James Cleverly nimitetty Britannian sisäministeriksi, David Cameron ulkoministeriksi

Britannian pääministeri Rishi Sunak on nimittänyt James Cleverlyn maan uudeksi sisäministeriksi. Cleverly on toiminut tähän asti Sunakin hallituksen ulkoministerinä. Cleverlyn seuraajaksi ulkoministeriksi on nimitetty maan entinen pääministeri David Cameron.

Konservatiiveja edustava Cameron toimi pääministerinä vuosina 2010–2016. Cameron erosi pääministerin tehtävästä brittien äänestettyä brexitin eli EU:sta lähtemisen puolesta. Hän kannatti itse Britannian pysymistä EU:ssa. Pian pääministeriydestä luopumisen jälkeen Cameron ilmoitti eroavansa myös parlamentin jäsenyydestä.

Tuoreet ministerinimitykset ovat osa brittihallituksen laajempaa uudelleenjärjestelyä, joka alkoi sisäministerinä toimineen Suella Bravermanin erottamisesta aiemmin tänään. Hän ehti toimia virassa runsaan vuoden.

Konservatiivipuolueen oikeaa laitaa edustavan Bravermanin erottamista alettiin vaatia viime viikolla ministerin herätettyä pahennusta kommenteillaan palestiinalaisten puolesta järjestetyistä mielenosoituksista.

Kirjoittamassaan artikkelissa Braverman syytti Britannian poliisia puolueellisuudesta ja luonnehti mielenilmauksia ”vihamarsseiksi”. Hänen mukaansa poliisi on jättänyt suurelta osin reagoimatta Britanniassa järjestettyihin Israelin sotatoimia Gazassa vastustaviin mielenosoituksiin.