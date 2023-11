IL: Venäjä aloittaa selvityksen Salossa tärvellyistä neuvostosotilaiden haudoista

Venäjän tutkintakomitea aloittaa selvityksen neuvostosotilaiden hautoihin Salon Kavilannummella kohdistuneesta ilkivallasta, kertoo Iltalehti nettisivuillaan.

Tutkinnan aloittamisesta kerrottiin venäläiskomitean virallisella Telegram-kanavalla keskiviikkona.

– Liittyen tietoihin ilkivallasta, joka kohdistui 17 sotavangin hautoihin, Venäjän federaation tutkintakomitean puheenjohtaja Aleksandr Ivanovitš Bastrykin on määrännyt prosessien mukaisen selvityksen, pyytäen Venäjän ulkoministeriöltä kaikki tiedot tapahtuneen olosuhteista.

Tiedotteen mukaan tapaukseen liittyvistä ”laittomista toimista” tehdään ”lakiin pohjaava” arvio.

Iltalehden mukaan asiasta on uutisoitu laajasti venäläismediassa.

Salon Seudun Sanomat kertoi ilkivallasta tiistaina aluehallintoviraston tiedotettua asiasta.

Avin mukaan hautapaikkoihin kohdistuva ilkivalta on tuomittavaa. Ilkivallasta on tehty rikosilmoitus, ja poliisi on kirjannut rikosilmoituksen vahingontekona.