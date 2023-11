Huuhkajat kohtaa Walesin EM-jatkokarsinnan avauksessa – päävalmentaja Kanerva myönsi, ettei arpa ollut ihan suosiollinen

Huuhkajat kohtaa Walesin jalkapallon miesten EM-jatkokarsintojen avauskierroksella 21. maaliskuuta. Jatkokarsintojen otteluohjelma arvottiin torstaina Sveitsin Nyonissa, jossa Wales valikoitui karsintojen A-polulle Suomen vastustajaksi. Wales on ottelussa kotijoukkue.

– Arpa ei ollut ihan suosiollinen, sieltä tuli se kovempi vaihtoehto. Walesista meillä on kokemuksia Nations Leaguesta (Kansojen liigasta). Wales on kova joukkue, se on ihan selvä, kommentoi päävalmentaja Markku Kanerva Palloliiton sivuilla.

Wales on lokakuussa julkistetussa Kansainvälisen jalkapalloliiton Fifan rankingissa 28:s, kun Suomen sijoitus on 62. Tulevan EM-jatkokarsintavastustajansa Walesin Huuhkajat haastoi Kansojen liigassa 2020 kärsien tuolloin kaksi tappiota.

Arvonnassa toinen vaihtoehto Suomen vastustajaksi oli Bosnia-Hertsegovina, joka on rankingissa sijan Suomea perässä. Bosnia-Hertsegovina arvottiin jatkokarsintojen B-polulle, jossa se kohtaa ensin Ukrainan. B-polun toinen ottelupari on Israel–Islanti.

Voitolla yltää EM-paikan ratkaisevaan toiseen karsintaotteluun, joka pelataan 26. maaliskuuta. Siinä vastaan tulee voittaja ottelusta Puola–Viro. Jos Suomi voittaa Walesin, Suomi saa toisen karsintaottelun kotikentälleen.

– Positiivista oli se, että jos voitamme Walesin, saamme finaalin kotikentälle. Silloin meillä olisi takana varmasti ihan huikea kannustus. Ei mikään optimaalinen arvontatulos, mutta kaikki on mahdollista, Kanerva sanoi.

Kolme kisapaikkaa jaossa

Suomi tavoittelee pääsyä toiseen peräkkäiseen miesten EM-lopputurnaukseen. Vuonna 2021 Suomi ei edennyt alkulohkostaan jatkoon. Suomi voitti tuolloin avausottelussaan Kööpenhaminassa Tanskan, mutta hävisi Pietarissa Venäjälle 0–1 ja Belgialle 0–2. Suomi sijoittui lohkossaan kolmanneksi.

Miesten EM-lopputurnaus pelataan 14. kesäkuuta–14. heinäkuuta 2024 Saksassa kymmenellä paikkakunnalla. Jaossa on enää kolme EM-kisapaikkaa, jotka ratkeavat jatkokarsinnoissa. Yksi joukkue kultakin polulta saa EM-kisapaikan. C-polulta EM-paikan tavoittelu alkaa otteluilla Georgia–Luxemburg ja Kreikka–Kazakstan.

EM-turnauksen alkulohkot arvotaan 2. joulukuuta Hampurissa. Euroopan mestaruutta puolustaa Italia, joka kukisti Englannin vuoden 2021 turnauksen loppuottelussa.

