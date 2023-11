Jokerit ei aio hakea Liigaan nykyisillä ehdoilla

Tiukka kulissipeli jääkiekon Liigan ja Mestiksen välillä sai maanantaina lisäkierroksia, kun Mestis-taipaleensa aloittanut Helsingin Jokerit ilmoitti, ettei seura aiokaan hakea liigapaikkaa kaudelle 2025–2026 nykyisillä ehdoilla. Jokerit perusteli asiaa tiedotteessaan taloudellisilla syillä ja painotti, ettei seuran tulevaisuutta haluta vaarantaa.

Liiga tiedotti lokakuussa, että keväästä 2025 alkaen Liigan viimeisen ja Mestiksen voittajan välillä järjestetään liigakarsinta. Karsintasarjan voittamisen lisäksi nousua mielivän seuran on täytettävä Liigan lisenssiehdot.

Pääsarjanousun merkittävin yksittäinen kustannus on liigaosake. Liiga on arvioinut Jokereille, että seuran liigaosakkeen hinta nousisi peräti 3,8 miljoonaan euroon.

– Tämä meidän päätös perustuu niihin faktoihin, mitä meillä on: Liigan joukkuemäärään ja rakenteeseen, siihen miten osake on arvotettu ja että Liigaan on mentävä pelaamalla. Se kokonaisuus ei ole Jokerien kannalta millään mittarilla järkevä ja se vesittää meidän toiminnan periaatteet, jotka me kesäkuussa linjasimme, Jokerien puheenjohtaja Mikko Saarni sanoi STT:lle.

Jokerit julisti pääteemoikseen vastuullisuuden, oman juniorityön turvaamisen ja kehittämisen sekä seuran taloudellisen omavaraisuuden, kun helsinkiläisseura astui uuden seurajohtonsa kanssa julkisuuteen alkukesällä.

– Haluamme pysyä niissä periaatteissa, joiden varaan Jokerien uusi tuleminen on tehty, Saarni totesi.

”Äärettömän haastava”

Saarni arvioi, että Liigassa pelaaminen vaatisi Jokereilta noin 7–9 miljoonan euron budjetin. Nykymallilla Mestis-joukkueen liigapaikka on jättimäisen vuoren takana.

– Kun Liiga kertoi palauttavansa karsinnat, se vaikutti silloin askeleelta oikeaan suuntaan. Sen jälkeen on selvinnyt liigaosakkeen hinta ja muita vaadittavia asioita, ja onhan se yhtälö nousijajoukkueelle äärettömän haastava. Meillä on todella kovat näytöt siitä, miten olemme saaneet yleisön mukaan joukkueen taakse, ja asia on meillekin todella haastava. Liiga toki päättää itse omista asioistaan, emme voi ottaa siihen kantaa, Saarni sanoi.

Jokerit korosti tiedotteessaan, että seuran tavoitteena on edelleen voittaa Mestiksen mestaruus ensi kaudella ja pelata tulevaisuudessa Suomen korkeimmalla sarjatasolla. Helsinkiläisseura palasi täksi kaudeksi kotimaan kiekkokartalle vuosien 2014–2022 KHL-seikkailun jälkeen.

Kiekko-Espoo odottelee rauhassa

Ensi keväänä liigakarsintoja ei vielä järjestetä. Mestis-seuroista Kiekko-Espoo ja TuTo Hockey ovat hakeneet ensi kaudeksi liigalisenssiä.

Kiekko-Espoon puheenjohtaja Ami Rubinstein kertoi, ettei espoolaisseura ole vielä saanut Liigalta tarkkaa tietoa osakkeen hinnasta.

– Meidän lähtökohtamme Liigan suhteen käydyissä keskusteluissa on ollut, että liigaosakkeen hinnan pitää olla perusteltu ja sellaisella pohjalla, että se mahdollistaa kestävän kehityksen. Ei pelkästään meidän osaltamme, vaan myös muiden osalta, Rubinstein sanoi STT:lle.

– Odotamme rauhassa, että saamme tiedon osakkeen hinnasta. Otamme siinä vaiheessa omalta osaltamme kantaa.

Paavali Pastila