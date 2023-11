Iivo Niskanen hakee Rukalta viidettä voittoa – ”Tämä on ollut parhaita harjoituskausia, mitä minulla on ollut”

Olympiavoittaja Iivo Niskasen ohjelmassa oli torstaina Hiihtoliiton urheilijasopimuksen allekirjoitus. Sopimuksen vahvistus viivästyi, kun moninkertainen arvokisamitalisti harjoitteli kesäkauden maajoukkueen ulkopuolella.

– Taitaa olla tämän päivän epistola. Ei siinä sen kummempaa, Niskanen kertoi torstaina Rukalla.

– Leirityskauden olen vetänyt itselleni. Nyt liityn joukkoon mukaan normaalisti.

Niskanen on kokenut itsenäisen harjoittelun maajoukkueen ulkopuolella toimivaksi.

– Kausi käynnistyi hyvin ja osoittaa, että hommia on tehty riittävän hyvin ja toimivasti. Tämä on ollut parhaita harjoituskausia, mitä minulla on ollut, Niskanen arvioi.

– Eli siinä mielessä ainakaan ei ole mitään syytä, miksen voisi jatkaa samaan tapaan.

Niskanen loisti vauhdillaan varsinkin Oloksen FIS-kisoissa kuun alkupuolella. Hän jätti perinteisen hiihtotavan kympillä parhaat norjalaiset 25 sekunnin päähän.

Kympillä tulee kiire

Maailmancupissa hiihdetään lauantaina perinteisen hiihtotavan kymppi väliaikalähtönä. Niskanen tavoittelee kilpailussa uransa viidettä Rukan-voittoaan. Aiemmat voitot ovat 15 kilometrin matkalta ja vuosilta 2014, 2016, 2019 ja 2021.

– En usko, että matkan lyhenemisellä kymmeneen kilometriin on muuten isoa vaikutusta tuloksiin, mutta tuloslistasta tulee tiukempi, Niskanen arveli.

– Kymppi on täällä hyvällä kelillä 20 minuutin kisa. Siinä mennään varmasti kovaa koko ajan, joten hermotuksen pitää olla kohdillaan ja koko ajan hyvä aktiivinen päivä, jotta kello tykkää.

Niskasen tavoitteen saattoi lukea rivien välistä, mutta hän korosti, etteivät voitot koskaan heltiä helposti.

– Kaiken pitää aina onnistua, että voitat, Niskanen totesi.

Joensuulla makoisat muistot Rukalta

Vauhdikkaasti kilpailukautensa avannut Jasmi Joensuu lähtee iloisin odotuksin Rukan maailmancupiin. Alkukauden tulosten lisäksi Joensuun odotuksia pönkittää Rukan sprintin neljäs sija viime talvelta.

– Viime vuonna Rukan sprintti oli melkeinpä kauden kohokohta, joten lähdetään tekemään samaa tulosta tai jopa parempaa, Joensuu kaavaili aurinkoisin ilmein maailmancupin avausta.

– Ja kauden alku on ollut hyvä. On ollut tärkeä huomata, että vauhti on varmasti parantunut viime vuodesta ja kokonaisuutena myös kestävyyskunto. Voin lähteä levollisin mielin maailmancupiin.

Joensuun korkein tulostavoite kohdistuu perjantaina hiihdettävään perinteisen hiihtotavan sprinttiin, mutta hän haluaa hyvän tuloksen myös kymmenen kilometrin perinteisen hiihtotavan väliaikalähdöstä lauantaina.

– Tärkeintä olisi saada kaksi hyvää kisaa. Ajattelen sillä tavalla tätä viikonloppua kahden kilpailun kokonaisuutena, Joensuu tarkensi.

– Olen sprintissä varmasti lähempänä maailman kärkeä, mutta uskon, että voin olla myös kympillä aika korkealla, jos onnistun vauhdinjaossa.

Yleisölle vain parasta

Rukan sprinttirata on Joensuun mieleen.

