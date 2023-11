Salon jäähallin rakentaminen siirtyy taas vuodella – kulttuuritalosta päätöksiä keväällä

Uuden jäähallin rakentamiseen varattuja määrärahoja siirretään jälleen vuodella eteenpäin. Asia käy ilmi Salon kaupunginjohtajan talousarvioesityksestä.

– Arkkitehtisuunnitelmat eivät ole valmistuneet, joten rakentamista ei voida aloittaa ensi vuonna, kertoi Salon kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen budjetti-infossa perjantaina.

Jäähallin suunnitelmat valmistuvat Korhosen mukaan keväällä 2024.

Ensi vuonna jäähalliin käytetään kaupunginjohtajan talousarvioesityksen mukaan suunnittelurahaa 200 000 euroa, ja vuonna 2025 rakentamiseen varataan 3,9 miljoonaa euroa. Kokonaisuudessaan jäähallin on arvioitu kustantavan 8,1 miljoonaa euroa.

Jäähalli rakennetaan suunnitelman mukaan SSO-hallin jatkeeksi kohti Karjaskylänkatua. Tahkonkadun parkkipaikalle tulisi uuden hallin sisäänkäynti.

Vanhan jäähallin tulevasta käytöstä ja korjauksista päätetään, kun uuden suunnitelma on valmis. Kaupunginjohtajan talousarvioehdotuksen mukaan vanhan jäähallin energiatehokkuus asettaa ”nykytiedon valossa merkittäviä haasteita”. Säänvastaiset ja kantavat rakenteet ovat vuonna 1987 valmistuneessa jäähallissa alkuperäisiä.

Salo investoi ensi vuonna 22 miljoonalla eurolla, eli neljällä miljoonalla eurolla enemmän kuin vuonna 2023.

Rakennushankkeista merkittävin on Armfeltin koulun entisen lukio-osan peruskorjaus, joka nielee budjetista kolme miljoonaa euroa. Vuonna 1984 valmistuneen lukio-osan ilmanvaihdossa ja julkisivurakenteissa on ollut ongelmia.

Muita suuria investointeja ovat Salon uusi lumenkaatopaikka, Inkerinkadun ja Kirkkokadun saneeraus sekä Tehdaskadun ja Meriniitynkadun kiertoliittymä.

Kaupunki aikoo lopettaa lumen kippaamisen Salonjoen suulle Satamakadun varteen. Ensi vuonna rakennettaville lumenkaatopaikoille varataan 1,1 miljoonaa euroa.

805 000 euron summa Inkerinkadun ja Kirkkokadun saneeraukselle sisältää uuden pyörätien, jalkakäytävien laatoitusten uusimisen sekä risteysalueiden korottamisen. Toimenpiteet parantavat Salon keskustan esteettömyyttä.

Uuden poliisilaitoksen tontille kuljetaan Tehdas- ja Meriniitynkadun kiertoliittymästä, jonka rakennustyöt aloitetaan ensi vuonna. Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä kiertoliittymälle varataan 600 000 euroa.

Uskelan Kavilankadun yksikön uudelle koululle ja päiväkodille kaupunginjohtaja esittää budjetissaan 300 000 euron suunnittelurahaa.

Uskelan koulu on todettu huonokuntoiseksi jo vuosia sitten, ja esimerkiksi koulun paalutus petti osittain vuonna 2018. Ilmanvaihdoltaan puutteelliset päiväkodin alakerran tilat on suljettu kesän aikana, ja yksi esiopetusryhmä on siirretty Uskelan kouluun.

Salon sivistyspalveluiden johtajan Pia Stoorin mukaan uusi koulu ja päiväkoti voitaisiin rakentaa esimerkiksi kahdessa erillisessä vaiheessa.

– Se on yksi vaihtoehto. Kaikki on kuitenkin vielä auki, ja rakentamisessakin menee muutama vuosi.

Kaupunginjohtajan talousarvioesityksessä rakennusten energiasäästö- ja sisäilmakorjauksille sekä lämmitystapamuutoksille on varattu yhteensä 1,6 miljoonaa euroa.

Salon kaupunki haluaa korvata erityisesti öljylämmityksen uusiutuviin energiamuotoihin. Energiasäästökorjauksiin sisältyy valaistuksen vaihtaminen led-valaisimiin ja ilmanvaihdon tehostaminen kaupungin tiloissa.

Sisäilmakorjauksiin on varattu erillinen määräraha. Summalla kaupunki pyrkii nopeuttamaan korjaustöiden aloittamista sekä välttämään vuosikorjausrahojen kuluttamista.

Kulttuuritalon tilaselvitys alulle

Salon keskustaan Farmoksen tontille esitettiin lokakuun alussa uutta kulttuurin monitoimitilaa, jonka suunnitteluun kuluisi 50 000 euroa. Esittävän taiteen tiloissa toimisi vapaa-ajan lautakunnan mukaan kansalaisopisto, musiikkiopisto ja nuorisotila.

Salon kaupunginjohtaja Anna-Kristiina Korhonen esittää talousarviossaan, että kulttuuritalon tilaselvitys tehtäisiin osana kulttuuriohjelmaa. Kulttuuriohjelma tulee hyväksyttäväksi ensi toukokuun aikana. Hankkeen etenemisestä päätetään ohjelman hyväksymisen jälkeen.

Kulttuuritalon tuleva sijainti on vielä auki, sillä Farmoksen tontilla on Salon kaupungin lisäksi muitakin omistajia. Esimerkiksi Osuuskauppa omistaa osan tontista.

– Tässä kohtaa emme ylipäätään tiedä, minkä kokoinen ja hintainen rakennus olisi kyseessä, Korhonen totesi budjetti-infossa.