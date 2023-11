Himmeli heristi nyrkkiä – nyt testataan ministeriön kantti

Varsinais-Suomen hyvinvointialueella on marraskuussa kipinöinyt. Keskiviikkona aluevaltuusto, jos ei nyt ihan noussut barrikadeille, ainakin heristi vihaisesti nyrkkiä valtiovarainministeriön suuntaan.

Varhan valtuusto hyväksyi kokouksessaan reippaasti leikatun säästöohjelman kipakan keskustelun jälkeen (SSS 16.11.). Valtuuston suurin ryhmä kokoomus kannatti virkamiesten täysimääräistä säästöpakettia, mutta sai äänestyksessä nenilleen. Valtuusto hyväksyi 236 miljoonan säästöt, kun virkamiehet olivat laskeneet, että talouden tasapainottamiseen tarvitaan 270 miljoonaa.

Säästökuuri on joka tapauksessa kova, vielä reilun kolmenkymmenen miljoonan loivennuksen jälkeenkin. Kuten valtuuston puheenjohtaja Aki Lindén (sd.) keskiviikkona muistutti, valtuustossa riideltiin summasta, joka on vain murusia Varhan koko budjetista. Noilla euroilla on kuitenkin suuri symbolinen merkitys.

Taistelu säästöistä alkoi marraskuun alussa Varhan hallituksessa. Se ei hyväksynyt virkavalmisteltua säästöpakettia, vaan ajoi läpi useita muutoskohtia. Hallituksen enemmistö halusi etenkin säilyttää enemmän nykyisiä toimipisteitä kuin mitä virkamiehet olivat suunnitelleet.

Tässä vaiheessa on hyvä muistaa, että ratkaisut palveluverkosta ovat tulossa vasta ensi vuonna. Tällä kiistalla haetaan asemia sitä varten. Poliitikoilla on selvästi halua pitää mieluummin kiinni lähipalveluista kuin budjetista. Pelikirja on tuotu mukana kuntapolitiikasta.

Lisäksi hallitus jyräsi kokonaan esimerkiksi palvelumaksujen korotukset. Alkuperäisessä säästösuunnitelmassa ehdotettiin, että Varhan palvelumaksuja nostetaan vuonna 2026 yhteensä kahdella miljoonalla eurolla. Tämä pykälä pyyhittiin pöytäkirjasta.

Lisäksi hallitus ja Varhan johtaja Tarmo Martikainen ajautuivat kiistaan hallintosäännön tulkinnasta (TS 10.11.). Martikainen ei olisi halunnut viedä säästöohjelmaa valtuustoon lainkaan. Hallitus halusi ja sai tahtonsa läpi. Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun epäselvä hallintosääntö jättää tilaa tulkinnalle.

Joka tapauksessa oli hyvä, että valtuusto pääsi keskiviikkona sanomaan oman sanansa. Seuraavaksi pallo siirtyy nimittäin valtiovarainministeriölle. Se voi periaatteessa palauttaa säästöpaketin takaisin, jos katsoo ettei sillä saavuteta riittäviä säästöjä. Ministeriöllä on tehokas peukaloruuvi, sillä se voi evätä hyvinvointialueelta luvan ottaa lainaa. Sote-himmelin nurinkuriseen logiikkaan kuuluu, että lainaa tarvitaan säästöjä tuoviin investointeihin.

Nyt ministeriöllä on vastassaan pelkän hallituksen sijaan valtuuston enemmistö. Olisi kova ratkaisu mitätöidä valtuuston tekemä päätös. Se herättäisi kysymyksen, että mihin moista elintä ylipäätään tarvitaan.