– Rata on selkeä ja kiva. Tullaan alas, noustaan ylös ja hiihdetään kovaa, Joensuu tiivisti Rukan sprintin luonteen.

Joensuu aloitti kauden vakuuttavasti Sotkamon Suomen cupin sprintissä. Hän hallitsi kilpailupäivää alusta loppuun ja hiihti loppukilpailun jykevällä itseluottamuksella.

– Olen vuosien varrella huomannut, että taktisia juttuja on sitä helpompi toteuttaa, mitä paremmassa kunnossa on, Joensuu totesi.

– Kunto ja vire vaikuttaa niin paljon siihen, mitä kilpailussa pystyy tekemään ja minkälaisessa maastonkohdassa. Se on vain fakta.

Joensuulta voi odottaa rohkeaa hiihtoa myös Rukalla.

– Tavoite on päästä finaaliin, jotta pääsen nauttimaan kotiyleisön kannustuksesta. Katsojat tulevat tänne meitä varten, joten meidän täytyy myös pystyä esiintymään heille parhaamme mukaan, Joensuu korosti.

Haussa rennompi fiilis hiihtoon

Moninkertainen arvokisamitalisti Kerttu Niskanen on harmitellut vauhtiaan alkukauden kisoissa. Oloksen FIS-kisojen viitossija ja Suomen cupin selvä tappio Krista Pärmäkoskelle eivät vastanneet Niskasen odotuksia.

Niskanen on kokenut hiihtämisen vaikeaksi ja toivoo menon herkistyvän mieluiten jo Rukan kisoissa loppuviikosta.

– Lähden kilpailuihin hyvillä ja odottavaisin mielin, vaikkei alkukausi ole ollut sellainen kuin olisin halunnut, Niskanen kertoi tunnelmistaan Martta-koiraansa sylissään lämmittäen.

Niskanen on perinteisesti lämmennyt verkkaisesti parhaaseen vauhtiinsa syyskauden kisoissa, mutta tahto menestyä on ankara.

– Ei tämä ole minulle epänormaalia, että meno on alkukaudesta tahmeaa, Niskanen vahvisti.

– Alla on harjoituskuormaa ja voi mennä useampi viikonloppu ennen kuin hiihto alkaa tuntua paremmalta.

Niskasta on lähinnä harmittanut, kun hiihdosta puuttuu kaivattu helppous. Huolissaan hän ei ole.

– Toivottavasti hiihtoon löytyisi rennompi fiilis mahdollisimman pian, mutta kyllä vauhti jossain vaiheessa löytyy, Niskanen totesi.

Matintalo selvisi säikähdyksellä

Johanna Matintalo selvisi säikähdyksellä kaatumisestaan maastohiihdon Suomen cupissa Rukalla viime viikolla. Matintalo sai nurinmenossa tällin olkapäähänsä, jota hän loukkasi kesällä, mutta hän on kyennyt valmistautumaan normaalisti Rukan maailmancupiin.

– Mieli otti enemmän kolhua kuin kroppa, Matintalo kertoi torstaina.

– Alla oli vanha vamma, joka vaikutti kesällä harjoitteluun. Se oli huolestumiseni taustalla.

Matintalo lensi nurin Impilinnan vauhdikkaassa laskussa. Sitä hän joutuu hiihtämään uudestaan viikonloppuna Rukan kisoissa.

– Ei laskusta jäänyt mitään traumoja. Se on tullut laskettua aika monta kertaa, ja ekaa kertaa tuli kaaduttua. Täytyy vain ottaa se nyt tarkasti ja yrittää pysyä pystyssä, Matintalo naurahti.

Matintalo hiihtää Rukan kisoissa kaikki matkat. Perjantaina hiihdetään perinteisen hiihtotavan sprintti, lauantaina perinteisen hiihtotavan kymppi väliaikalähtönä ja sunnuntaina 20 kilometrin yhteislähtö vapaalla hiihtotavalla.

Pasi Rein