Hamas ja Israel neuvottelevat lyhyestä tulitauosta vastineeksi joidenkin panttivankien vapauttamisesta, kertoo neuvottelulähde

Qatar välittää Israelin ja äärijärjestö Hamasin välisiä neuvotteluja, joissa keskustellaan 10–15 panttivangin vapauttamisesta vastineeksi 1–2 päivän tulitauosta Gazassa. Asiasta kertoi uutistoimisto AFP:lle neuvottelulähde, joka pysytteli nimettömänä asian arkaluontoisuuden takia.

Myös Yhdysvallat on mukana koordinoimassa neuvotteluja.

Hamasia lähellä oleva lähde taas sanoi keskiviikkona uutistoimisto AFP:lle, että neuvotteluja käydään 12 panttivangin vapauttamisesta vastineeksi kolmen päivän humanitaarisesta tulitauosta. Hamasia lähellä olevan lähteen mukaan puolet näistä panttivangeista on yhdysvaltalaisia.

Israelin mukaan Hamasin hallussa on yli 240 panttivankia.

Qatar on viime viikkojen aikana neuvotellut jo ainakin neljän Hamasin panttivangin vapauttamisesta. Qatarilla on avoimet viestintäkanavat Gazaa hallitsevaan Hamasiin. Monet Hamasin johtohahmoista ovat asettuneet Qatariin. Esimerkiksi Hamas-johtaja Ismail Haniyan on kerrottu elävän luksuselämää Qatarin pääkaupungissa Dohassa.

Järjestöllä on myös ollut poliittinen toimisto Qatarissa vuodesta 2012.

Qatar on pyrkinyt toimimaan välittäjänä lukuisissa kriiseissä Lähi-idässä ja muuallakin, ja se on perustellut myös Hamasin toimiston isännöintiä rauhanrakentamisella.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu on sanonut, ettei Gazaan tule yleistä tulitaukoa ennen kuin kaikki Hamasin ottamat panttivangit on vapautettu. Netanjahun mukaan Israel voi suostua lyhyisiin taukoihin, joiden aikana humanitaarista apua päästetään Gazaan tai joiden aikana panttivangit voivat poistua palestiinalaisalueelta.

Kiivaat taistelut jatkuvat

Israelin joukot jatkoivat keskiviikkona kiivaita taistelujaan Hamasin taistelijoita vastaan Gazan kaupungissa. Israelin puolustusministeri Yoav Gallant kutsui Gazaa ”suurimmaksi terroristien tukikohdaksi, mitä on koskaan rakennettu”.

– Olemme Gazan kaupungin keskustassa, Gallant sanoi.

Israelin armeijan mukaan kaupungin alla on valtava tunneliverkosto, joka levittäytyy myös sairaaloiden ja koulujen alle. Hamas on kiistänyt tiedon sairaaloiden käyttämisestä taistelijoidensa piilotteluun.

Israel on jatkanut hyökkäystään siitä huolimatta, että kansainvälinen yhteisö ja avustusjärjestöt ovat vaatineet alueelle välitöntä humanitaarista tulitaukoa. Ilmaiskuissa ja kranaattitulessa on tuhoutunut kokonaisia kortteleita samaan aikaan, kun täpötäysissä sairaaloissa lääkärit joutuvat leikkaamaan potilaita lattialla kännyköiden valossa.

– Kärsimyksen ja kuoleman määrää on vaikea ymmärtää, kiteytti YK:n alaisen Maailman terveysjärjestön WHO:n edustaja Christian Lindmeier.

WHO:n mukaan noin 160 lasta saa surmansa Gazassa joka päivä.

Hamasin edustajan mukaan useat hautausmaat Gazassa ovat jo niin täynnä, ettei uusia ruumiita voida enää haudata.

Israelin hyökkäyksessä Gazaan on kuollut kuukauden aikana runsaat 10 300 ihmistä, kertoi Hamasin kontrolloima alueen terveysministeriö tiistaina. Lukuja ei ole voitu vahvistaa riippumattomasta lähteestä.

Hamasin hyökkäyksessä sai Israelin viranomaisten mukaan surmansa yli 1 400 ihmistä, valtaosin siviilejä.

Kanadalaisia saatiin evakuoitua

YK:n humanitaarisen avun toimiston (OCHA) mukaan Gazan pohjoisosista etelään pakenevien ihmisten määrä on kasvanut. OCHA:n mukaan tiistaina pakeni noin 15 000 ihmistä, kun maanantaina pakeni 5 000 ja sunnuntaina 2 000.

Lähes 60 kanadalaista on saatu evakuoitua Gazasta, kertoivat kanadalaisviranomaiset myöhään tiistaina. Evakuoidut pääsivät Egyptiin Rafahin rajanylityspaikan kautta.

Rajanylityspaikalta evakuoidut siirtyvät Kairoon, josta he pääsevät lentämään määränpäihinsä.

– Ensimmäinen ryhmä kanadalaisia on päässyt poistumaan Gazasta. Tiimimme on tavannut heidät Egyptin puolella rajaa ja tarjonnut heille tukea ja apua, sanoi ulkoministeri Melanie Joly viestipalvelu X:ssä.

Ministeriön mukaan tilanne elää eikä ole ennustettavissa, minkä takia rajan tuntumassa vielä odottavien kanadalaisten tulisi varautua suuriin aikataulumuutoksiin ja myöhästymisiin.

Tiistaina Gazasta oli määrä päästä Rafahin rajanylityspaikan kautta Egyptiin kuutisensataa ulkomaisen passin haltijaa, kertoi yleisradioyhtiö BBC aiemmin. Listalla oli ihmisiä muun muassa Saksasta, Romaniasta, Ranskasta, Filippiineiltä ja Britanniasta.

Rafahin rajanylityspaikka oli suljettuna koko viikonlopun, koska haavoittuneiden palestiinalaisten evakuoinnista sen kautta tuli kiistaa. Se avattiin uudestaan maanantaina.