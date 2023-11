Israel määräsi al-Shifan sairaalan evakuoitavaksi tunnin sisällä

Israelin joukot ovat määränneet Gazan suurimman sairaalan al-Shifan evakuoitavaksi tunnin sisällä, kertoo uutistoimisto AFP:n paikalla oleva toimittaja. Hänen mukaansa israelilaisjoukot ovat ilmoittaneet evakuointivaatimuksista kovaäänisillä.

Sairaalan ympärillä on käyty viime aikoina kiivaita taisteluja. Israelin mukaan sairaalan alla on äärijärjestö Hamasin komentokeskus. Hamas ja sairaalan johto ovat kiistäneet tämän.

YK:n arvion mukaan sairaalassa on potilaiden ja henkilökunnan lisäksi taisteluja paenneita siviilejä, kaikkiaan ainakin 2 300 ihmistä. Israel on toistuvasti vaatinut sairaalalla olevien ihmisten evakuoimista Gazan eteläosaan. Sairaalahenkilökunta on sanonut, ettei potilaita voida siirtää.

Paikalla oleva lääkäri on vahvistanut tänään annetun evakuointimääräyksen qatarilaismedia al-Jazeeralle. Lääkärin mukaan kaikkia sairaalalla olevia ihmisiä olisi mahdotonta evakuoida tunnissa. Hänen mukaansa sairaalalla ei myöskään ole ambulansseja potilaiden ja keskosvauvojen siirtämiseksi.

Al-Jazeeran mukaan ihmisiä on käsketty poistumaan sairaalalta merenrantaa pitkin kulkevaa al-Rashidin tietä käyttäen. Gazan eteläosiin evakuoitavia ihmisiä on aiemmin ohjeistettu käyttämään toista tietä eli Gazan alueen keskellä kulkevaa Salah al-Dinin tietä.

26 kuoli iskussa asuintaloon

Gazan alueen eteläosassa ainakin 26 ihmistä on saanut surmansa asuinrakennukseen tehdyssä iskussa, kertoo paikallisen sairaalan johtaja AFP:n mukaan.

Sairaalaan tuotiin 26 ruumiin lisäksi 23 vakavasti haavoittunutta ihmistä, sairaalan johtaja sanoo.

Iskua tai sen uhrimäärää ei ole vahvistettu muista lähteistä. Sairaalan johtajan mukaan kyseessä olisi ollut ilmaisku Khan Yunisin kaupungissa. Israelin asevoimat ei tuoreeltaan vastannut AFP:n kommenttipyyntöön.

Israel on jatkanut hyökkäystä Hamasin hallitsemalle Gazan alueelle yli kuukauden ajan sen jälkeen, kun Hamas hyökkäsi lokakuun alkupuolella Israeliin ja surmasi noin 1 200 ihmistä.