Kehno ajokeli suuressa osassa maata – liikenneturmia kymmeniä, mutta tiedossa ei vakavia vammoja

Koko Suomessa Lappia lukuun ottamatta on ollut tiistaina huono ajokeli, ja maanteillä onkin sattunut iso määrä liikenneturmia. Yksistään iltapäivällä on ilmoitettu hätäkeskuksiin yli 40 tieturmaa. Kello 17:ään mennessä ei kuitenkaan ollut tullut tietoon vakaviin loukkaantumisiin johtaneita kolareita tai ulosajoja.

Valtatie 8 oli tiistaina usean tunnin ajan suljettuna liikenteeltä Pohjanmaan Uudessakaarlepyyssä, kun rekka ja kuorma-auto törmäsivät liukkaalla ja lumisella tieosuudella. Liikenne ohjattiin siellä kiertotielle ennen puoltapäivää sattuneen turman jälkeen, kunnes valtatie päästiin avaamaan noin kello 15.30.

Liikennesää on iltapäivällä ja illalla erityisen liukas länsirannikolla, kerrottiin Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksesta STT:lle. Kaasujalkaa on edelleen syytä keventää huonon kelin vuoksi lähes koko maassa Lappia lukuun ottamatta.

Lumisateet pohjoisemmaksi

Monin paikoin on satanut tiistaina lunta. Lisäksi melko voimakas idän ja pohjoisen välinen tuuli on pöllyttänyt lunta, mikä on tehnyt ajokelistä huonon.

– Kuivan pakkaslumen takia tienpinnat kiillottuvat ja on liukasta. Myös sään lauhtuminen osaltaan liukastaa ajokeliä, kertoi päivystävä meteorologi Pia Isolähteenmäki Ilmatieteen laitokselta.

Suomen eteläpuolitse liikkunut matalapaine on nostanut lumisateita maan etelä- ja keskiosaan Etelä-Lappia myöten. Kuivaa pakkaslunta on satanut 5–10 senttiä. Isolähteenmäen mukaan lumisateen kokonaiskertymä jäänee viiteentoista senttiin tai sen alle.

– Lumisateet liikkuvat nyt länteen ja nousevat pohjoisemmaksi niin, että keskiviikkona ja torstaina lumisadealue on pohjoisempana, Isolähteenmäki lisäsi.

Tulevina päivinä lunta kertyy Lapissa 5–10 senttiä. Torstaina matalapaine nostattaa maan eteläosiin uuden lumisadealueen, joka Isolähteenmäen mukaan kerryttää maahan kuitenkin vain muutamia senttejä lunta.

Merialueilla tuuli yltyi tiistaina myrskylukemiin Pohjanlahdella Selkämeren pohjoisosassa ja siitä pohjoisen suuntaan. Myös Suomenlahdella on tuullut navakasti. Ilmatieteen laitoksen mukaan tuulet ovat pikkuhiljaa heikkenemässä.

Pakkaset kiristyvät taas viikon lopulla

Sää lauhtui tiistaina selvästi viime päivien kovista pakkaslukemista. Ilmatieteen laitoksen mukaan maan etelä- ja keskiosissa lämpötilat ovat olleet viiden pakkasasteen molemmin puolin. Lapissa sää on ollut enimmäkseen poutaista ja pakkasta kymmenestä viiteentoista astetta.

Keskiviikkona koko maassa ollaan viiden pakkasasteen molemmin puolin. Loppuviikon ennusteet näyttävät pakkasten jälleen kiristyvän koko maassa.

– Kun mennään viikonloppuun ja alkuviikkoon, on taas hyvinkin kylmää. Kahdenkymmenen pakkasasteen lukemat voivat taas olla mahdollisia maan etelä- ja keskiosissakin, Isolähteenmäki kertoi.

Meteorologin mukaan viime päivien kovia pakkasia toi pohjoiselta napa-alueelta Suomen ylle levinnyt kylmä ilmamassa.

– Viimeksi näin kylmä marraskuu maan etelä- ja keskiosissa on ollut vuonna 2010.

Ilmatieteen laitoksen tilastojen mukaan maan etelä- ja keskiosissa oli maanantaina noin kymmenen astetta kylmempää kuin tähän vuodenaikaan keskimäärin on. Vaikka sää lauhtui tiistaina, lämpötila on ollut edelleen 3–4 astetta keskiarvoja kylmempi.