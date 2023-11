Iäkkäällä puheenjohtajalla maksatettiin taloyhtiön laskuja – osakkaiden lainalyhennyksiä on lähes satatonnia tilittämättä eteenpäin

Rikoksista epäillyn somerolaisen tilitoimiston toiminnan jäljiltä paljastuu yhä uusia epäselvyyksiä. Asunto-osakeyhtiöiden asioita ja tilejä selvittänyt lakimies Juho Eloranta kertoo, että erään asunto-osakeyhtiön iäkkäällä puheenjohtajalla on maksatettu taloyhtiön laskuja.

– Isännöitsijä on maksatuttanut puheenjohtajalla muun muassa taloyhtiön sähkölaskuja ja piha-alueen talvikunnossapidosta tulleita laskuja vuosina 2020–2022. Hänelle on annettu anteeksi joitain yhtiövastikkeita, mutta puheenjohtaja on jäänyt tappiolle tuhansia euroja, Eloranta huomauttaa.

Ylimääräiset laskut selvisivät, kun puheenjohtajan sukulaiset alkoivat ihmetellä, miten tämän tililtä on lähtenyt niin paljon rahaa.

– Sukulaiset ottivat yhteyttä minuun, kun isännöitsijän toimet tulivat julkisuuteen. Asia selvisi, kun tutkimme asunto-osakeyhtiön kirjanpitoa, Eloranta toteaa.

Salon Seudun Sanomat kertoi aiemmin kerrostaloyhtiöstä, jolle nostettiin remonttilainaa kymmeniä tuhansia yli todellisen tarpeen (SSS 9.11.). Kohuisännöitsijä hoiti laina-asiat pankin kanssa itsenäisesti, joten taloyhtiön hallitus ei käsitellyt lainaerien nostoa missään vaiheessa.

Eloranta kertoo, että myös eräälle rivitaloyhtiölle on nostettu lainaa paljon enemmän kuin remontti olisi edellyttänyt.

– Asunto-osakeyhtiölle on nostettu lainaa 160 000 euroa. Se on noin 35 000 enemmän kuin mitä kattoremontti maksoi. 35 000 euroa nostettiin sen jälkeen, kun kaikki urakat oli jo tehty ja maksettu.

Myös lainan lyhennykset on jätetty tekemättä. Osa osakkaista on siirtänyt rahaa yhtiön tilille maksaakseen osuutensa viime vuonna otetusta lainasta kerralla pois.

– Maksettuja lainalyhennyksiä on jätetty tilittämättä eteenpäin yli 80 000 euron edestä. Tämä tulee osakkaille kalliiksi, sillä korko juoksee koko ajan, Eloranta huomauttaa.

Saman asunto-osakeyhtiön tililtä siirrettiin tämän vuoden huhtikuussa tilitoimiston tilille 15 000 euroa. Eloranta on tehnyt tilisiirrosta taloyhtiön puolesta tutkintapyynnön poliisille.

– Taloyhtiön tilille lainan yhteydessä kerätty ylimääräinen raha antoi hyvän mahdollisuuden suuren summan siirtoon, Eloranta toteaa.

Eloranta kertoo, että asunto-osakeyhtiöltä on laskutettu sieltä täältä niille kuulumattomia kuluja.

– Yhtiökokouksista on veloitettu palkkioita, vaikka kokouksia ei ole pidetty. Myös tilitoimiston käyttämän kirjanpito-ohjelman kulut on otettu asunto-osakeyhtiöiltä, vaikka ne eivät kuulu yhtiöille.

Asunto-osakeyhtiöiden tileiltä aina joulun alla tehdyille käteisnostoille on löytynyt sen sijaan selitys.

– Isännöitsijä on antanut huoltoyhtiöille sadan euron joululahjat käteisenä. Kun tuo satanen on otettu kymmeniltä taloyhtiöiltä, on summa jo melkoinen, Eloranta toteaa.

Eloranta sanoo joululahjarahojen tulleen taloyhtiöiden puheenjohtajille yllätyksenä.

– Kyseessä on ollut jokin ikiaikainen perinne, joka on ollut taloyhtiöiden talousarvioissa merkinnällä muistamiset, mutta hallituksille ei ole tuotu asiaa erikseen tietoon tai hyväksyttäväksi.

Salon Seudun Sanomat ei ole tavoittanut väärinkäytöksistä epäiltyä isännöitsijää useista yrityksistä huolimatta.

Panttikirjassa väärä kiinteistö: lakimies joutuu selvittelemään myös omaa lainaansa

Somerolaisten asunto-osakeyhtiöiden asioita ja tilejä tutkiva lakimies Juho Eloranta selvittelee tällä hetkellä myös omaa lainaansa. Eloranta otti toukokuussa Someron Säästöpankista 30 000 euron lainan auton hankintaan. Muutama viikko sitten Eloranta huomasi, että lainan panttisitoumuksessa on väärä panttinumero.

– Minun oman mökkini piti olla lainan vakuutena, mutta vakuutena onkin nyt jonkun muun kiinteistö. En ymmärrä, mistä pankissa on saatu panttikirjaan täysin väärä numero.

Eloranta otti asiasta yhteyttä Someron Säästöpankkiin verkkopankin kautta viime viikon torstaina, mutta ei ollut saanut vastausta tämän viikon perjantaihin mennessä.

– Käytännössä minulla on nyt 30 000 euron vakuudeton luotto, hän huomauttaa.

Someron Säästöpankin toimitusjohtaja Petri Siviranta ja pankinjohtaja Joni Rintamaa eivät vastanneet Salon Seudun Sanomien sähköpostitse esittämiin kysymyksiin Elorannan lainan panttikirjasta.