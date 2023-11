Israelin ja Hamasin välinen tulitauko lähestyy loppuaan, Hamas haluaa jatkoa – tänään odotetaan vapautettavaksi lisää panttivankeja

Israelin ja Gazaa hallitsevan äärijärjestö Hamasin välisessä sodassa sovitun tulitauon kuudes ja toistaiseksi viimeinen vuorokausi alkaa tänään, ja taistelujen odotetaan jatkuvan torstaina, jos tulitaukoa ei jatketa toistamiseen.

Eilen Gazasta vapautettiin 12 panttivankia ja Israelista 30 palestiinalaisvankia. Sovittujen 10 israelilaisvangin lisäksi vapautettiin kaksi thaimaalaista vankia.

Israel on saanut Hamasilta listan tänään vapautettavista panttivangeista, kertoo israelilaislehti Haaretz. Vankienvaihto on toistaiseksi viimeinen, mutta osapuolten neuvotteluja välittävä Qatar kertoo yrittävänsä kätilöidä kestävämpää aselepoa.

– Tavoitteemme ja toivomme on saavuttaa kestävä aselepo, jonka pohjalta voidaan jatkaa neuvotteluihin tämän sodan päättämiseksi, kertoi Qatarin ulkoministeriön edustaja Majed al-Ansari Dohassa.

Israelin ja Hamasin välinen nelipäiväinen aselepo alkoi viime viikon perjantaiaamuna, ja sen oli alun perin määrä päättyä tiistaina. Maanantaina kerrottiin Israelin ja Hamasin sopineen aselevon jatkamisesta kahdella päivällä vastineeksi uusista vankienvaihdoista. Gazan kaistalla pidetään tiettävästi edelleen yli 150:tä panttivankia, jotka siepattiin Hamasin 7. lokakuuta Israeliin tekemässä hyökkäyksessä.

Tähän mennessä Gazan kaistalta on vapautettu 60 israelilaista, 20 thaimaalaista ja yksi filippiiniläinen panttivanki. Israel puolestaan on vapauttanut 180 palestiinalaisvankia, jotka ovat naisia tai alaikäisiä.

Israel kertonut jatkavansa sotaa

Hamasin lokakuussa Israeliin toteuttamassa hyökkäyksessä surmattiin israelilaisviranomaisten mukaan noin 1 200 ihmistä, joista valtaosa oli siviilejä. Tästä seuranneessa Israelin vastahyökkäyksessä on kuollut Gazan kaistalla liki 15 000 ihmistä, kertovat Hamasin hallinnon alaiset Gazan terveysviranomaiset.

Tulitaukoa on pidetty elintärkeänä humanitaarisille avustuskuljetuksille Gazaan. YK:n alaisen Maailman ruokaohjelman (WFP) mukaan Gazan väestöön kohdistuu suuri nälänhädän riski. Järjestön mukaan Gazan tilanne on katastrofaalinen.

Arvioiden mukaan yli puolet Gazan väestöstä, noin 1,7 miljoonaa ihmistä, on joutunut jättämään kotinsa sodan vuoksi. Humanitaarisesta tilanteesta huolimatta Israel on korostanut sitä, että se näkee tulitauon väliaikaisena ratkaisuna panttivankien vapauttamiseksi ja aikoo vielä jatkaa sotaa Hamasin tuhoamiseksi.

Tulitaukoa saatetaan vielä jatkaa joillakin päivillä, mutta pidemmän tauon tai aselevon syntyminen näyttää epätodennäköiseltä. Haaretzin virkamieslähteen mukaan tulitaukoneuvotteluissa Israelin tiukkana kantana on ollut, ettei tulitaukoa jatketa sunnuntaita pidemmälle. Näin ollen tulitauon enimmäispituudeksi tulisi 10 vuorokautta.

Hamas on halukas jatkamaan tulitaukoa neljällä päivällä, kertoo uutistoimisto AFP:lle nimetön lähde, joka on äärijärjestölle läheinen. Hamas on kertonut voivansa jatkaa panttivankien vapautuksia nyt voimassa olevan tulitaukosopimuksen mukaisesti.