Hoitajat ovat taksikyytinsä ansainneet

Vielä Aimontapontien nimestä: tappo tarkoittaa kyllä humalatarhaa (ruotsiksi täppa), mutta nimenä Aimo on yleistynyt täällä vasta 1900-luvulla, ja ensimmäiset Aimot ovat syntyneet 1800-luvun lopulla. Aimontappo on ollut rustholli eli ratsutila, ja tilan nimi löytyy Perniön ensimmäisistä rippikirjoista jo 1700-luvun alkupuolelta. Sana aimo tarkoittaa esim. runsasta. Uskoisin, että Aimontappo on iso humalatarha. En löytänyt Aimo-isäntää

Kajalakoti siis vanhuksia täyteen, niin uudisrakennuksia ei tarvita. Vanhat hoivakodit ovat parempia kuin pussillinen uusia. Keskittäminen

Voiko tyhmempää asiaa olla, että kaikki ikääntyvät aiotaan kasata tehdasalueelle Campukseen? Poikani, älä ohjaa minua sinne kärsimystielle, pyydän! Haluan elää puiden ja ruohopihan keskellä. Elämä loppuun asti

Suomen suurin turvallisuusuhka on edelleenkin oma äärioikeisto. Ministeritasolla lytätään ylin laillisuusvalvoja, jonka tehtävä perustuu kirjoitettuun Suomen lakiin ja kansainvälisiin sopimuksiin, jotka Suomi on allekirjoittanut. Äärioikeisto politikoi itse tärkeillä asioilla ja syyttää sitten muita. Turvallisuusuhka

On se merkillistä ettei TB:n toimintaa Suomessa veripolttoaineen levittäjänä voida lopettaa. Pientähän se on naapurin sotakoneiston rahoittamisessa, mutta olisi eleenä arvokasta. Samalla tulisi tarkkailla kuinka monta ”turvapaikanhakijaa” noudetaan rajalta CD-autolla ja viedään Tehtaankadulle saamaan talven varalle tuhoamiskoordinaatit. Ihmettelen kauhiast

Tähän asti olen käsittänyt, että Suomessa on pääministeri ja presidentti, jotka johtavat maata ja poikkeustilanteissa myös ottavat vastuun ja voivat tehdä koviakin päätöksiä. Tässä raja-asiassa nyt sitten tämä apulaissheriffi päättikin ottaa komennon ja hän näköjään sitten kertoo, milloin raja on auki tai kiinni. Kaverin kannattaisi kyllä ilmoittautua presidenttikisaan. Rajajooseppi

Viro ei päästä nuorehkoja miehiä rajan yli ollenkaan. Mutta tänne näitä on otettu vastaan. Suurin osa saapuneista on juuri miehiä, naisia tai lapsia todella vähän. Miksi täällä ei olla yhtä viisaita kuin Virossa? Voitaisiinko vaihtaa päättäjät? Tosin Viro ei suostuisi

Olen jo pitkään yrittänyt selvittää, onko minulla oikeus Kela-taksiin. Ensin pitää päästä lääkärille asian kartoitusta varten ja sinne on pitkät jonot. Nyt näyttääkin siltä, että Salossa on ihan omat säännöt Kela-kyytien suhteen. Mummo ja rollaattori

Hoitajille ilmaiset taksimatkat. Ei ole vaikea arvata mitä yritystä hoitajat suosivat, kun tilaavat asiakkaille kelakyytejä sairaalasta kotiin. Sponsorointi on asia erikseen

Unohdetaan nyt se Tunnin juna. Kyllä me sitä ilmankin toimeen tullaan. Keskitetään nekin rahat Suomen nousuun. Tunnelin päällä puoli ikää asunut

Olen pitkään ihmerellyt tätä nykyistä tienhoitoa, ei tiedä kenelle kuuluu se tai tuo tie tai katu. Eikä niitä puhdisteta lumesta ja sohjosta aikanaan vaan jäätyvät. Ei myöskään avata sadevesi- tai pintakaivoja, vaan vesi seisoo koko tien leveydeltä. Eikö informaatio kulje eri tienhoitajien välillä, onko porukkaa liian vähän töissä, vai mistä kiikastaa? Ennen, tosiaan, olivat nämä asiat hoidettu paljon paremmin. Jalan ja autolla kulkeva

Hyvät hoitajat, enpä teitä menisi taksimatkoista moittimaan. Olette sen ansainneet, sanoo Kela mitä tahansa. Kohtuus

Kyllä olisi hyvä tutkia joidenkin muiden korruptiota kuin näiden sairaanhoitajien ilmaisista matkoista. He ovat sen ansainneet, muu julkishallinto ei todellakaan. Parempi on alkaa tutkia sitä ylempää henkilöstöä. Turhaa väittää ettei Suomessa ole korruptiota. Johtoporras

Onpa kova paikka vihervasemmistolle, kun hallitus aktivoi työntekoon. Vihervasemmisto ottaisi vaan lisää velkaa ja passivoisi ihmiset kotiin. Ennen sosiaalituilla elänyt

Mahtimiehentien liikenneympyrän korjaus on todella surkuhupaisaa. Ei varmaan kauan kestä kun on taas samanlainen kuoppa kuin ennen korjausta. Ihmettelijä

Vihreät miehet (heitä on useasta kansallisuudesta) voivat tulla siviilipuvuissa jopa ilman papereita ja sanoa, että hakevat turvapaikkaa. Heitä Venäjä ei ota takaisin, joten jäävät ilman oleskeluoikeutta Suomeen. Heillä on myös oikeus sairaanhoitoon – eikä maksa mitään. – Heille

Tunnin juna. Miten sitä nyt sitten tavaroita siirrellään kahden sataman välillä jos rataa ei siihen rakenneta? Eikä kahden vuoden viivästys rakentamisen aloituksessa mitään vaikuta, ilmastovaikutuksen hyötykin alkaa vasta 140 vuoden päästä. Minäkö tyhmä!