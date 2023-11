Israel sanoo aloittaneensa sotilaallisen operaation al-Shifan sairaalassa Gazassa

Israel sanoo aloittaneensa sotilaallisen operaation Gazan kaupungissa sijaitsevassa al-Shifan sairaalassa. Israelin asevoimat sanoo suorittavansa operaatiotaan tietyllä alueella sairaalassa.

Israelin mukaan sairaalan alla on äärijärjestö Hamasin komentokeskus. Hamas on kiistänyt väitteen.

Gazan suurimman sairaalan ympärillä on käyty viime aikoina kiivaita taisteluja. Israel on perustellut hyökkäyksiään sairaalan lähettyville juuri Hamasin komentokeskuksella.

Al-Shifan sairaala on jäänyt saarretuksi taisteluiden väliin, ja olosuhteet siellä ovat karmeat. YK:n mukaan sairaalassa on potilaiden ja henkilökunnan lisäksi taisteluja paenneita siviilejä, kaikkiaan ainakin 2 300 ihmistä.

Al-Shifassa toimivan lääkärin Ahmed Mokhallalatin mukaan tykistöiskut ja tulitus sairaalan ympärillä ovat jatkuneet tauotta edeltävien neljän tunnin ajan, kertoo qatarilaismedia al-Jazeera.

Mokhallalatin mukaan sairaalassa on edelleen 650 potilasta, joista noin sata on kriittisessä tilassa. Lisäksi sairaalassa on hänen mukaansa 2 000–3 000 kodeistaan paennutta ihmistä sekä noin 700 henkilökunnan jäsentä.

– Kotinsa jättäneet ovat siviilejä, sairaalassa on naisia, lapsia ja kokonaisia perheitä, Mokhallalati sanoo al-Jazeeralle.

– Ihmiset täällä ovat olleet pelon vallassa, koska ei ole varmuutta siitä, miten hyökkäys tulee etenemään.

Hamas: Yhdysvallat mahdollistaa Israelin sodan

Yhdysvallat on näyttänyt Israelille vihreää valoa terveydenhuoltolaitoksiin kohdistuvien verilöylyjen tekemiseksi, sanoo äärijärjestö Hamas. Näiden mahdollisten iskujen tavoitteena on Hamasin mukaan tuhota Gazan terveydenhuoltojärjestelmä ja ajaa palestiinalaiset kodeistaan.

Hamas viittaa lausunnollaan Yhdysvaltain kansallisen turvallisuusneuvoston viestintäkoordinaattori John Kirbyn väitteeseen, jonka mukaan al-Shifan sairaalan alla Gazan kaupungissa on Hamasin komentokeskus.

Hamasin mukaan Yhdysvallat on suoraan vastuussa Israelin sodan mahdollistamisesta Gazassa. Hamas kuvailee Israelin toimia kansanmurhaksi.

Tiistaina al-Shifan tilannetta kommentoinut Kirby sanoi perustavansa puheensa komentokeskuksesta Yhdysvaltain tiedustelutietoihin. Kirbyn mukaan Hamas on myös varastoinut aseita väitettyyn komentokeskukseen.

Tilanne sairaalassa erittäin huono

Sairaalan johtaja kertoi tiistaina, että lähes 180 ruumista on haudattu joukkohautaan al-Shifan alueella. Johtajan mukaan haudattujen joukossa on polttoainepulan takia kuolleita vauvoja ja tehohoidossa olleita potilaita. Vauvoja on hänen mukaansa haudattu seitsemän, tehohoitopotilaita kolmisenkymmentä.

Lääkärit ilman rajoja -järjestön mukaan tilanne sairaalassa on muuttunut erittäin huonoksi. Sairaalassa työskentelevä lääkäri kertoi järjestölle maanantaina, ettei sairaalassa ole sähköä, vettä eikä ruokaa. Hänen mukaansa sairaalan porteilla on haavoittuneita ihmisiä, mutta heitä ei voida enää ottaa sairaalaan sisään.

Lääkärin mukaan sairaalahenkilökunta suostuisi lähtemään sairaalasta vain, jos potilaat evakuoitaisiin ensin turvallisesti.

– Al-Shifan sairaalan sisällä on haavoittuneita potilaita ja lääkintähenkilökuntaa. Jos he antavat meille takeet ja evakuoivat potilaat ensin, me evakuoidumme, sanoi nimettömänä pysyttelevä lääkäri järjestön mukaan.

AFP:n kanssa työskentelevän paikalla olevan toimittajan mukaan sairaalalla haistaa mädäntyvien ruumiiden hajun.

Noin 150 ruotsalaista evakuoitu Gazasta

Israelin iskujen kohteena olevasta Gazasta on päässyt evakuoitumaan noin 150 ruotsalaista. Heistä noin 85 pääsi Rafahin rajanylityspaikan kautta Egyptiin tiistaina, kertoo Ruotsin ulkoministeriö.

Ministeriön mukaan Gazassa on vielä noin sata ruotsalaista. Heidän odotetaan pääsevän poistumaan alueelta keskiviikon aikana.

– Haluamme korostaa, että Gazan rajan ylittäminen on siviileille erittäin monimutkainen asia, johon liittyy monia toimijoita. Tilanne on hyvin arvaamaton ja voi muuttua nopeasti, sanoo ulkoministeriö sähköpostissa uutistoimisto TT:lle.

Ministeriö sanoo pyrkivänsä saamaan yhteyden niihin ihmisiin, joille on annettu vihreää valoa Gazasta poistumiseksi. Ihmisiä kuitenkin kehotetaan olemaan menemättä Rafahin rajanylityspaikalle ennen kuin ulkoministeriöltä on tullut ilmoitus, että paikallisviranomaisilta on saatu rajanylityslupa.

Hamasin kontrolloiman Gazan terveysministeriön mukaan runsaan kuukauden aikana Israelin ilmaiskuissa ja hyökkäyksessä Gazaan on saanut surmansa yli 11 000 ihmistä, joista yli 4 600 on lapsia.

Israel alkoi pommittaa Gazaa sen jälkeen, kun Hamasin taistelijat hyökkäsivät Israeliin lokakuun alkupuolella. Israelin mukaan hyökkäyksessä kuoli ainakin 1 200 ihmistä.