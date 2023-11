Kaksi miestä saapunut tänään Raja-Jooseppiin itärajan yli

Suomeen on tullut tänään Raja-Joosepin rajavartioaseman kautta Venäjältä kaksi turvapaikanhakijaa. Asiasta kertoi medialle raja-aseman päällikkö Kimmo Louhelainen noin kahdelta iltapäivällä, kun raja-asema oli sulkeutunut.

Louhelainen kertoi keskipäivän aikaan medialle, että molemmat miehet saapuivat polkupyörien kanssa.

Tulijoiden määrä on Louhelaisen mukaan vaihdellut paljon eri päivinä. Raja-asemalle tuli sunnuntaina kolme ihmistä ja lauantaina 55.

Louhelaisen mukaan maastorajaa valvotaan laajalla alueella vuorokauden ympäri. Hänen mukaansa maastorajaa on kuitenkin vallitsevien olosuhteiden takia vaikea ylittää.

Louhelainen kertoi keskipäivällä, että Raja-Joosepin mahdollisesta sulkemisesta ja siten koko itärajan sulkemisesta ei ole tietoa. Hänen mukaansa hallituksen päättäessä mahdollisesta itärajan sulkemisesta Rajavartiolaitoksen esikunta viestittää tiedon Raja-Jooseppiin.

Inarin Raja-Jooseppi on ainoa itärajan rajanylityspaikka, joka on yhä auki henkilöliikenteelle.

Muiden rajavartiostojen alueilla rauhallista

Kainuun, Pohjois-Karjalan ja Kaakkois-Suomen rajavartiostojen alueilla tilanne oli edelleen maanantai-iltapäivällä rauhaisa. Kainuun rajavartioston apulaiskomentaja Tomi Tirkkonen kertoi STT:lle ennen kello kahta iltapäivällä, että rajanylitystä yrittäviä ei ole alueella näkynyt sen jälkeen, kun hallituksen päätöksellä rajanylityspaikat Raja-Jooseppia lukuun ottamatta suljettiin.

Pohjois-Karjalan rajavartioston ainoassa rajanylityspaikassa Niiralassa ei ole ollut havaintoja rajanylittäjistä, kertoi rajavartioston apulaiskomentaja Samuli Murtonen.

– Niirala suljettiin valtioneuvoston päätöksellä 18. marraskuuta alkaen ja sen jälkeen Pohjois-Karjalassa ei ole ollut rajanylityksiä, hän sanoi.

Myöskään Kaakkois-Suomen rajavartioston alueella ei ole ollut viitteitä tai yrityksiä laittomasta maahantulosta.

– Alueen rajatilanne on rauhallinen, Kaakkois-Suomen rajavartioston apulaiskomentaja Jukka Lukkari kertoi STT:lle.

Henriksson ei arvioi Raja-Joosepin sulkua

Raja-Joosepin rajanylityspaikalle iltapäivällä saapunut opetusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ei lähde arvioimaan sitä, aikooko hallitus sulkea lähipäivinä myös Raja-Joosepin. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat ja Yle.

– Me noudatamme lainsäädäntöä ja oikeusvaltioperiaatetta, ja se tarkoittaa myös sitä, että jotta koko raja suljettaisiin, silloin on myös niiden edellytysten täytyttävä, Henriksson sanoi Ylen mukaan.

Opetusministeri pitää ilmeisenä, että toiminta itärajalla on masinoitua.

– Hallitus on tehnyt kovia päätöksiä, ja seuraamme tilannetta koko ajan. On ilmeistä, että toiminta on masinoitua, hän sanoi Ylen mukaan.

– On ilmeistä, että nämä turvapaikanhakijat eivät itsekseen ole tulleet siihen loppupäätelmään, että paras paikka olla olisi juuri Raja-Jooseppi, Henriksson sanoi HS:n mukaan.

Henriksson kertoi medioille saapuneensa iltapäivällä Ivaloon huomenna vietettävää saamelaisten parlamentin 50-vuotisjuhlaa varten. Rajalle opetusministerin mukana oli myös europarlamentaarikko Nils Torvalds (r.).

