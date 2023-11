HJK ja Aberdeen liukastelivat Töölössä lumisateessa tasapeliin Hetemaj’n ja Korkeakunnaksen jäähyväisottelussa

HJK ja skottiseura Aberdeen punnersivat torstaina 2–2-tasatuloksen hyisissä olosuhteissa jalkapallon miesten Konferenssiliigan lohkovaiheen ottelussa.

Klubille kyseessä oli kauden viimeinen kotiottelu, jossa väistyvät päävalmentaja Toni Korkeakunnas ja pian peliuransa päättävä Perparim Hetemaj hyvästelivät kannattajakatsomon.

– Ammattilaisura on nyt ohi, toki yksi peli on jäljellä. Ura on ollut antoisa, HJK:n Hetemaj kuvasi Viaplayn tv-haastattelussa.

Klubi aloitti kuin arktinen pyörremyrsky, sillä kahdessa vartissa Hassane Bande ja Santeri Hostikka viimeistelivät isännät kahden maalin karkumatkalle.

– Olisi pitänyt pystyä tappamaan peli. Lukematon määrä oli paikkoja, HJK:n Korkeakunnas harmitteli Viaplayn tv-haastattelussa.

Auraustauko venytti peliä

Noin 1 500 skottifanin riemuksi Aberdeen petrasi kuin varkain, sillä kaukovetokavennus taukovihellyksen kynnyksellä herätti vieraat. Ratkaisevasti ennen tunnin täyttymistä vieraat nousivat tasoihin kulmapotkusta, jossa Aberdeenin suomalaispuolustaja Richard Jensen teki esityön puskupassillaan.

Hetemaj, 36, pääsi vaihdosta kentälle 67. minuutilla ja oli pian nousta sankariksi. Hetemaj’n vasemman jalan lähilaukaus vei pallon kuitenkin maalin yli.

Yleisöä paikalle saapui 9 053 katsojaa. Osa skottikannattajista häiriköi heittämällä lumipalloja kentälle ja kohti pelaajia.

Oma erikoisuutensa nähtiin myös pelin lopussa, kun kamppailu keskeytettiin noin 10 minuutiksi keinonurmen lumenaurauksen takia.

Klubin kausi saa lopullisen sinettinsä kahden viikon kuluttua Kreikassa, kun se kohtaa PAOK:in, joka on jo varmistanut jatkopaikkansa lohkosta Eintracht Frankfurtin kera.

Tomi Siren