulla. Minulla on täysi luottamus siihen, että he osaavat toimia siellä oikein.

Rantasen mukaan Suomen hallitus haluaa voimakkaasti viestiä ulospäin, että Suomen itärajalle ei kannata tulla ja että raja-asemat ovat kiinni. Hän kiinnittää huomiota siihen, että rajalle tulijat ovat pääsääntöisesti nuoria ja terveitä miehiä.

– Kyllä voisi ajatella, että myös heillä on vastuu siitä, että tulevatko he sinne rajan pintaan vai eivät. Meidän viestimme on se, että älkää tulko. Raja on kiinni, Rantanen sanoi.

MTV: Henriksson luottaa oikeuskanslerin kantaan

RKP:n kaikki kolme ministeriä olivat poissa valtioneuvoston tiistaisesta istunnosta, jossa päätettiin koko Suomen itärajan sulkemisesta. Asiasta kertoo MTV:n uutiset.

RKP:n opetusministeri Anna-Maja Henriksson, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Anders Adlercreutz sekä liikunta-, urheilu- ja nuorisoministeri Sandra Bergqvist eivät osallistuneet valtioneuvoston istuntoon, sillä he olivat saamelaisten parlamentin 50-vuotisjuhlassa Inarissa.

Henriksson sanoo MTV:n uutisille, että hän ei vielä maanantaina tiennyt, että hallitus aikoo tehdä sulkemispäätöksiä näin nopeassa tahdissa. Kommunikointi pääministeri Orpon ja sisäministeri Rantasen kanssa on kuitenkin Henrikssonin mukaan parantunut ja hän on puhunut molempien kanssa puhelimessa maanantaina ja tiistaina. Lisäksi Henriksson kertoo keskustelleensa oikeuskansleri Tuomas Pöystin kanssa ennen valtioneuvoston tiistain istuntoa.

– Pöysti kertoi minulle, että hänen näkemyksensä mukaan kriteerit rajan sulkemiseksi täyttyvät. Luotan oikeuskansleriin ja hänen päätöksensä laillisuuteen, Henriksson sanoo MTV:n uutisille.

Sanna Nikula, Viivi Salminen, Tuomas Savonen