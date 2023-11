Jokerit painoi jarrua liigapaikan tavoittelussa

Jääkiekon Mestiksessä pelaava Helsingin Jokerit on päättänyt, ettei seura haekaan liigapaikkaa kaudelle 2025–2026 nykyisillä ehdoilla. Jokerit perusteli asiaa tiedotteessaan taloudellisilla syillä ja painotti, ettei seuran tulevaisuutta haluta vaarantaa.

Liiga tiedotti lokakuussa, että keväästä 2025 alkaen Liigan viimeisen ja Mestiksen voittajan välillä järjestetään liigakarsinta. Karsintasarjan voittamisen lisäksi nousua mielivän seuran on täytettävä Liigan lisenssiehdot.

Pääsarjanousun merkittävin yksittäinen kustannus on liigaosake. Liiga on arvioinut Jokereille, että seuran liigaosakkeen hinta nousisi 3,8 miljoonaan euroon, minkä lisäksi liigatoiminnan pyörittäminen toisi myös muita miljoonakustannuksia.

Jokerit viittasi tiedotteessaan alkukesällä julkistamaansa tulevaisuuden strategiaan, jonka pääteemat ovat vastuullisuus, oman juniorityön turvaaminen ja kehittäminen sekä seuran taloudellinen omavaraisuus.

– Jokerit Helsinki Oy kokee, että tavoittelemalla Liiga-nousua nykyisillä ehdoilla vesitetään kaikki yllä olevat arvot, joihin seura on sitoutunut. Jokereiden tavoitteena on edelleen tulevaisuudessa pelata kotimaan korkeimmalla sarjatasolla ja tavoitella Suomen mestaruutta, mutta niin on tapahduttava taloudellisesti järkevillä ehdoilla. Nykyisellä mallilla tämä ei ole mahdollista, Jokerien tiedotteessa todetaan.

Ensi kaudeksi liigalisenssiä ovat hakeneet Kiekko-Espoo ja turkulainen TuTo Hockey. Liigakarsintaa ei vielä järjestetä tulevana keväänä.

Jokerit kertoi, että seuran tavoitteena on edelleen voittaa Mestiksen mestaruus ensi kaudella. Helsinkiläisseura palasi täksi kaudeksi kotimaan kiekkokartalle vuosien 2014–2022 KHL-seikkailun jälkeen.