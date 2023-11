Israel kutsui Espanjan ja Belgian suurlähettiläät puhutteluun maiden johtajien kommentoitua Israelin hyökkäystä Gazassa

Israelin ulkoministeriö on kutsunut Espanjan ja Belgian suurlähettiläät puhutteluun sen jälkeen kun maiden johtajat olivat kommentoineet Israelin hyökkäystoimia Gazassa.

Belgian pääministeri Alexander De Croo ja Espanjan pääministeri Pedro Sanchez vierailivat perjantaina Gazan ja Egyptin välisellä Rafahin rajanylityspaikalla.

De Croo vaati Israelia kunnioittamaan kansainvälistä humanitaarista oikeutta sekä tuomitsi hävityksen Gazan kaistalla. Espanjan Sanchez heijasteli De Croon näkemyksiä ja sanoi, ettei siviilien silmitöntä surmaamista Gazassa voi hyväksyä. Johtajat peräänkuuluttivat myös pysyvää tulitaukoa alueelle.

Israelin ulkoministeri syytti tämän jälkeen pääministerikaksikon tukevan terrorismia. Kansliansa mukaan ulkoministeri oli kutsunut suurlähettiläät puhutteluun ankaria moitteita varten.

Erillisessä lausunnossa Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi tuomitsevansa Belgian ja Espanjan pääministerin kommentit. Netanjahun kanslian julkaisemassa lausunnossa moitittiin sitä, kuinka johtajat eivät olleet asettaneet täyttä vastuuta äärijärjestö Hamasille sen ihmisyyden vastaisista rikoksista. Lausunnossa Hamasia syytettiin israelilaisten joukkomurhasta sekä palestiinalaissiviilien käyttämisestä ihmiskilpinä.

Espanja kutsuu israelilaisväitteitä virheellisiksi

Espanjan ulkoministeriö kutsui vuorostaan Israelin suurlähettilään selittämään maansa hallituksen väitteitä. Espanjalaisministeriön mukaan israelilaisväitteet ovat virheellisiä eikä niitä voi hyväksyä.

Espanjan ulkoministeri Jose Manuel Albares kertoi televisiokanavalle, että hän oli kutsunut Israelin suurlähettilään puhutteluun, jotta voisi esittää muodollisen vastalauseen Israelin hallituksen väitteitä vastaan.

Diplomaattinen selkkaus tapahtui Israelin ja Hamasin välisen nelipäiväisen aselevon ensimmäisenä päivänä. Hamas vapautti aselevon puitteissa perjantaina runsaat 20 panttivankia, kun taas Israel vapautti nelisenkymmentä palestiinalaisvankia.

Ennen aselevon alkamista taisteluita oli käyty lähes seitsemän viikon ajan.

Israel on uhannut tuhota Hamasin ja on moukaroinut Gazaa viikkokausien ajan tuhoisin ilmaiskuin. Sittemmin Israel on aloittanut myös maahyökkäyksen yli kahden miljoonan palestiinalaisen tiheästi asuttamalla alueella, josta iso osa on jäänyt pommitusten myötä raunioituneeksi.

Israelin ilmaiskut ja hyökkäykset ovat surmanneet Gazassa Hamasin hallinnon mukaan lähes 15 000 ihmistä. Tietoja ei ole voitu varmistaa riippumattomista lähteistä.

Israel julisti sodan Hamasia vastaan sen jälkeen, kun äärijärjestön taistelijat hyökkäsivät Israeliin lokakuun alussa. Israelilaisviranomaisten mukaan Hamasin hyökkäyksessä sai surmansa noin 1 200 ihmistä.

WHO huolissaan gazalaissairaalan johtajan kohtalosta

Maailman terveysjärjestö WHO ilmaisi perjantaina huolensa Gazan suurimman sairaalan johtajan kohtalosta. WHO:n mukaan Israel otti al-Shifan johtajan sekä viisi muuta lääkintähenkilöstön jäsentä kiinni keskiviikkona, kun he olivat olleet osallistumassa YK:n pelastusoperaatioon, jossa evakuoitiin potilaita sairaalasta.

WHO:n mukaan kaksi kuudesta kiinni otetusta on tiettävästi sittemmin vapautettu, mutta sairaalan johtajan ja kolmen muun tilasta ei ole tietoa. Keskiviikkona kiinni otetuista kolme on Palestiinan Punaisen Puolikuun ja toiset kolme Gazan terveysministeriön henkilökuntaan kuuluvia.

YK:n alainen WHO vaati, että kiinni otettujen laillisia oikeuksia ja ihmisoikeuksia noudatetaan täysin, kun he ovat Israelin huostassa.

Kiinniotot liittyvät Israelin väitteisiin, joiden mukaan äärijärjestö Hamas on hyödyntänyt hyökkäyksissään sairaalan alla olevaa tunneliverkostoa. Hamas ja sairaalan edustajat ovat kiistäneet Israelin väitteet useaan otteeseen.

Al-Shifan johtaja Mohammad Abu Salmiya on esiintynyt viime aikoina useaan otteeseen kansainvälisessä mediassa, jossa hän on muun muassa kommentoinut olosuhteita sairaalassa. Israelilaisjoukot hyökkäsivät al-Shifaan runsas viikko sitten.

Israelin asevoimat ilmoitti torstaina pidättäneensä sairaalan johtajan sekä erään osaston johtajan.

WHO:n mukaan järjestö on tehnyt viikon sisällä kolme operaatiota al-Shifassa. Näistä yhdessä sairaalasta evakuoitiin 31 vauvaa. Keskiviikkona Palestiinan Punaisen Puolikuun kanssa yhteistyössä tehdyn WHO:n järjestyksessään kolmannen pelastusoperaation yhteydessä puolestaan evakuoitiin 151 ihmistä.