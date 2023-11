Huuhkajat päättää EM-karsintalohkon kotipelit ottelulla Pohjois-Irlantia vastaan – ”hyvä testi” kohti jatkokarsintaa

Suomen miesten jalkapallomaajoukkue pelaa EM-karsintojen lohkonsa viimeisen kotiottelun, kun illalla Helsingin Olympiastadionilla vastaan asettuu Pohjois-Irlanti. Ottelu alkaa kello 19.

Suomi menetti mahdollisuudet lohkon kärkikaksikkoon yltämisestä ja sitä kautta suorasta paikasta ensi kesän EM-lopputurnaukseen, kun lokakuussa tuli tappiot sekä Slovenialle että Kazakstanille. Maaliskuun jatkokarsinnassa Huuhkajilla on kuitenkin vielä mahdollisuus EM-paikkaan, ja niin Pohjois-Irlantia vastaan oteltava kotipeli kuin myös varsinaisen karsinnan maanantaina päättävä San Marino -vieraspeli palvelevat valmistautumisena maaliskuun tärkeisiin peleihin.

– Viime ottelut olivat jonkinlainen katastrofi, ja niistä on taas ponnahdettava takaisin. Meillä on isoja pelejä tulossa, ja tämä (tuplamaaottelu) on hyvä testi niitä kohti. Haluamme myös antaa faneillemme jotain takaisin (kannustuksesta), hyökkääjä Teemu Pukki tiivisti näkymät lohkon päätöspeleihin.

Suomi kaatoi Pohjois-Irlannin karsintojen toisella ottelukierroksella maaliskuun lopulla, kun Belfastissa Benjamin Källman osui avauspuoliajalla ottelun ainokaisen osuman. Voitto tasoitti maaottelutilastot Suomen ja Pohjois-Irlannin välillä, kummallakin on nyt neljä voittoa ja kahdesti on päädytty tasapeliin.

Pohjois-Irlannin karsinnoille maaliskuinen kotitappio Huuhkajille tiesi lopun alkua, se oli ensimmäinen viidestä peräkkäisestä tappiosta. Joukkue on voittanut lohkossa vain pisteautomaatti San Marinon. Suomen saldona kahdeksasta ottelusta on neljä voittoa ja neljä tappiota.