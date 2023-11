Italian köyhin alue paikkaa lääkäripulaansa kommunismin vientituotteella – kuubalaislääkäreillä

Kuubalaiset lääkärit ovat tuttu näky maailman katastrofialueilla. Vuonna 2020 heitä saapui myös koronapandemian pahoin runtelemaan Pohjois-Italiaan.

Viime tammikuusta lähtien joukko kuubalaislääkäreitä on kuitenkin työskennellyt Italiassa pysyvämmin. Lääkäripulasta kärsivän eteläisen Calabrian aluehallinto solmi viime vuoden lopulla sopimuksen, joka tuo alueen sairaaloihin lähes 500 lääkäriä Kuubasta.

Aluehallinnon tiedottajan Fabrizio Augimerin mukaan koko maassa on haasteita terveydenhuoltohenkilökunnan rekrytoinnissa. Italian saappaankärjessä sijaitsevassa Calabriassa ongelma on kuitenkin erityisen vakava.

– Emme saaneet rekrytointikilpailujen avulla palkattua tarpeeksi italialaislääkäreitä, sillä monet valitsivat mieluummin työpaikan Pohjois-Italiassa. Meidän oli joko löydettävä nopeasti lisää lääkäreitä tai suljettava osa sairaaloista ja osastoista. Niinpä aluejohtaja Roberto Occhiuto sai idean kuubalaislääkäreistä, Augimeri kertoo.

Kritiikkiä lääkärijärjestöistä

Calabria on Italian köyhin alue, jonka terveydenhuoltoa on 14 viime vuotta ohjattu keskushallinnon tasolta. Syynä järjestelyyn on alueen terveydenhuollon korkea velkataakka. Vuoden 2021 vaalivoittonsa jälkeen aluejohtaja Occhiuto valittiin kuitenkin myös Calabrian terveydenhuoltoa hallinnoivaksi komissaariksi.

Vuoden 2022 joulukuussa Calabriaan saapuivat ensimmäiset viitisenkymmentä kuubalaislääkäriä, jotka aloittivat italian kielikurssin jälkeen työskentelyn sairaaloissa. Elokuussa lääkäreitä saapui vielä 120 lisää. Joukossa on muun muassa yleislääkäreitä, kirurgeja, lastenlääkäreitä ja gynekologeja. Sopimuksen mukaan lääkärit voivat jäädä maahan vuoteen 2025 asti.

Calabrian ratkaisu on herättänyt arvostelua lääkärien etujärjestöissä, joiden mielestä kuubalaisten tuominen vääristää työmarkkinoita. Järjestöjen mukaan Calabriassa pitäisi puuttua lääkäripaon juurisyihin, kuten pätkätyösopimuksiin ja huonoihin työskentelyolosuhteisiin.

Occhiuto on useissa haastatteluissa toistanut kuubalaislääkärien olevan kuitenkin hätäratkaisu, jonka rinnalla jatketaan italialaislääkärien rekrytoimista. Aluehallinnon mukaan Calabria on kahden viime vuoden aikana palkannut yli 3 000 lääkäriä ja sairaanhoitajaa.

– Viimeisimpään rekrytointikilpailuun saapui 433 hakemusta 263 paikkaa kohden. Samaan aikaan noin 1 700 terveydenhuollon työntekijää on kuitenkin jäänyt eläkkeelle, Augimeri kertoo.

Potilaat tyytyväisiä

Itse kuubalaislääkärien työhön Calabriassa on oltu tyytyväisiä. Mediassa uutisoitiin kesäkuussa näyttävästi 4-vuotiaasta lapsesta, jonka hengen Locrin sairaalassa työskentelevä kuubalainen elvytysanestesiologi pelasti. Kauppasaarron keskellä kekseliäiksi oppineet kuubalaiset ovat myös onnistuneet korjaamaan sairaaloiden rikki menneitä laitteita.

Joissain kunnissa lääkäreille on järjestetty calabrialaisen paikallismurteen kursseja, jotta nämä ymmärtäisivät paremmin erityisesti iäkkäämpiä potilaitaan.

– Kokeilun tulokset ovat olleet positiivisia. Niin en sano minä vaan italialaiset lääkärit, jotka työskentelevät kuubalaisten kanssa sekä calabrialaiset potilaat. Tiesin, että kuubalainen terveydenhoito on yksi maailman parhaista. Ne, jotka aiemmin arvostelivat minua, pyytävät nyt lisää henkilökuntaa Karibialta, Occhiuto sanoo STT:lle.

Kuuba tienaa lääkäriviennillä

Kommunistisen Kuuban harjoittama lääkärivienti juontaa juurensa vuoden 1959 vallankumoukseen, jonka jälkeen maahan luotiin useita lääketieteen oppilaitoksia. Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Foundationin mukaan Kuuba on 1960-luvulta lähtien lähettänyt lääkäreitään yli 150 maahan.

Kuuban ulkopuolella työskentelee tällä hetkellä noin 30 000 kuubalaislääkäriä, italialainen Sky TG24 -uutiskanava kertoi maaliskuussa. Italia on tällä hetkellä kuitenkin ainoa kuubalaislääkäreitä työllistävä Euroopan maa.

Kuuballe lääkärivienti on maan merkittävin ulkomaanvaluutan lähde. Sky TG24:n mukaan vuonna 2019 maa tienasi lääkäriviennillä kahdeksan miljardia ja matkailulla kolme miljardia dollaria. Koronapandemian myötä ulkomaalaiset matkailijat kuitenkin kaikkosivat saarivaltiosta.

Lääkäridiplomatiaa vai ihmiskauppaa?

Human Rights Foundationin mukaan kuubalainen lääkärivienti on valtiojohtoista ihmiskauppaa ja Kuuban kommunistihallinnon propagandaväline. Järjestön vuonna 2022 julkaistun raportin mukaan Kuuban valtio ottaa vähintään 75 prosentin osuuden ulkomaille lähetettävien lääkäreiden palkasta.

Osa palkasta pidetään lisäksi kuubalaisella pankkitilillä niin, että lääkäri saa rahat haltuunsa vasta palattuaan työkomennuksen jälkeen kotimaahansa. Komennuksen kesken jättävä ei voi palata Kuubaan kahdeksaan vuoteen.

Ihmisoikeusjärjestö Human Rights Watchin mukaan kymmenettuhannet ulkomaille lähetettävät kuubalaislääkärit tarjoavat arvokasta apua kriiseistä ja luonnonkatastrofeista kärsiville yhteisöille. Samalla Kuuba kuitenkin polkee terveydenhuollon työntekijöiden oikeuksia, kuten yksityisyydensuojaa, liikkumisvapautta, yhdistymisvapautta ja sananvapautta.

Vuonna 2018 Kuuba veti Brasiliasta takaisin yli 8 000 sairaanhoidon työntekijää, kun Brasilian tuolloinen presidentti Jair Bolsonaro kutsui kuubalaislääkäreitä orjatyövoimaksi. Myös Yhdysvallat on vaatinut kaikkia maita lopettamaan kuubalaisen terveydenhoitohenkilökunnan käytön.

Calabrian aluehallinnon mukaan sen sairaaloissa työskentelevät kuubalaislääkärit saavat saman palkan kuin vastaavissa tehtävissä toimivat italialaislääkärit. Noin 4 700 euron bruttokuukausipalkka maksetaan kokonaisuudessa lääkäreille itselleen, aluehallinnosta kerrotaan.

Jenni Meronen