Huuhkajat jännittää torstain arvontaa – vastaan saattaa jälleen tulla Bosnia-Hertsegovina

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueelta vaaditaan kaksi voittoa, jotta paikka Saksassa ensi kesänä pelattavaan EM-lopputurnaukseen aukeaa.

Huuhkajat päätti urakkansa H-karsintalohkossa myöhään maanantaina voittamalla San Marinon vieraissa 2–1. Päävalmentaja Markku Kanervan miehistö keräsi kymmenestä karsintaottelustaan 18 pistettä. Tanska ja Slovenia etenivät lohkosta EM-turnaukseen.

Suomi pääsee aiemmin pelatun Kansojen liigan menestyksensä ansiosta maaliskuussa järjestettävään jatkokarsintaan, jossa sen pitäisi voittaa kaksi vastustajaa saadakseen EM-paikan. Vielä ei kuitenkaan ole selvää, kuka Huuhkajia vastaan tulee.

Kolme polkua EM-kisoihin

Jatkokarsinnoista pelataan niin sanotuilla A-, B- ja C-poluilla, joista kustakin irtoaa yksi lopputurnauspaikka. Suomi on jatkokarsinnassa A- tai B-polulla. Syynä epätietoisuuteen on se, että Kansojen liigan kovimpien maiden A-tasolta niin moni maa on lunastanut EM-paikkansa suoraan karsinnoista, että A-jatkokarsintapolkua joudutaan täydentämään.

A-polulle tulee alimmalta eli D-tasolta mukaan Viro sekä B-tasolta yksi maa, joka on Suomi, Ukraina tai Islanti. Kolmikosta kaksi on jatkokarsinnoissa B-polulla. Torstaina pidettävässä arvonnassa selviää, päätyykö Suomi A- vai B-polulle.

Mikäli Huuhkajat on B-polulla, sen ensimmäinen jatkokarsintavastustaja on Bosnia-Hertsegovina. Ottelu pelattaisiin 21. maaliskuuta Bosnia-Hertsegovinassa. Suomi ja Bosnia ovat toisilleen todella tuttuja vastustajia, sillä maat ovat kohdanneet lähimenneisyydessä Kansojen liigassa, MM-karsinnoissa ja EM-karsinnoissa.

A-polulla Suomen ensimmäinen vastustaja olisi Wales tai Puola. Myöhään tiistaina selviää, yltääkö Wales suoraan EM-kisoihin vai metsästääkö se lopputurnauspaikkaa jatkokarsinnoista.

Mikäli Wales nappaisi karsintalohkostaan suoran EM-paikan, se pudottaisi Kroatian jatkokarsintaan. Kroatian ranking on niin korkea, että se pyöräyttäisi A-polulla Huuhkajien vastustajaksi Puolan ja kohtaisi itse Viron.

Myös A-polulla Suomi pelaisi jatkokarsinnan avauspelinsä vieraissa. Välierien tavoin jatkokarsinnan finaalit ovat yksiosaisia. Finaalit pelataan 26. maaliskuuta, ja niiden kotijoukkueet arvotaan.

Sloveniassa repesi riemu

EM-paikkansa ovat varmistaneet kisaisäntä Saksan lisäksi Tanska, Belgia, Ranska, Portugali, Espanja, Skotlanti, Turkki, Itävalta, Englanti, Unkari, Slovakia, Albania, Hollanti, Romania, Sveitsi, Serbia, Tshekki, Italia ja Slovenia.

Kyseisistä maista jokainen on nähty aiemmin EM-lopputurnauksissa, Slovenia ja Albania tosin vain kerran. Slovenia on pelannut edellisen kerran EM-lopputurnauksessa vuonna 2000.

– Kiitos Slovenialle uskomattomasta positiivisesta energiasta viime kuukausina. Se on ollut sen arvoista tälle sukupolvelle, joka melkein leimattiin ”häviäjäksi”. He ovat palauttaneet uskon Slovenian jalkapalloon, päävalmentaja Matjaz Kek sanoi Slovenian jalkapalloliiton kotisivuilla.

EM-karsinnan lohkovaiheen viimeiset ottelut pelataan myöhään tiistaina.

Tapio Keskitalo