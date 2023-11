Kalle Rovanperä jättää maailmanmestaruudesta ajamisen muille – Toyotan suomalaiskuljettaja käy täyden MM-ohjelman kimppuun jälleen 2025

Ralliautoilun kaksinkertainen maailmanmestari Kalle Rovanperä teki jatkosopimuksen Toyotan kanssa, mutta hän ajaa ensi kaudella vain osan MM-sarjan kilpailuista. Näin ollen hän jättää maailmanmestaruudesta ajamisen muille.

Rovanperä kertoi asiasta maanantaina yhteistyökumppaninsa kanssa julkaisemallaan videolla ja perusteli ratkaisuaan tarpeella ladata akkujaan.

– Ajamme puolikkaan MM-ohjelman. Taustalla on monia syitä, mutta isoin on se, että olen ajanut rallia jo 15 vuotta. Se on pitkä aika, suomalaiskuljettaja kertoi.

Toyota kertoo myöhemmin, mihin kilpailuihin Rovanperä ja hänen kartanlukijansa Jonne Halttunen osallistuvat. Maailmanmestarien osa-aikainen kilpaileminen on Toyotalle tuttua, koska ranskalainen Sebastien Ogier on kaasutellut parina viime kautena osan kilpailuista.

Rovanperä, 23, on kaikkien aikojen nuorin ralliautoilun kaksinkertainen maailmanmestari. Hän voitti ensimmäisen maailmanmestaruutensa 2022 ja uusi sen tänä vuonna. Molemmat maailmanmestaruudet ratkesivat selvällä erolla seuraaviin.

– Viime kaudet ovat olleet mahtavia, mutta myös vaativia henkisesti ja fyysisesti. Maailmanmestaruudesta taisteleminen on kuluttanut paljon aikaa ja energiaa.

Vuonna 2024 ratinvääntäminen ei rajoitu kouralliseen rallikilpailuja vaan Rovanperä vihjaili osallistuvansa drifting-tapahtumiin.

Jatkosopimus on monivuotinen, ja Rovanperä aikoo ajaa täyden MM-ohjelman jälleen 2025.

Japanilainen Takamoto Katsuta ja britti Elfyn Evans ajavat ensi kaudella Toyotalla täyden MM-sarjan. Evans sijoittui sunnuntaina päättyneellä kaudella toiseksi ja Katsuta seitsemänneksi.

Petteri Ikonen