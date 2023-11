Poliisi toivoo vihjeitä venäläisten haudan töhrijästä Salossa – IL: Venäjä aloittaa asiasta tutkinnan

Lounais-Suomen poliisi toivoo yleisöltä vihjeitä siitä, kuka on töhrinyt marraskuussa venäläissotilaiden hautamerkin Salossa Kavilannummella.

Jatkosodassa kaatuneiden neuvostovankien hautamuistomerkille on marraskuussa spreijattu mustalla ja punaisella ”Slava Ukraini” -tekstejä.

Poliisin mukaan töhrijät olivat asialla todennäköisesti maanantaina 6. marraskuuta. Silminnäkijöiltä pyydetään havaintoja tältä ja parilta sitä edeltävältä päivältä, Kavilannummen hautamuistomerkin ja moottoriradan lähialueilta.

Asian tutkintanimikkeet ovat tarkentuneet, ja asiaa tutkitaan Lounais-Suomen poliisissa tällä hetkellä vahingontekona sekä hautarauhan rikkomisena.

Kavilannummen hautamuistomerkin tärveleminen on herättänyt huomiota myös Venäjällä. Iltalehti uutisoi nettisivuillaan, että Venäjän tutkintakomitea aloittaa selvityksen neuvostosotilaiden hautoihin Salossa kohdistuneesta ilkivallasta.

Tutkinnan aloittamisesta tiedotettiin venäläiskomitean virallisella Telegram-kanavalla keskiviikkona: ”Liittyen tietoihin ilkivallasta, joka kohdistui 17 sotavangin hautoihin, Venäjän federaation tutkintakomitean puheenjohtaja Aleksandr Ivanovitš Bastrykin on määrännyt prosessien mukaisen selvityksen, pyytäen Venäjän ulkoministeriöltä kaikki tiedot tapahtuneen olosuhteista.”

Tiedotteen mukaan tapaukseen liittyvistä ”laittomista toimista” tehdään ”lakiin pohjaava” arvio.

Iltalehden mukaan asiasta on uutisoitu laajasti venäläismediassa.

Kavilannummen haudassa on 14 neuvostosotilaan ruumista, jotka olivat jatkosodan aikana vankileirillä Salossa. Lisäksi paikalle on haudattu kolme sotilasta, jotka kuolivat, kun venäläinen lentokone ammuttiin alas Perniön Koskella. Salon Seudun Sanomat kertoi töhryistä tiistaina.

Tietoa tekijöistä ja heidän tuntomerkeistään sekä heidän mahdollisesta ajoneuvostaan pyydetään toimittamaan sähköpostiosoitteeseen vihjeet.lounais-suomi@poliisi.fi.

Artikkelia muutettu 15.11.2023 kello 17.10. Lisätty Lounais-Suomen poliisin antamat tiedot ja pyyntö vihjeistä.