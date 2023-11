Salossa aloittaa ensi viikolla toimintansa uusi improvisaatioklubi. Improklubi Iloton nähdään Ravintola Musinessa kerran kuussa, ja sen järjestää salolainen Improvisaationäytelmäpiiri Silmävode.

– Me ehkä vähän kopioimme Turusta. Siellä on Improklubi Vintti joka kuun ensimmäisenä keskiviikkona, ja me aiomme ryhtyä pitämään Improklubi Ilotonta joka kuun viimeisenä keskiviikkona, kertoo Silmävoden Pasi Mäenpää.

Ensimmäinen Improklubi Iloton pidetään tosin kuun toiseksi viimeisenä keskiviikkona eli 22. marraskuuta. Sen jälkeen on tarkoitus päästä säännölliseen rytmiin ja opettaa salolainen yleisö siihen, että improa on tarjolla aina kuun lopulla.

– Yleisötavoitteenamme on, että katsojia olisi enemmän kuin näyttelijöitä, Mäenpää naurahtaa.

Improklubi Iloton tarjoaa iltoja, joissa esittäytyy joka kerta kaksi eri improryhmää. Molemmilla on 45 minuuttia lava-aikaa.

Ensimmäisellä klubilla esiintyvät Improvisaationäytelmäpiiri Silmävode, josta lavalle nousevat Pasi Mäenpään lisäksi Rami Laaksonen, Maisa Pitkänen ja Pasi Nikula, sekä turkulainen Improryhmä Farssi, jossa nähdään Rami Laaksonen, Kaisa Eräpuro, Niilo Rauhanen, Miikka Vähäsarja ja Siiri Kärkkäinen. Farssin jäsenet ovat Turun ammattikorkeakoulun teatteri-ilmaisun ohjaaja -opiskelijoita.

Toinen Improklubi Iloton on 27. joulukuuta, ja silloin yleisöä hauskuuttavat Silmävoden lisäksi Pahat Mahat eli perniöläiset Otso Lapila ja Kimmo Laine.

– Tavoitteemme on näyttää yleisölle, että improvisaatioteatteria on todella monenlaista. Silmävode esimerkiksi tekee pitkää improvisaatiota, Mäenpää kuvailee.

Tutumpi improvisaatioteatterin muoto on lyhyt improvisaatio, jossa käytetään nopeita lyhyitä leikkejä ja vitsejä tykitetään heti kärkeen. Pitkässä improvisaatiossa huumoria kehitellään pidempään.

– Pitkässä improvisaatiossa on kohtauksia, joissa on jatkumo. Siinä rakennetaan ensin maailmaa ja esitellään henkilöitä, eli se on teatterimaisempaa. Mutta se ei tarkoita, ettei se olisi hauskaa. Omasta mielestäni se on jopa hauskempaa, sanoo juuri teatteri-ilmaisun ohjaajaksi valmistunut Rami Laaksonen.

– Kun maailma ja hahmot on luotu, alkaa syntyä absurdeja olosuhteita ja tilanteita, Mäenpää jatkaa.

Silmävode perustettiin marraskuussa 2020, kolme vuotta sitten. Siihen kuuluu yhteensä 14 teatterin harrastajaa ja ammattilaista.

Viime kesänä Silmävode teki kiertueen nimeltä Kappale kauneinta Suomea, missä improvisoitiin kokonainen kesäteatterinäytelmä.

Ryhmä pitää harjoituksia sunnuntaisin Ollikan seurakuntakodissa. Joku voi kysyä, miksi improvisaatioteatteria harjoitellaan.

– Harjoittelemme dramaturgiaa ja hahmojen rakentamista. Mutta se mitä tehdään esityksissä, syntyy aina siinä hetkessä, Laaksonen sanoo.

– Moni meistä on näytellyt jo pidemmän aikaa yhdessä. Kun harjoittelemme ja opimme tuntemaan toisiamme, tulee hienoja hetkiä, jolloin toinen tietää mitä toinen ajattelee. Harjoituksista saa myös mahtavaa energiaa, jota toivottavasti pystymme antamaan esityksissä yleisölle, Mäenpää kuvailee.

Improklubi Ilottoman esityksissä ei ole ikärajaa. Lisäksi lippujen hinta on hyvin maltillinen. Ennakkoon ostettuna liput ovat vielä lähes puolet edullisempia.

– Haluamme pitää hinnat edullisina, kun kukaan meistä ei elä tällä. Rami on ammattilainen ja hän on käytännössä ohjaajamme, joten hänelle haluamme maksaa korvausta, Mäenpää kertoo.

Esityksiin voi myös mennä turvallisin mielin:

– Moni ei lähde improiltaan, koska pelkää, että siellä voi joutua lavalle. Täällä ei joudu, Laaksonen vakuuttaa.

Improklubi Iloton Ravintola Musinessa (Horninkatu 17, Salo) 22. marraskuuta klo 19: Silmävode ja Farssi, sekä 27. joulukuuta klo 19: Silmävode ja Pahat Mahat