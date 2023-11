Hulevesiremontti motitti vanhuksen melkein viikoksi Somerolla – ”Ei mennyt ihan oppikirjan mukaan”, sanoo tekninen johtaja

Someron Antintien alueella käynnissä oleva hulevesiremontti motitti liki 90-vuotiaan vanhuksen kotiinsa usean päivän ajaksi. Liittymä suljettiin keskiviikkona ja se oli poissa käytöstä viikonlopun yli.

Omakotiasukkaan henkilökohtainen avustaja kertoo Salon Seudun Sanomille joutuneensa kulkemaan avustettavansa luokse pitkin ojia ja läpi kuusiaidan. Samoja reittejä joutuivat käyttämään myös kotihoidon työntekijät ja ruoantuoja. Kaivannon yli ei oltu tehty kulkusiltaa.

– Vanhalta rouvalta jouduttiin perumaan hieroja, ja jännittämään, pääseekö hän seuraavalla viikolla jalkahoitoonkaan. Ambulanssikaan ei olisi päässyt paikalle, avustaja toteaa.

– Joskus hänen luokseen mennessäni hän on maannut lattialla, koska ei pääse omin voimin ylös. Hän tarvitsee usein apua ja ambulanssi on soitettava tämän tästä.

Rollaattorilla ei voi ojanpohjia kulkea, joten yksinäinen rouva ei päässyt hakemaan edes lehteä laatikosta.

Avustaja painottaa, että pihateiden sulkemisesta täytyy ilmoittaa asukkaille ja järjestää väliaikainen kulkureitti, jos liittymä on tukossa pidempään. Hän on varma, että rouvalle ei oltu tehty selväksi, milloin liittymä suljetaan ja miten pitkäksi aikaa.

– Jos hänen kanssaan olikin puhuttu, ei oltu varmistettu, että hän on kuullut oikein ja ymmärtänyt, että liittymä todella jätetään käyttökelvottomaksi usean päivän ajaksi. Rouva oli hyvin hätääntynyt tajutessaan, ettei pääse minnekään moneen päivään.

Someron vt. tekninen johtaja Markus Älli kertoo saaneensa asiasta viestiä ja käyneensä paikan päällä maanantaina, jolloin omakotitalon liittymä oli kuudetta päivää kiinni.

– Meille kerrottiin, että liittymä avataan sen päivän aikana, Älli toteaa.

Kaivutyö oli monen metrin syvyinen ja sen teko oli vienyt aikaa.

– Meille todettiin, että urakoitsija oli sopinut liittymän sulkemisesta asukkaan kanssa ja keskustelleensa siitä kotihoidon kanssa, Älli kertoo.

Hän korostaa, että liittymien sulkemisesta on ehdottomasti ilmoitettava asukkaille etukäteen. Asiasta on sovittava henkilökohtaisesti, jos liittymästä ei pääse kulkemaan useampaan päivään.

– Asukkaiden huomioiminen ei ole tässä tapauksessa mennyt ihan oppikirjan mukaan. Vastaisuudessa asioiden on sujuttava paremmin. Tieto tästä menee urakoitsijalle, Älli sanoo.

Antientiellä urakoi Somersora Oy. Sen toimitusjohtaja Juha Raitanen sanoo, että kaikkia asukkaita on tiedotettu asiaankuuluvasti ja postilaatikoihin on viety laput. Myös työmaapäällikkö Tomi Siikjärvi vakuuttaa, että asukkailta on kysytty ja sovittu liittymien sulkemisesta.

– Omakotitalojen liittymiä on kiinni koko ajan, kun hulevesijärjestelmää tehdään. Tavallisesti ne ovat suljettuina päivän tai pari riippuen kohteesta ja siitä, paljonko muutoksia tarvitaan. Asukkaiden kulku järjestetään sinä aikana muuten: tehdään väliaikaisia kulkureittejä ja pieniä siltoja.

Urakkaan liittyy vanhan rouvan avustajan huomioiden mukaan muutakin epäasiallista käytöstä.

– Isoja maansiirtokoneita on pysäköity ja hiekkakasoja säilötty ilman lupaa ihmisten pihoille, otettu omiin tarpeisiin sähköä talon ulkoseinästä ja jätetty myllätyt pihamaat siistimättä. Lisäksi urakoitsijan edustajien käytös on ollut ylimielistä. Minulle on sanottu, että kukaan muu ei ole valittanut.

Tomi Siikjärven mukaan talojen sähköä ei ole tapana käyttää.

– Jos virtaa on tarvittu, siihen on kysytty lupa.

Siikjärvi kertoo, että Antintiellä virran ottaminen liittyi testaukseen:

– Työntekijät testasivat, tuleeko kiinteistöön virtaa, sillä kaivutöiden yhteydessä heräsi epäilys, että talon sähkönsyöttökaapeliin olisi tullut naarmu. Asia piti varmistaa. Myöhemmin selvisi, että naarmuuntunut kaapeli oli katuvalaistuskaapeli ja se korjattiin.

Hoivakodissa asuvan talonomistajan tytär oli ottanut kuvan sähköpistokkeen käytöstä. Kuvassa näkyy latauksessa olevia laitteita.

– Miksi tavarat oli jätetty pihalle, jos kyseessä oli virrantulon testaus? Kai testiä tehdessä seistään vieressä eikä jätetä pistoketta kiinni seinään, hän ihmettelee.

– Talossa ei asu ketään, joten lupaa ei ole kysytty.

Antintien urakka valmistuu ensi kesän aikana. Hulevesiremonttiin liittyen Lummetieltä on tehty väliaikainen tie Ainontielle, joka on Antintiestä alkava umpikatu. Väliaikaista tietä tarvitaan tekniikan paikalle toimittamiseen.