Jotain vikaa Muurlan sähköjohdoissa

Sumuinen sää tekee hyvää hipiälle. Hetki ulkoilua virkistää. Positiivinen kaamos

Mikä vika siinä vanhassa Itsenäisyydenpuistossa oli? Senkin remonttirahoilla olisi tuettu taksien yöpäivystystä pitkän aikaa. Kumijalka

Nimimerkille Huono ei sitä ansaitseksekaan: Olen täysin samaa mieltä kanssasi. Hyvistä työntekijöistä huolen pitää työnantaja ja lopuista ay-liike Töitä pelkäämätön

Ammattiliitot saaneet Kojamosta yli 900 miljoona tuloja (osinkoja + myyntivoittoja) verovapaasti viimeisen kymmenen vuoden aikana. Samaan aikaa valtio maksaa yli kaksi miljardia asumistukia, joista osa myös menee Kojamolle. Nyt nämä verovapaiden tukien saajat eli ammattiliitot jatkavat lakkoilua. Uhkaillaan yleislakolla lakkokassaan voimalla. Ei ihme, että velkaa otetaan lisää ja kapuloita isketään tuottavaan työhön. Typeryydet

Eikö Suomi voisi säästää jossain muussa kun vanhusten hoidossa ja palveluissa? Miksi KD ei lähde hallituksesta? Tämä touhu on kaukana siitä mitä Raamattu opettaa. Pienituloinen

Taas on se aika vuodesta, kun viedään kynttilöitä omaisten haudoille, mutta olikin joku laittanut kynttilän lyhtyyn, joka ei ollut hänen omaisuuttaan. Näin ei pidä toimia. Olisi pitänyt tuoda lyhty tullessaan. Omainen

Mikä mättää Muurlassa sähköjakelussa? Lauantaina ja sunnuntaina kahdesti ja maanantai-iltana kerran tuli noin minuutin pituinen sähkökatko, sitten sähköt palautuvat. Katkot eivät tapahdu säännöllisiin kellonaikoihin. Maanantaina ei ainakaan tuullutkaan. Mitä tämä on?

Luulisi kauppiaana toimivan kansanedustaja Lundénin tuntevan kysynnän ja tarjonnan lain, mutta ilmeisesti näin ei ole. Taksit toimivat kuten mikä tahansa markkina, ilman tukiaisia. Jonoton yötolppa

Olipa taas hienoa lukea kun kaikki haluavat tukea yrittämistä. Päätoimittaja itkee taksien puolesta sisäsivulla, paikallisjuna tarvitsee yrittämiseen myös kunnan tukea ja vielä Tunnin junan, muuten ei kannata. Hienoa, että on rahaa hömppään. R. Salolainen

Taksien yöpäivystystä ei kaupungin pidä tukea sentilläkään. Baariasiakkaat eivät ole kaupungin vastuulla. Taksiyrittäjiä on muutoinkin liikaa. Pitäisi sitten tukea muitakin aloja. Kaupungin kirstussa ei ole löysää rahaa joutaviin menoihin tietyille kuppikunnille. Veronmaksaja

Aikuisille myös heijastimet käyttöön. Samoin autoilijat voisivat tarkistaa miten takavalot toimivat pimeällä. Moni autoilija kuvittelee auto-asennon valokatkaisijassa toimivan myös hämärässä, mutta todellisuudessa ei toimikaan. Hämäriä, sateisia ja sumuisia aikoja. Tarkista omat valosi

Vossikkakuskille tiedoksi: 20 asteen jyrkkyydellä peilikirkkaassa jäässä olevasta mäestä et pääse nastoillakaan ylös ilman vauhtia. Ja JM:lle: Ei ne piskuiset nykynastat mitään jäätä rouhi karkeaksi. Kaikilla muilla keleillä kitkat taas voittavat nastarenkaat mennen tullen. Kitkat

Tämä kitka-nastarengaskeskustelu symboloi nykyisyyttä loistavasti: kumpikaan osapuoli ei edes halua ymmärtää toista. Totuus kuitenkin on, että kummatkin ovat hyvät, riippuen olosuhteista. Isoilla teillä ja kaupungissa on ihan erilaista ajaa kuin pikkuteillä. On siis kyse siitä, missä kukin ajaa. Molemmista kokemusta

Tummissa vaatteissa kulkeva kadun ylittäjä on näkymätön uhka. Itselleen ja autonkuljettajille. Thumpsis

Kaupan tavara käytetään vasta, kun se on maksettu. Selvä asia. Siedätystä kauppareissulla. Äiti

Venäläiset korjaavat katkaistua kaapelia Tammisaaren kohdalla Suomen alueella. Mitähän kuuntelulaitteita ym. sinne asennetaan samalla? Angelniemen äijä

Ei se ole hallituksen tehtävä kannustaa ja luoda edellytyksiä lapsien tekoon. Se on Suomen tehtävä. Nuorilla on juna, raiteet ja päätepysäkki, mutta ei toivoa niiden välillä. Kaikki kallistuu, toimeentulo on epävarmaa. Tutut asiat kuopataan päätöksillä pois. Ihmiset uppoavat itsekeskeisyyteen. Helppo huitoa, kun oma matka on kuljettu. Toivoa

Työttömyys kasvaa ja päättäjät unelmoivat 100 000:sta työpaikasta? Eivät paneudu todellisiin ongelmiin. Koneet ja niiden palvonta vain lisääntyy ja ihmiset ja työt ulkoistetaan. Terveyden hoito ja hoiva eivät parannu konetyöllä vaan päin vastoin. Takapeili näyttää

Nyt kun kustannukset ovat selvillä, luulisi olevan helppo laskea, kumpiko on taloudellisempi vaihtoehto, pienkoulujen säilytys vai koulukyydit. Helppoa eikö