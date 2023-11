Jatkossa lohkareet saavat putoilla Halikossa rauhassa – Kärävuoren juurelle on valmistumassa kivipuisto, jossa ei ole kiviä

Kaivinkone jyllää Kärävuoren juuressa Halikossa. Se kauhoo maata ja litistää sitä kauhalla sileäksi – ja näyttää hyvin pieneltä majesteetillisen, 30-metrisen jyrkänteen vieressä.

Kärävuoren punaharmaassa kyljessä näkyy lukuisia rapautumia, syviä vakoja ja pystysuoria rakoja. Joissakin niistä kasvaa koivuja. Korkealla rinteessä näyttäisi useita lohkareita lohjenneen irti, mutta syystä tai toisesta ne eivät ole rysähtäneet alas, ainakaan vielä.

Puolitoista vuotta sitten Kärävuoren kallioseinämästä irtosi kaksi suurta lohkaretta, joista toinen murjoi pihasaunan ja toinen naapurin pihassa seisseen auton. Jatkossa lohkareet saavat putoilla rauhassa, toteaa Salon kaupunginpuutarhuri Matti Nikander.

Viisi omakotitaloa piharakennuksineen on nyt purettu vuoren juurelta. Vuoren juurelle on ilmaantunut pudotuskaivanto, 10 metrin levyinen kaistale mursketta, johon lohkareiden on lupa vyöryä.

– Meillä ei ole aiempaa kokemusta pudotuskaivantojen tekemisestä, mutta asiantuntijakonsultti on auttanut meitä, Nikander taustoittaa.

Kaivinkone muotoilee parhaillaan maavallia pudotuskaivannon ja Vaskiontien väliin. Vallin pintaan on tulossa pian multakerros, ja vielä tämän syksyn aikana maavallille istutetaan puisto.

Kun puisto valmistuu, sinne ei turvallisuussyistä saa mennä. Suurin osa puistosta tulee jäämään 1,6 metrin korkuisen kolmilanka-aidan taakse.

Joka tapauksessa maavallille istutetaan puita: tammia, vaahteroita, saarnia ja jalavia. Maavallin ja vuosien mittaan kasvavien puiden toivotaan estävän mahdollisia putoavia lohkareita vyörymästä kauemmas.

Puiden lisäksi on tulossa pensaskerrosta, käytännössä syreeneitä, neilikkaruusua ja kuusamia. Ensi keväänä kylvetään vielä nurmikkoa.

Puistoon oli tarkoitus jättää omakotitalojen pihaistutuksia, mutta melkein kaikki niistä jouduttiin poistamaan. Vain muutama tuija on jäänyt muistoksi aiemmasta

Rakennustöissä ei ole ollut isoja ongelmia.

– Ihan hyvin täällä on sujunut, kommentoi kaivinkoneesta Vesa Lehtinen, joka toimii aliurakoijana halikkolaiselle Maansiirto Perala Oy:lle.

– Taivaalta ei tarvitsisi tulla vettä, ettei maa mene ihan velliksi. Pieni pakkanen olisi paras. Maasta on myös pulaa.

Maansiirto Peralan toimitusjohtaja Pentti Laukkanen avaa, että paikan päältä ei saatu kaavittua tarpeeksi kaivuumassoja maavallien rakentamiseen. Maata saatiin kuitenkin järjestymään muualta, Peralan toiselta työmaalta Perttelistä, jossa uusitaan kunnallistekniikkaa. Aikataulu- tai kustannusylityksiä ei syntynyt.

Työmaalla riskinä on tietenkin ollut, että lohkareita putoaisi työmiesten niskaan, mutta onnettomuuksia ei ole sattunut.

Urakan hinnaksi on sovittu 88 000 euroa.

Jyrkänteen päältä uusitaan verkkoaita, mutta itse jyrkänteelle ei olla tekemässä mitään.

– Jyrkänteestä olisi esimerkiksi voitu irrottaa heikoimpia kohtia alas ja tukea. Se olisi ollut paljon isompi työ kuin tämä, Nikander virkkoo.

– Jyrkänne päätettiin kuitenkin jättää ennalleen huuhkajien vuoksi. Ne pesivät kallion koloissa. Mukavaa, että saimme otettua luontoa huomioon.

Kaupungin päätöksenteossa puistoa kutsutaan Halikon kivipuistoksi, mutta paikalle ei ole tulossa kivinäyttelyä.

– Isoin kivi on otettu talteen, mutta tuskin tuomme sitä tänne, Nikander miettii.

– Eihän lohkareiden putoamista olisi mukava muistella. Ihmiset menettivät kotinsa, joissa oli nähty paljon elettyä elämää.