Intialaiset tietyöläiset ovat olleet loukussa jo kaksi viikkoa

Intiassa yli 40 tietyöläistä on ollut loukussa romahtaneessa tunnelissa jo kahden viikon ajan.

Työntekijät jäivät loukkuun, kun rakenteilla ollut Silkyaran ja Dandalgaonin kaupunkien välinen tietunneli romahti pohjoisessa Uttarakhandin osavaltiossa 12. marraskuuta.

41 miehen pelastusoperaatio on ollut vaikea ja hidas. Pelastusoperaatiossa toivottiin keskiviikkona läpimurtoa, mutta se ei kuitenkaan onnistunut.

Intian armeija kertoo tuoneensa nyt paikalle erityistä välineistöä, jonka tarkoituksena on vauhdittaa pelastustöitä.

Tunneliin on saatu rakennettua putki, jonka kautta jumissa oleville miehille on voitu toimittaa muun muassa ruokaa, vettä ja sähköä. Tunneliin on rakennettu myös puhelinyhteys, jotta miehet voivat olla yhteyksissä perheisiinsä.

Saman putken kautta tunneliin on saatu toimitettua pitkäjohtoinen tähystyskamera. Sen kautta miehet päästiin näkemän ensimmäistä kertaa kameran kautta tiistaina.

Uttarakhandin osavaltion pääministeri Pushkar Singh Dhami kertoo viranomaisten tekevän kaikkensa, jotta miehet saadaan pelastettua.

”Tilanne on kuin sota”

Viranomaisten mukaan pelastustöitä on vaikeuttanut onnettomuuspaikan sijainti Himalajan vuoristoalueella.

– Käynnissä on erittäin vaikea operaatio. Kun olet tekemisissä vuorten kanssa, et voi ennustaa mitään. Tilanne on aivan kuin sota, sanoi pelastustöistä vastaava vanhempi virkamies ja eläköitynyt armeijan kenraali Syed Ata Hasnain.