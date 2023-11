Israel ei voi oikeuttaa toimintaansa Gazassa Hamasin iskulla, sanoo YK:n pääsihteeri Guterres

Israel ei voi oikeuttaa toimintaansa Gazan alueella äärijärjestö Hamasin lokakuisella iskulla, sanoo YK:n pääsihteeri Antonio Guterres uutiskanava CNN:lle.

Guterresin mukaan tavalliset palestiinalaiset on pystyttävä erottamaan 7. lokakuuta Israeliin hyökänneestä Hamasista.

– Hamas ei ole palestiinalaiset ihmiset. On pystyttävä erottamaan Hamas palestiinalaisista. Hamasin hirvittäviä tekoja ei siis voi käyttää syynä palestiinalaisten kollektiiviseen rankaisemiseen, sanoi Guterres.

Guterres sanoo myöhemmin haastattelussa, etteivät myöskään palestiinalaisten kohtaamat epäkohdat hänen mukaansa oikeuta Hamasin hyökkäystä Israeliin. Guterres sanoo myös tuominneensa Hamasin iskun Israeliin alusta alkaen.

”Jokainen ihmiselämä on samanarvoinen”

Guterres muistutti CNN:n haastattelussa ihmiselämien samanarvoisuudesta.

– Jokainen ihmiselämä on samanarvoinen, oli se sitten yhdysvaltalaisen, portugalilaisen, israelilaisen tai palestiinalaisen.

Gazan kaistaa hallitseva Hamas surmasi Israelin mukaan noin 1 200 ihmistä lokakuisessa iskussa. Lisäksi se otti noin 240 ihmistä panttivangiksi.

Israel aloitti tämän jälkeen laajan hyökkäyksen Gazaan, jossa on Hamasin hallinnoima Gazan terveysministeriön mukaan kuollut 11 000 ihmistä. Kuolleista valtaosa on ollut siviilejä, ja joukossa on ollut tuhansia lapsia.

Lukuja ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.

Kansainväliset järjestöt ovat toistuvasti vedonneet Israeliin, jotta se lopettaisi Gazan siviilien kollektiivisen rankaisun Hamasin teoista.

Minja Viitanen