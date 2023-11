Jäsenyysneuvottelujen tielle poikkiteloin asettuneen Unkarin ulkoministeri ei pidä Ukrainaa valmiina EU:n jäseneksi

Unkarin ulkoministeri Peter Szijjarto sanoo, ettei Ukraina ole valmis EU:n jäseneksi. Szijjarton kommenteista kertoi Kyiv Independent.

– Tapa, jolla Ukraina rikkoo EU:n perustavanlaatuisia kansallisten vähemmistöjen oikeuksia on erityisen räikeä, ulkoministeri sanoi.

Euroopan komissio suositti keskiviikkona Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelujen aloittamista. Neuvottelujen avaus vaatii vielä jäsenmaiden hyväksynnän.

Ukrainan EU-jäsenyysneuvottelujen tielle poikkiteloin asettunut Unkari on arvostellut naapurimaataan erityisesti kielilaista, jonka mukaan vähintään 70 prosenttia kielivähemmistöjen lasten opetuksesta on tehtävä ukrainaksi.

Unkarin mukaan laki heikentää unkarilaisvähemmistön lapsien koulumenestystä Ukrainassa. Kritiikkiä esitti esimerkiksi Unkarin pääministeri Viktor Orbanin neuvonantaja Balazs Orban (ei sukua) Hollannin yleisradio NOS:in haastattelussa tiistaina.

– Käyttöön on otettu uusia lakeja, jotka kurjistavat unkarilaisten elämää Ukrainassa. Emme voi hyväksyä tätä. Unkarin näkemys on kristallinkirkas: niin kauan kuin tämä laki on voimassa, ei ukrainalaisten kanssa voida käydä keskusteluja heidän integroinnistaan EU:hun.

Unkarin ja Ukrainan kielikiistat juontavat Venäjän hyökkäystä edeltävään aikaan. Ukraina otti vuonna 2019 käyttöön laajan kielilain, joka pönkittää ukrainan kielen asemaa ainoana valtion virallisena kielenä muun muassa kouluissa. Ukraina kiistää, että laki syrjisi kielivähemmistöjä.

Ukrainassa tuskin vaaleja keväällä

Ulkoministeri Szijjarto arvostelee sotaa käyvää Ukrainaa myös sananvapauden rajoituksista ja vapaiden vaalien puutteesta. Hänen mukaansa Ukraina uhkaa tuoda sodan mukanaan koko EU:hun.

Ukrainan seuraavat parlamentti- ja presidentinvaalit oli alun perin määrä järjestää vuonna 2024. Venäjän käynnistettyä laajan hyökkäyksensä helmikuussa 2022, on Ukrainassa kuitenkin ollut voimassa sotatila, jonka aikana vaaleja ei teknisesti voida järjestää.

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi totesi aiemmin tällä viikolla muun muassa uutistoimisto AP:n ja Guardianin mukaan, ettei pidä aikaa oikeana vaalien järjestämiselle keväällä sodan vielä jatkuessa.

WSJ: Venäjä hankkii myytyjä sotatarvikkeita takaisin

Ukrainassa käytävän sodan rasittama Venäjä on pyrkinyt pitkin vuotta hankkimaan takaisin ulkomailta jo kerran myymäänsä puolustusmateriaalia, kertoo Wall Street Journal. Lehden tiedot perustuvat kolmeen eri nimettömään lähteeseen, joiden kerrotaan olevan perillä tapahtumien kulusta.

Lehden lähteiden mukaan Venäjä pyysi huhtikuussa tärkeältä asiakasmaaltaan Egyptiltä takaisin helikopterien moottoreita. WSJ:n mukaan Egyptin presidentti Abdel Fattah al-Sisin hallinto suostui ja noin 150 moottorin toimitusten odotetaan alkavan ensi kuussa.

Egyptin hallitus kieltäytyi kommentoimasta asiaa lehdelle. Egypti perääntyi aiemmin rakettikaupoista Venäjän kanssa Yhdysvaltain painostuksesta.

WSJ:n lähteiden mukaan Venäjä on neuvotellut vastaavista järjestelyistä pitkin vuotta myös Pakistanin, Valko-Venäjän ja Brasilian kanssa hankkiakseen takaisin myymiään hyökkäys- ja kuljetushelikoptereiden moottoreita. Venäjä on sodan varrella menettänyt runsain mitoin helikoptereitaan Ukrainassa.

Lähteiden mukaan Venäjä on lisäksi ohjannut vientiin Intialle ja Armenialle luvattuja ase-eriä Ukrainaan.

Lassi Lapintie