Isänpäivää vietetään etelässä tihkusateessa, pohjoisessa pakkaskelissä

Isänpäivää vietetään tänään Etelä-Suomessa sateisissa tunnelmissa, pohjoisessa lumihankien keskellä pakkassäässä.

Etelässä on lauhaa ja lämpöasteita muutama. Sateita tulee lähinnä tihkusateina ja samalla tuuli alkaa voimistua, kertoi päivystävä meteorologi Tuomo Bergman Ilmatieteen laitokselta lauantaina alkuillasta.

Maan keskivaiheilla lämpötila on nollan molemmin puolin ja luvassa on heikkoja lumisateita.

Pohjoisessa pakkasta on päivälläkin paikoin kymmenen astetta.

– Pilvisyys on aika vaihtelevaa ja isompia selkeitäkin alueita löytyy, Bergman sanoo.

Lunta on Länsi-Lapissa nyt tavanomaista enemmän. Eniten lunta on Kittilän Kenttärovan asemalla, jossa lumensyvyydeksi on mitattu 46 senttiä.

Tulossa poutainen ja talvinen viikko

Tuleva viikko näyttää Bergmanin mukaan varsin poutaiselta ja talviselta.

Maanantaina idässä voi tulla heikkoja lumisateita.

– Muuten korkeapaine vahvistuu ja lämpötilat tippuvat, Bergman kertoi.

– Etelärannikolla voidaan välillä käydä vähän plussan puolella, mutta vuorokauden keskilämpötilat tippuvat vähitellen etelässäkin pakkasen puolelle.

Kylmintä on ensi viikollakin Lapissa, jossa pakkanen voi yltää 25 asteen paikkeille.

Ensi viikon jälkeen säämallit ovat Bergmanin mukaan sään suunnasta erimielisiä.

– Osa on sitä mieltä, että talvi jatkuu edelleen koko maassa ja toiset sitä mieltä, että etelään tulisi samanlaista kuin mitä nyt on ollut, reilua viittä astetta.

Maiju Ylipiessa