Kauppakeskus Plaza tutkii, vahingoittiko ilotuliteturma kiinteistön rakenteita

Kauppakeskus Plazassa selvitetään parhaillaan, aiheutuiko perjantai-illan ilotuliteonnettomuudesta vaurioita kauppakeskuksen kiinteistölle. Arjen koittaessa, päivänvalossa, on päästy tekemään tarkempia tutkimuksia.

– Varotoimenpiteenä kauppakeskuksen uuden puolen ala-aulassa ei tällä hetkellä saa viettää aikaa, sillä meidän on varmistettava, että rakenteellisia vaurioita ei tullut. Myymälöihin voi kuitenkin kulkea turvallisesti, kertoo Plazan kauppakeskusjohtaja Anne Kitula.

– Näyttää siltä, että pääsimme vähillä vaurioilla. Katolla vaaditaan pientä paikkausta, hän jatkaa.

Kauppakeskus Plazan joulunavauksen ilotulituksessa perjantai-iltana oli viallinen ilotulite, joka aiheutti vahinkoa. Yksittäisessä tehdasvalmisteisessa ilotulitepadassa oli virhetoiminto, ja siitä lähti ensin osa raketeista, minkä jälkeen pata yllättäen räjähti kokonaan. Räjähdyksen seurauksena raketteja ja osia raketin lähetyskehikosta lensi myös alas kadulle katsojien joukkoon.

Ilotulitteet ampui kauppakeskuksen katolta SkyStar, jolla on ilotulitusalalta pitkä kokemus. Sama yritys on vastannut Plazan ilotulituksista vuosikaudet.

– Yksi ilotulitteiden ampujista vahingoittui räjähdyksessä, mutta hänelle ei jää tapauksesta pysyviä haittoja, Kitula kertoo viimeisimmän saamansa tiedon.

Kitulan mukaan Plazaan ei ole tullut perjantain jälkeen yleisöltä ilmoituksia kärsityistä vahingoista. Heti ilotulituksen jälkeen järjestyksenvalvoja ohjasi ihmisiä kertomaan mahdollisista kärsimistään vahingoista kauppakeskuksen palvelupisteelle, ja silloin muutamia ilmoituksia tuli.

– Ilmoitukset koskivat tietojeni mukaan lähinnä reikiä vaatteissa tai esimerkiksi mustelmia, mutta vakavammista vammoista tai vahingoista ei tullut ilmoituksia, Kitula kertoo.

– Olemme edelleen tapahtuneesta todella pahoillamme niin asiakkaidemme kuin myymälöidemme puolesta. Emme olisi halunneet näin ikävää päätöstä muuten onnistuneelle tapahtumalle. Toivon, että Plazan myymälät eivät kärsi tästä, koska joulukauppa on vuoden tärkeintä aikaa, hän lisää.

Ilotulituksessa vahinkoa kärsineet asiakkaat voivat olla nyt suoraan yhteydessä SkyStariin joko sähköpostilla info@skystar.fi tai puhelimella 09 477 3066. SkyStar on vahingoista korvausvastuussa.

Lisäksi poliisi on kehottanut vahinkoa kärsineitä ottamaan yhteyttä Salon poliisiin virka-aikana. Salon poliisiaseman palvelupäivystys on avoinna ma–ti ja to–pe klo 9–16. Palvelupäivystyksen puhelinnumero 0295 440 501 on käytössä ma–ti ja to–pe klo 9–12. Salon poliisiaseman sähköpostiosoite on salo.poliisiasema.lounais-suomi@poliisi.fi.