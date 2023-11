Kairisen ja Terhon seuroille tappiot, Hradeckyn Leverkusen otti jo neljännen voittonsa Eurooppa-liigassa

Suomalaisjalkapalloilija Kaan Kairinen oli koko ottelun kentällä, kun hänen edustamansa Sparta Praha pelasi miesten Eurooppa-liigassa skotlantilaista Rangersia vastaan. Rangers voitti ottelun maalein 2–1.

Sparta Praha on C-lohkossa kolmantena. Joukkue on pelannut neljä ottelua, joista se on voittanut yhden ja hävinnyt kaksi, minkä lisäksi edellinen kohtaaminen Rangersia vastaan päättyi tasatulokseen.

Suomen miesten jalkapallomaajoukkueen kapteenin Lukas Hradeckyn edustama Bayer Leverkusen sen sijaan otti jo kauden neljännen voittonsa Eurooppa-liigassa. Leverkusen voitti vieraissa azerbaidzhanilaisen Qarabagin 1–0.

Tappiotta alkukauden Eurooppa-liigassa pelannut Leverkusen on H-lohkon kärjessä 12 pisteellä.

Suomalaismaalivahti Hradecky seurasi ottelun vaihtopenkiltä.

Diazille ilouutinen, Liverpoolille tappio

Itävaltalainen LASK vuorostaan kukisti Casper Terhon edustaman Union Saint-Gilloisen lukemin 3–0. Terho tuli kentälle 57. minuutilla. Belgialainen Union Saint-Gilloise on kerännyt E-lohkossa neljästä ottelustaan neljä pistettä.

Union Saint-Gilloisen lohkoa johtaa Liverpool, jonka avauskokoonpanossa nähtiin myös Luis Diaz, joka nähtiin kentällä vain tunteja sen jälkeen kun Kolumbian jalkapalloliitto oli kertonut, että Diazin isä oli vapautettu. Diazin vanhemmat siepattiin Barrancasissa Kolumbiassa 28. lokakuuta. Diazin äiti pelastettiin nopeasti, mutta pelaajan isä Luis Manuel Diaz pääsi vapaaksi vasta nyt.

Mediatietojen mukaan sieppauksen takana oli kapinallisryhmä ELN. Vapautettu Diaz kuljetettiin armeijan helikopterilla Valleduparin kaupunkiin, joka sijaitsee noin 90 kilometrin päässä Barrancasista.

Ilouutinen ei kuitenkaan auttanut Diazia seuroineen voittoon, vaan Toulouse kukisti Liverpoolin maalein 3–2.

Liverpoolilla on neljästä ottelusta kasassa yhdeksän pistettä. Toulouse on lohkoykkösestä kahden pisteen päässä.