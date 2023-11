Journalistiliiton valtuusto aikoo tänään käsitellä Maria Petterssonin kirjajupakkaa – ”Ollut varmasti erittäin hankala asia liiton johdolle”

Journalistiliiton valtuustossa aiotaan tänään keskustella liiton toiminnasta Journalisti-lehden päätoimittajan Maria Petterssonin lähdeviittauksia koskeneessa keskustelussa.

Valtuuston puheenjohtaja Antti Laakso kertoo STT:lle, että hän ehdottaa puheenjohtajistolle asian käsittelyä iltapäivällä alkavassa kokouksessa.

– Odotan hyvin monipuolista keskustelua. Olen pyytänyt, ja ymmärtääkseni sieltä on tulossa hyvin perusteellinen selvitys puheenjohtaja (Hanne) Aholta. Lisäksi päätoimittaja Pettersson on paikalla, Laakso sanoo.

Valtuusto on Journalistiliiton ylin päättävä elin. Se ei päätä työsuhteista, mutta voi esimerkiksi äänestää puheenjohtajan ja hallituksen luottamuksesta. Laakso ei aamulla halunnut spekuloida mahdollisella luottamusäänestyksellä. Hänen mukaansa valtuuston näkemys tapauksesta kuullaan päivän aikana eikä hän puheenjohtajana kommentoi sitä, mitä valtuuston pitäisi tehdä.

– Ei ole minun korviini mitään ehdotuksia (äänestyksestä) tullut. Mutta en ota siihen sen enempää kantaa.

Keskustelussa on ollut kyse tavasta, jolla Pettersson lainasi lähteinä käyttämiään tutkijoita tietokirjassa Suomen historian jännät naiset. Journalistiliitto ja puheenjohtaja Hanne Aho ovat saaneet jäseniltä kritiikkiä toiminnastaan tapauksessa.

– Tästä on tullut viimeisen viikon aikana (jäseniltä) jonkin verran palautetta, ja näkökulmia on ollut suuntaan ja toiseen, Laakso kommentoi.

Hänellä on tiedossaan, että ”joitakin” jäseniä on eronnut Journalistiliitosta tapauksen vuoksi.

Pettersson sai hallitukselta moitteet

Tekijänoikeusneuvosto lausui lokakuussa, että Pettersson oli kirjassaan loukannut kopioinnin kohteeksi joutuneiden tutkijoiden moraalisia oikeuksia. Lausunnon mukaan lainattu teksti sellaisenaan tai muokattuna ei ollut varsinaisen siteerauksen yhteydessä erotettavissa lainkaan Petterssonin omasta tekstistä eivätkä alkuperäistekstien tekijät tai lähde ilmene siitä millään tavalla.

Journalistiliitto kertoi viime viikolla, että Petterssonilla on sen hallituksen täysi luottamus. Tiistaina liiton hallitus antoi kuitenkin Petterssonille ”erittäin vakavat moitteet” toiminnastaan. Hallitus ei sanonut irti Petterssonia, joka on liiton mukaan hoitanut päätoimittajan työnsä moitteetta. Pettersson on pyytänyt anteeksi sitä, ettei merkinnyt kirjassaan sitaatteja hyvän tavan mukaisesti.

Jotkut liiton jäsenistä ovat arvostelleet päätöstä antaa Petterssonin jatkaa päätoimittajana. Julkisuudessa esitetty kritiikki on liittynyt myös muun muassa siihen, että Journalistiliiton katsotaan vaarantaneen oman uskottavuutensa ja että liiton antamista kommenteista on syntynyt tulkinta, että puutteellinen lähteytys olisi laajemmin journalismia koskeva ongelma.

Antti Laakso korostaa, että asia on ollut liiton hallitukselle vaikea.

– Näin jälkikäteen on helppo sanoa, että ratkaisuja olisi täytynyt tehdä nopeammin tai että niistä olisi täytynyt viestiä paljon selkeämmin julkisuuteen, Laakso sanoo.

Hänen mukaansa selkeämmin olisi voinut viestiä esimerkiksi sen, että parin viikon takaisessa kokouksessa kukaan hallituksesta ei puolustanut Petterssonin tapaa kirjoittaa kirjansa.

– Tämä on ollut varmasti erittäin hankala asia liiton johdolle käsitellä, koska tässä on kyse etiikasta, toimittajan toiminnasta varsinaisen työnsä ulkopuolella, ja lisäksi liitto on tietysti tässä työnantajan roolissa. Kaikkia näitä näkökulmia on täytynyt miettiä.

Laakso toivoo, että liitolle tapauksesta aiheutunut mainehaitta jää väliaikaiseksi. Journalismin luottamuksen hän ei usko saaneen suurta kolhua.

– Luotan suomalaisiin journalisteihin, että tällainen epäonnistunut Journalistiliiton viestintä ei vaikuta suomalaiseen journalismiin eikä suomalaisten luottamukseen (siihen). Se työ tehdään päivittäin mediassa, hän sanoo.

Anu-Elina Ervasti