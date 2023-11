Hamas on vapauttanut 13 israelilaista ja 12 thaimaalaista panttivankia

Äärijärjestö Hamas on tänään vapauttanut yhteensä 25 panttivankiaan.

Vastaavasti Israelin odotetaan hetkenä minä hyvänsä ilmoittavan lupaamiensa 25 palestiinalaisten naispanttivangin sekä 15 teinipojan vapauttamisesta.

Hamas vapautti 13 israelilaista panttivankiaan Israelin kanssa solmitun vankeinvaihtosopimuksen mukaisesti lähes tarkalleen kello neljältä iltapäivällä. Aiemmin järjestö vapautti erikseen 12 thaimaalaista panttivankia.

Israelilaisten panttivankien vapauttamisesta kertoi Israelin pääministerin kanslia uutiskanava CNN:n mukaan. Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan vapautetut israelilaiset on luovutettu sovitusti Punaisen Ristin kansainväliselle komitealle (ICRC).

Thaimaalaisten panttivankien vapauttamisen vahvisti Thaimaan pääministeri Srettha Thavisin. Qatarilaisen al-Jazeeran mukaan Egypti sai neuvoteltua heidät vapaiksi.

Israelin mukaan Hamasilla on käsissään yhteensä 240 ihmistä, jotka siepattiin lokakuun hyökkäyksessä Israeliin. AFP on varmistanut ainakin 210 panttivangin henkilöllisyyden. Heistä ainakin 35 on lapsia.

Jos nelipäiväiseksi sovittu aselepo pitää, neljän päivän aikana on tarkoitus vapauttaa yhteensä 50 Hamasin hallussa olevaa panttivankia sekä 150 palestiinalaisvankia Israelin vankiloista.

Kymmeniä avustusrekkoja päässyt Gazaan

Israel on päästänyt jo useita kymmeniä avustusrekkoja Gazan kaistalle sen jälkeen, kun aselepo Israelin ja Hamasin välillä alkoi aamuseitsemältä, kertovat yhdysvaltalaismediat, kuten New York Times ja CNN.

Medioille asiasta kertoivat egyptiläiset rajaviranomaiset Gazan kaistan ja Egyptin välisellä Rafahin raja-asemalla.

CNN:n mukaan jo lähes sata avustusrekkaa oli päästetty Gazan kaistalle ennen puoltapäivää – siis lähes puolet kaikista 200 rekkakuormasta, jotka alueelle on tarkoitus viedä joka päivä aselevon aikana.

Uutistoimisto Reuters lähetti pian aselevon alettua Egyptin rajalta televisiokuvaa, joissa näkyi ainakin egyptiläisten avustusjärjestöjen rekkoja. Rekat vievät Gazaan ruokaa, lääkkeitä, vettä ja polttoainetta.

Israelin mukaan kahdeksassa rekassa oli polttoainetta ja keittokaasua. Polttoainetta tarvitaan Gazan kaistalla kipeästi muun muassa sähkögeneraattorien ja niitä käyttävien sairaaloiden ylläpitämiseen.

Aselepo pitänyt koko päivän

Aselevon kestämistä jännitettiin perjantaina aamulla, mutta useiden paikalta raportoivien kansainvälisten medioiden, kuten BBC:n, uutistoimisto AFP:n ja Reutersin mukaan aselepo on toistaiseksi pitänyt.

Haaretzin mukaan palestiinalaiset ovat kuitenkin kertoneet, että Israelin asevoimat tulitti ja haavoitti tänään aselevon alettua joitain palestiinalaisia, jotka yrittivät ylittää Gazan kaistan eteläosasta sen pohjoispuolelle. Väitettä ei ole voitu vahvistaa, eikä se vaikuttanut aselevon jatkumiseen.

Israelin armeija väitti myös ennen aselevon alkamista tuhonneensa Hamasin tunneleita al-Shifan sairaalan luona. Väitettä ei ole voitu vahvistaa riippumattomista lähteistä, kuten ei toistaiseksi sitäkään, että Hamasin komentokeskus sijaitsisi sairaalan alla olevissa tunneleissa.

”He, jotka vielä elävät täällä, ovat kuolleita”

Heti aamunkoitteessa tuhannet Gazan eteläosiin paenneet ihmiset valmistautuivat palaamaan kotikyliinsä. Omar Jibrin,16, oli lähdössä sairaalasta Gazan eteläosasta, minne hän oli paennut kahdeksan muun perheenjäsenensä kanssa.

– Lähden kotiin, Jibrin kiteytti.

Israelin asevoimien koneet pudottivat kuitenkin Gazan kaistan eteläosiin lentolehtisiä, joissa kiellettiin palaamasta alueen pohjoisosaan.

– Sota ei ole vielä ohi. Pohjoiseen palaaminen on kiellettyä ja hyvin vaarallista, lehtisissä varoitettiin.

Osalle Gazan asukkaista aselepo tuli kuitenkin liian myöhään.

– Viimeinen asia, jonka hän minulle kertoi oli, että hän odottaa aselepoa perjantaina, kertoi Fida Zayed, jonka 20-vuotias poika Udai sai surmansa ilmaiskussa ennen aselevon alkamista.

– He, jotka vielä elävät täällä, ovat kuolleita. Zayed kiteytti.

Hannu Aaltonen, Ayla Albayrak