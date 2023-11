Iivo Niskanen oli ylivoimainen Oloksen ladulla – ”Sukset menivät itsestään”

Maastohiihdon suomalaistähti Iivo Niskanen voitti lauantaina Muonion Oloksella käydyn perinteisen hiihtotavan kymmenen kilometrin kilpailun selvällä erolla seuraaviin.

– Sukset menivät itsestään, niin puolikuntoinenkin mies pysyi hyvin mukana, Niskanen veisteli Ilta-Sanomien välittämässä livelähetyksessä.

Maailmancup alkaa kahden viikon kuluttua Rukalla, joten Niskanen on kiristänyt ja löysännyt ruuvia sopivasti viime aikoina.

– Jäätikköleiri jäi välistä. Nyt on pitänyt hiihtää jonkin verran lumella, mutta on pitänyt myös keventää, että lihas on hyvässä hapessa, kun aletaan hiihtää kilpaa, Niskanen avasi.

Kolminkertaisen olympiavoittajan meno oli kepeännäköistä. Hän tahditti väliaikalähtökilpailua alusta loppuun. Toiseksi lykkinyt Norjan Mattis Stenshagen jäi Niskasesta 24,2 ja kilpailun kolmas Norjan Martin Nyenget 25,4 sekuntia.

– Innostuin lähtemään riittävän lujaa, ja kympillä pääsi ahtaalle.

Markus Vuorela oli toiseksi parhaana suomalaisena kymmenes. Hän hävisi Niskaselle 52,6 sekuntia. Myös Juuso Haarala (14:s), Ristomatti Hakola (15:s), Kalle Parantainen (19:s), Ville Ahonen (21:s) ja Joonas Sarkkinen (23:s) ylsivät 30 parhaan joukkoon.

Kerttu Niskanen jäi viidenneksi

Myös Kerttu Niskanen avasi kilpailukautensa lauantaina ja sijoittui naisten perinteisen kympillä parhaana suomalaisena viidenneksi.

Kilpailu jätti parannettavaa, kun Niskanen jäi 47,7 sekuntia kilpailun voittaneesta Saksan Katharina Hennigistä. Saksan Laura Gimmler oli toinen ja hävisi maannaiselleen 41,3 sekuntia. Italian Caterina Ganz oli kolmas.

– Hirveää työstämistä alusta loppuun. Pari kertaa tätä ennen olen käynyt lumella hapoilla. Ei sitä sietänyt ollenkaan, Niskanen kertoi.

Niskanen jäi kolmannesta sijasta 5,3 sekuntia. Ruotsin Sofia Henriksson puristi suomalaisen edelle neljänneksi.

Niskanen ei ollut huolissaan, mutta kulku jätti ilmaan kysymysmerkkejä.

– Olisi tehnyt mieli hiihtää paremmin ja saada parempi kauden avaus. Alusta asti taistelutahto ja kaikki olivat pelissä. Yritin jättää kaiken ladulle, mutta ei mennyt niin hyvin. Voittajan vauhti oli niin kova, että voi riittää samaan sijaan Rukallakin.

Niskanen voitti viime kaudella normaalimatkojen maailmancupin ja oli kolmas kokonaiscupissa. Hän jatkaa kauteen valmistautumista pohjoisen lumilla ja osallistuu sunnuntaina Oloksella kympin vapaan kilpailuun.

– Huomenna on kova vapaan kisa. Nyt alkaa tulla kovempia vetoja. Ne ovat parhaita rykäisyjä ja vievät kisasuorituksia eteenpäin, Niskanen sanoi.

Rebecca Immonen oli toiseksi parhaana suomalaisena 14:s. Suomalaisista 30 parhaan joukkoon tunkivat myös Marjaana Pitkänen (20:s), Vilma Jylhä (24:s), Amanda Saari (27:s) ja Anni Kaipainen (30:s).

Petteri Ikonen