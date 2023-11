Kävisitkö kahvilla, jos erikoiskahvi maksaisi puhelinlaskun verran?

Kuva Afrikasta on edelleen kovin kliseinen; köyhyyttä, kurjuutta, ongelmia. Median uutisointi Afrikasta ei valitettavasti tee lainkaan oikeutta meidän eurooppalaisten naapurimaanosallemme.

Afrikan mantereen ajatteleminen yhtenäisenä alueena on yhtä epäoikeudenmukaista kuin puhua Euroopasta yhtenä yhtenäisenä alueena. Meitä suomalaisia naurattaa ajatus vaikkapa Lapin erämaiden rinnastamisesta Pariisin keskustaan tai Kreikan saaristoon ”tällaista on Euroopassa.” Silti teemme jatkuvasti samoin Afrikalle.

Toinen kotini oli Pohjois-Afrikassa Egyptissä 12 vuotta vuosina 2004–2016. Nyt elän kolmatta talvea Itä-Afrikassa Keniassa, päiväntasaajan tuntumassa. Kotini on puolen vuoden ajan Nairobissa, joka on Kairoon verrattuna siisti, vihreä ja helposti haltuun otettava kaupunki. Asukkaita Nairobissa on suunnilleen saman verran kuin Suomessa.

Keniassa ja Egyptissä on samantyyppisiä elementtejä, mutta täältä Saharan eteläpuolisesta Afrikasta käsin Egyptin ei edes ajatella olevan Afrikkaa, vaikka se samalla mantereella sijaitseekin.

Keniaan ja etenkin sen pääkaupunkiin Nairobiin mahtuu lukuisia erilaisia todellisuuksia. Noin puolet Nairobin asukkaista elää slummeissa. Slummialueilla on sekä kerrostaloja että jätemateriaalista kyhättyjä hökkeleitä. Slummeista on paljon köyhyyden, rikollisuuden ja päihteiden aiheuttamia ongelmia, mutta slummeissa asuu myös tavallisia perheitä, joiden lapset käyvät koulussa ja vanhemmat töissä.

Kenia on Itä-Afrikan kaupan keskus ja talouden veturi, jolla menee monella mittarilla mitattuna erittäin hyvin. Nairobissa on moderneja pilvenpiirtäjiä ja kasvava laatutietoinen sekä ostovoimainen keskiluokka. Moni ulkomailla huippuyliopistossa koulutettu kenialainen on halunnut palata työntekijäksi tai yrittäjäksi synnyinmaahansa.

Nairobin lukuisissa ostoskeskuksissa kärjistyvät nairobilaisten tulo- ja elintasoerot. Matkapuhelinoperaattorin konttoriin jonottavalla vähävaraisella on varaa kuukausittaiseen puhelinlaskuun, joka halvimmillaan on pienimmän päiväpalkan suuruinen (tämänhetkisellä kurssilla noin kolme euroa). Kahvilaketjun erikoiskahvi maksaa lähes saman verran.

Swarovskin kristallit kimaltavat usein melko tyhjässä liikkeessä, mutta esimerkiksi kansainvälisesti tunnettujen merkkien kenkiä myyvässä liikkeessä on tungosta. Tuontikenkien hinnat alkavat noin 30 eurosta, mikä on puolet vaikkapa hotellisiivoojan kuukausipalkasta. Kenkiä myydään, käytettyinä tai uusina (tai varastettuina) myös kadulla tien varressa jopa noin eurolla.

Ostoskeskuksissa on myös hypermarketteja, joissa on vähävaraisimmillekin houkuttelevia tarjouksia. Toisaalta moni vähävarainen elää kädestä suuhun; pesuainetta ei ole varaa ostaa isommassa pakkauksessa, joka toki tulisi halvemmaksi, vaan ainoastaan pienissä kerta-annospusseissa.

Supermarketin ostoskoria katsomalla voi päätellä asiakkaan tulotason paremmin kuin hänen vaatetuksensa perusteella. Tuontituotteet ovat kalliita; hollantilainen viipaleina pakattu goudajuusto voi maksaa jopa 50 senttiä viipaleelta!

Päivi Arvonen

Kirjoittaja on salolaislähtöinen uskontotieteilijä ja vapaa toimittaja