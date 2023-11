Itärajan ja Lähi-idän jännitteet voivat heijastua itsenäisyyspäivän mielenosoituksiin Helsingissä, arvioi poliisi: ”Jotain uutta vielä tulee”

Epävakaa maailmantilanne voi näkyä itsenäisyyspäivän mielenosoituksissa Helsingissä, arvioi poliisi.

Toistaiseksi Helsingin poliisi on saanut ennakkoilmoitukset kolmesta mielenosoituskulkueesta ensi keskiviikolle. Ylikomisario Jere Roimu kertoo STT:lle, että jokainen jo ilmoitettu tapahtuma on poliisille entuudestaan tuttu.

Hän odottaa silti, että esimerkiksi Suomen itärajan jännittynyt tilanne sekä konflikti Lähi-idässä voivat heijastua itsenäisyyspäivään ja tuoda jotakin mukanaan.

– Jotain uutta vielä tulee. Ei varmasti mitään kovin mittavaa, ja isoimmat tapahtumat itsenäisyyspäivänä ovat nämä ilmoitetut, arvioi Roimu.

Tiedotteessaan poliisi kehottaa itsenäisyyspäivänä iltapäivällä Helsingin keskustassa liikkuvia varaamaan siihen aikaa.

Poliiseja on mielenosoitusten vuoksi paljon Helsingin katukuvassa, ja tiedotteessa Helsingin poliisi kuvailee itsenäisyyspäivän turvallisuusjärjestelyjä laitoksen suurimmaksi vuosittaiseksi operaatioksi.

Venäjän lippu poltettiin

Viime vuonna kaikki kolme tuttua itsenäisyyspäivän mielenosoitusta sujui ilman suurempia järjestyshäiriöitä.

Äärioikeistolainen Suomi herää -mielenosoitus on markkinoinut marssinsa lähtevän Rautatientorilta iltapäivällä kello 16:n jälkeen. Mielenosoitus käyttää kotisivuillaan avoimen rasistisen ja fasistisen sinimusta liike -puolueen logoja, ja tapahtuman yhteydessä puolueen puheenjohtajan Tuukka Kurun on määrä pitää puhe. Ennen tapahtumaa sinimusta liike mainostaa yhteiskokoontumista Kansalaistorilla olevan tuhotun venäläispanssarivaunun luona.

Myöhemmin alkuillasta äärioikeistolainen ja kansallismielinen 612-soihtukulkue on puolestaan aiempien vuosien tapaan ilmoittanut kokoontuvansa Töölöntorille, mistä kulkue jatkaa Hietaniemen hautausmaalle. Soihtukulkueen ohjeissa järjestäjät kehottavat osallistujia olemaan pukeutumatta poliittisiin tunnuksiin. Viime vuonna huomiota herätti se, kun 612-soihtukulkueen reitin loppupäässä muutama osallistuja poltti Venäjän lipun.

Poliisilla ei puheyhteyttä

Helsinki ilman natseja -mielenosoitus niin ikään kertoo kokoontuvansa keskiviikkona Töölöntorille, ja poliisille ilmoitettu alustava alkuaika on neljältä iltapäivällä. Viime vuosina mielenosoitus on pyrkinyt vaikeuttamaan 612-soihtukulkueen etenemistä, ja parina viime vuonna soihtukulkue on Töölössä ohjattu eri reitille natseja vastustavan mielenosoituksen vuoksi.

Roimu kertoo, että poliisi ei tule hyväksymään Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen alustavaa kokoontumispaikkaa eikä poliisilla ole tällä hetkellä mielenosoituksen järjestäjien kanssa keskusteluyhteyttä.

– Tarkoitus olisi löytää heille uusi kokoontumispaikka, mistä saavat tapahtumansa liikkeelle, hän sanoo.

Alkuillasta Töölön, Kluuvin ja Kruununhaan läpi kulkee myös opiskelijoiden perinteinen soihtukulkue.

Yksittäisten mielenosoitusten tarkat alkuajat ja -reitit voivat vielä tarkentua. Mielenilmauksia voi tulla myös lisää.

Kurdijärjestön liput kiellettiin

Poliisi sai viime vuonna kritiikkiä muun muassa Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjiltä siitä, kun poliisi kielsi kurdijärjestö PKK:n lippujen esilläpidon mielenosoituksessa. Tämän vuoden alussa poliisi myös kielsi Helsingissä Turkin presidenttiä Recep Tayyip Erdogania kuvaavan nuken esilläpidon mielenilmauksen yhteydessä.

Samoihin aikoihin Turkki panttasi Suomen Nato-hakemuksen ratifiointia. Myöhemmin keväällä STT kertoi Poliisihallituksen muistiosta, jonka mukaan muun muassa tunnistettavaa henkilöä esittävän nuken hirttämistä tai loukkaavaa käsittelyä mielenosoituksessa on pidettävä lähtökohtaisesti kunnianloukkausepäilynä.

Nyt Roimu kertoo, ettei poliisi ole ennakkoon tehnyt mitään kiveenhakattuja linjauksia siitä, miten toimia tänä vuonna esimerkiksi esillä pidettävien lippujen kanssa.

– Se on aina kokonaisharkintaa. Tilanteen käynnissä ollessa ratkotaan se, mihin puututaan, miten puututaan ja millä puututaan, sanoo Roimu ja jatkaa:

– Meidän päätehtävämme on tietysti turvata kaikkien kolmen ilmoitetun tapahtuman häiriötön kulku ja järjestäminen.

Helsinki ilman natseja -mielenosoituksen järjestäjät eivät ole toistaiseksi torstaina vastanneet STT:n kommenttipyyntöön.

Markku Uhari