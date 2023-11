Herolan ja Hirvosen kilpailu meni pipariksi jo mäessä – ”Nuutunut olo”

Yhdistetyn maailmancupin eilen virkeästi aloittaneet Eero Hirvonen ja Ilkka Herola epäonnistuivat pahasti kauden toisen kilpailun mäkiosuudella ja lähtevät heikoista asemista iltapäivän kymmenen kilometrin hiihto-osuudelle.

Herola jäi Kuusamon Rukan suurmäessä 117,5 metriin ja lähtee ladulle 4.29 minuuttia kärkimies Jarl Magnus Riiberin jälkeen.

– Hyppy ei ollut kummoinen, mutta eroa ei ollut hirveästi eiliseen hyppyyn. Pienistä jutuista on kiinni. Täällä kuuluu pelin henkeen, että erot repsahtavat ja olen peräletkassa, 26:nneksi parhaat pisteet mäkiosuudella kerännyt Herola sanoi.

Eroa eiliseen kertyi metreissä 10,5 ja sijoituksessa kymmenen. Herola kiri eilen mäkiosuuden 16. sijalta lopputuloksissa kymmenenneksi, mutta arvioi nyt mahdollisuuksiaan varovaisesti.

– Määrällisesti porukkaa on edellä, mutta se on toinen juttu, mitä on tehtävissä. Pitää katsella listaa.

Hirvonen hyppäsi eilen 140,5 metriä, oli mäkiosuuden kolmas ja hiihdon jälkeen lopputuloksissa viides.

Nyt pää painui alas aamun 110 metrin hypyn jälkeen.

– En tiedä, mitä tapahtui. Pitää katsoa hyppy videolta. Tuntui, että keulalta lähti hyvin, mutta tulin kuin kivi alas, Hirvonen sanoi.

Lumisade arvelutti

Kevyt lumisade piti rännin vieressä päivystävät harjamiehet valppaana. Hirvonen jäi pohtimaan olosuhteiden vaikutusta.

– Toivottavasti ei ollut kovin huono vauhti. Säätivät puomin kanssa, ja tuli odottelua. Tornissa tuulee, ja höttölunta tulee ladulle.

Hirvosen vauhti oli lievästi heikompi kuin muilla lähtölavalta 16 ränniin liukuneilla miehillä. Esimerkiksi Itävallan Johannes Lamparter venytti 143,5 metriä ja lähtee ladulle 32 sekuntia kärkimies Riiberin jälkeen. Norjalainen venytti 143,5 metriä lavaa alempaa ja kuittasi paremmat pisteet.

Hirvonen poistui Rukalta keskiviikkona perhesyiden takia ja palasi kisamaisemiin torstaina. Hän vertyi huonon valmistautumisen jälkeen eilen erinomaiseen kilpailuvireeseen, mutta tänään tehtävä ladulla on epätoivoinen, kun kärki on kaukana. Eroa Riiberiin on 4.58 minuuttia.

– Kroppa voi olla parempi kuin eilen, mutta aamulla oli nuutunut olo. Kilpailuun toki heräsin ja sain itseni käyntiin.

Kärkimiehet venyttivät kymmeniä metrejä pidemmälle kuin samaan aikaan haastattelualuetta lähestynyt Hirvonen.

– Ei tuollaisten hyppyjen näkeminen hirveästi piristä.

Otto Niittykoski, Arttu Mäkiaho, Wille Karhumaa, Rasmus Ähtävä, Jesse Pääkkönen ja Herman Happonen jäivät kärjestä yli kuusi minuuttia pisteet hiihtoajoiksi muutettuna.

Hiihto-osuus alkaa kello 15.15.

Petteri Ikonen