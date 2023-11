Huuhkajiin palanneen Robin Lodin ”ikuisuudelta” tuntunut odotus päättyi – päävalmentaja Markku Kanervan eristys Huuhkajista jatkui keskiviikkona

Huuhkajien runkopelaajiin pitkään kuulunut Robin Lod myöntää, että hänen edellisestä maaottelustaan ”tuntuu olevan ikuisuus”. Edellisen kerran Lod on nähty Suomen miesten jalkapallomaajoukkueessa maaliskuussa EM-karsintakamppailuissa Tanskaa ja Pohjois-Irlantia vastaan.

Nyt Lod on jälleen Huuhkajien mukana, kun joukkue isännöi perjantaina EM-karsinnoissa Pohjois-Irlantia ja päättää urakkansa H-lohkossa ensi maanantaina vieraissa San Marinoa vastaan. Lodin piti Huuhkajista pitkään sivussa paha polvivamma.

– Minulla ei ollut koskaan ollut isompaa loukkaantumista, joten oli siinä mielessä uusi juttu. Ensimmäiset viikot menivät aika hitaasti keppien kanssa säätäessä. Kun pääsin vähän juoksemaan ja potkimaan palloa, intoa tuli lisää, ja sitten aika menikin nopeammin, Lod muisteli Huuhkajien mediatilaisuudessa keskiviikkona Helsingissä.

Lod loukkasi polvensa toukokuussa seurajoukkueessaan Minnesota Unitedissa. Lodin edellisestä virallisesta pelistä on siis kulunut pitkä aika, vaikka hän on jo pystynyt harjoittelemaan täysipainoisesti ensin Minnesotassa ja viime viikkoina HJK:n vieraana.

– Katsotaan nyt, mitä valmentajat päättävät, hän kuittasi mahdollisen pelaamisensa lähipäivien Huuhkajien otteluissa.

Yksi Lodin vahvuuksista on monikäyttöisyys. Hän pystyy esiintymään edukseen niin laitapelaajana, kärjen takana toisena hyökkääjänä kuin keskikentän keskustassa.

Huuhkajat haluaa pestä kasvojaan

Huuhkajien toive lunastaa EM-lopputurnauspaikka sijoittumalla karsintalohkossaan kahden parhaan joukkoon on mennyt, kun jäljellä on kaksi pelikierrosta. Slovenia ja Tanska ovat lohkon kärjessä 19 pisteellään. Kazakstan on kerännyt 15, Huuhkajat 12, Pohjois-Irlanti kuusi ja San Marino nolla pistettä.

Pääsy Saksassa ensi kesänä järjestettävään EM-turnaukseen ei kuitenkaan ole romuttunut Huuhkajilta, sillä joukkue suuntaa maaliskuussa pelattaviin jatkokarsintoihin.

Syksy on sujunut Huuhkajilta mollivoittoisesti, sillä joukkue on hävinnyt kolme edellistä peliään. Lod sanookin, että lähipäivien otteluissa on ”kasvojenpesun paikka”.

– On ehdottomasti tärkeää palata omalle tasolle, ja nämä ovat maaliskuuta varten tärkeitä matseja. On kivempi lähteä jatkokarsintoihin kahden voiton kuin kahden tappion jälkeen.

Odotuksiin nähden vaisut karsinnat pelanneen Pohjois-Irlannin ainoat voitot ovat tulleet San Marinoa vastaan.

– Heidän pelaajansa ovat saaneet kasvatuksen brittikentillä. Vauhtia on, ja palloa lentelee boksiin, Lod kuvailee perjantain vastustajaa.

Kanervan läsnäolo auki

Yksi kysymysmerkeistä on, kuka Huuhkajia lähipäivien otteluissa luotsaa.

Päävalmentaja Markku Kanervalla todettiin tiistaina koronavirustartunta. Hän oli ainakin vielä keskiviikkona eristyksessä muusta joukkueesta. Maajoukkueen tiedottaja Timo Walden kertoi keskiviikkona, että Kanervan tilannetta seurataan päivä kerrallaan.

Päävalmentajan olo oli keskiviikkona parempi kuin tiistaina, ja on mahdollista, että hän on mukana jo Pohjois-Irlanti-kamppailussa. Lodin mukaan joukkueen palaverit ja harjoitukset on pidetty sovitusti Kanervan poissaolosta huolimatta.

– Mikään ei sinänsä ole muuttunut, ainoastaan vetäjät ovat vähän vaihtuneet, Lod sanoo.

Mikäli Kanerva ei ole lähipäivien otteluissa mukana, joukkueen pelaamista luultavasti johtaa valmennusryhmästä Mika Nurmela tai Toni Korkeakunnas. Huuhkajien pelaajistossa tai muussa taustaryhmässä ei ollut ilmennyt koronatartuntoja ainakaan keskiviikkona iltapäivään mennessä.

Tapio Keskitalo