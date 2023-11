Islannin mahdollisella tulivuorenpurkauksella ei ole vaikutusta lentoliikenteeseen – tuhansia ihmisiä määrättiin evakuoitavaksi

Islannissa Grindavikin kaupunki Reykjanesin niemimaalla evakuoitiin lauantaina mahdollisen tulivuorenpurkauksen vuoksi. Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) geologi Paavo Nikkola kertoo, ettei mahdollisella purkauksella ole vaikutusta lentoliikenteeseen.

Vuonna 2010 Islannissa oli Eyjafjallajökullin purkaus, joka vaikutti massiivisesti lentoliikenteeseen.

– Vuoden 2010 tapainen tuhkapilvi ei ole nyt mahdollinen. Silloin tuhka syntyi siitä, että tapahtui iso räjähdysmäinen purkaus jäätikön alla. Nyt purkaus tapahtuu todennäköisesti maan alla. Se on sellainen rauhallinen laavapurkaus, jossa ei synny tuhkaa ollenkaan.

Nikkola sanoo, että purkaus tapahtuu myös veden alla Grindavikin luoteispuolella, mutta silloin tuhkaa kehittyy paljon vain paikallisesti.

– Se ei tule nousemaan korkealle yläilmakehään eikä vaikuta lentoliikenteeseen. Paikallisille siitä saattaa tulla iso ongelma, sillä raskas tuhka on ilkeää tavaraa, kun sitä kertyy talojen katoille. Rakenteet pettävät hyvin nopeasti, sillä on ihan eri asia, jos on kivi- kuin lumikuormaa talojen katoilla.

Nikkola kertoo, että Islannin viranomaisten päätös evakuoida Grindavikin kaupunki oli hyvin harkittu ja oikea ratkaisu. Kaupungin alle kehittyy magmalla täytetty juoni, ja magma liikkuu tällä hetkellä kohti luodetta. Juonen pää on meren alla.

– Nyt on todella vaikeaa sanoa, tuleeko magma ikinä pintaan. Viime vuosina alueella on havaittu neljä vastaavaa episodia, ja niistä kolme on päättynyt purkaukseen. Voi sanoa, että todennäköisyys mahdolliselle purkaukselle on korkea, mutta vielä ei voi olla varma, löytääkö magma tietä maan pinnalle asti. Jos ei, magma täyttäisi tilaa maan alla, ja se riittäisi paineen alenemiselle.

Suuri purkaus epätodennäköinen

Nikkola pitää nyt suurta purkausta hyvin epätodennäköisenä. Sen sijaan huonolla onnella purkaus tapahtuu Grindavikin kaupungin kohdalla, jolloin pienelläkin purkauksella voi olla isot vaikutukset paikallisille ihmisille ja heidän omaisuudelleen. Grindavik sijaitsee lähellä Svartsengin geotermistä voimalaa, joka on tärkein sähkön ja veden toimittaja 30 000 asukkaalle Reykjanesin niemimaalla.

Islannin ilmatieteen laitoksen mukaan alueella rekisteröitiin jopa 500 maanjäristystä perjantai-illan ja lauantaiaamun välisenä aikana. Järistyksistä yli tusina oli voimakkuudeltaan yli neljän.

– Seismisessä kriisissä, jossa tulee yhtäkkiä paljon maanjäristyksiä ja jotka johtuvat magman liikkeestä, tällainen (voimakkuudeltaan) neljän maanjäristys on aika tyypillinen. Seismiset kriisit ovat kuitenkin harvinaisia, eli niitä ei tapahdu Islannissa joka vuosi. Tässä on erikoista verrattuna aikaisempiin, että alue, jossa maanjäristykset tapahtuvat, on asutulla alueella. Aiempina vuosina maanjäristysten keskus on ollut alueella, jossa ihmisiä ei ole ollut.

Asukkaat saatu evakuoitua

Islantiin julistettiin hätätila sen jälkeen, kun maanjäristykset ravistelivat Reykjanesin niemimaata maan lounaisosassa kuluvalla viikolla.

Muutaman tuhannen asukkaan rannikkokaupungin Grindavikin asukkaita määrättiin lähtemään kaupungista mahdollisen tulivuorenpurkauksen varalta, kertoi maan yleisradioyhtiö RUV. Viranomaiset vahvistivat lauantaina iltapäivällä, että asukkaat on saatu evakuoitua.

Islannissa tapahtui viimeksi perjantaina kaksi voimakasta maanjäristystä, joiden keskus oli Grindavikin pohjoispuolella. Lokakuun lopulta lähtien Islannissa on rekisteröity yli 20 000 maanjäristystä, kertoi BBC.

Purkausta vaikea ennustaa

Islannin ilmatieteen laitoksen mukaan tässä vaiheessa on vaikea ennustaa, pääseekö järistysten voimasta niemimaan alla liikkeelle lähtenyt tuliperäinen magma pintaan tai missä tarkalleen niin voisi tapahtua. Suurin riski on viranomaisten mukaan evakuoidussa Grindavikissa.

Magman liikkuminen ylöspäin voi johtaa Fagradalsfjall-tulivuoren purkautumiseen vain noin 40 kilometrin päässä pääkaupungista Reykjavikista.

Perjantaina viranomaiset arvioivat purkauksen riskin nousseen ja purkauksen voivan tapahtua jopa muutaman päivän sisällä.

Torstaina maanjäristysten seurauksena suljettiin turistien suosiossa olevat Blue Lagoon -lähteet.

—-

Lähteenä myös uutistoimisto AFP.

Ville Väänänen, Ayla Albayrak