Jääkö isyys työn alle

Isänpäivää vietetään Suomessa vuoden pimeimpänä aikana. Syksy on lopuillaan, ja päivien pitenemiseen on vielä aikaa. Synkkyys ei viittaa isyyden luonteeseen. Syyt ovat kaupalliset.

Lahjoja on mukava saada ja antaa, mutta läpi vuorokauden jatkuva hämäryys voi myös inspiroida isiä miettimään rooliaan ja asemaansa perheessä ja perhettä ympäröivässä yhteiskunnassa.

Laajasti vietettävänä perhejuhlana isänpäivä on Suomessa varsin uusi tulokas. Kalentereissa se on ollut pysyvästi 1980-luvun lopulta, ja virallinen liputuspäivä siitä tuli vasta vuonna 2019.

Isänpäivän materiaalinen puoli osoittaa, että markkinavoimien valta ei ole aivan uusi piirre juhlapyhissä. Isänpäivän sijoittuminen nykyiselle paikalle on kauppiaiden ansiota. Ajatus isänpäivän vietosta on amerikkalaista perua, mutta Yhdysvalloissa sitä vietetään kesällä. Pohjoismaissa kauppiaat taas ehdottivat, että marraskuun toinen sunnuntai olisi hyvä aika. Silloin kaupoissa olisi muuten hiljaista, sillä joulumyynti ei ole vielä alkanut.

Karkeasti jaettuna isyyttä on kahdenlaista. Perinteisempänä voidaan pitää käsitystä, että isän ainoa tehtävä on elättää perheensä. Hän keskittyy uraansa ja asettaa työn muun elämän edelle. Modernimpaa ajattelua edustaa isä, joka on puolisolleen tasa-arvoinen kumppani ja myös vanhempana tasaveroinen hänen kanssaan.

Pinnallisesti ajatellen perinteinen malli palvelee työelämää paremmin. Tulosta tehdään ainakin lyhyellä perspektiivillä tehokkaammin, kun tekijät ovat aina paikalla, eivätkä anna perhe-elämän haitata työsuorituksia.

Tällainen malli sopii huonosti isille, joista nuorimmat ovat syntyneet 2000-luvulla ja jotka haluavat olla mukana lasten elämässä ensimmäisestä hengenvedosta alkaen. Pidemmän päälle työtä liikaa korostava elämäntapa voi johtaa vanhempien ja koko perheen pahoinvointiin, vaikka talous olisikin kunnossa.

Tällä hetkellä ilmatila täyttyy puheesta, joka korostaa työnteon välttämättömyyttä ja kansalaisten työvelvollisuutta. Sen keskellä aikuisilla täytyy olla tilaa myös muille rooleille, joista perheellisille on tärkein on olla vastuullinen ja huolehtiva vanhempi – ja näin isänpäivänä isä.