Kirja-arvostelu: Sirpa Kähkösen Finlandia-ehdokkaaksi nostettu teos koskettaa syvältä

Sirpa Kähkönen: 36 uurnaa – Väärässä olemisen historia. Siltala. 267 s. Äänikirjan lukija Krista Putkonen-Örn.

Turun kirjamessuilla tohtori Jenni Haukio haastatteli Sirpa Kähköstä tämän tuoreesta teoksesta 36 uurnaa – Väärässä olemisen historia ja totesi sen olevan maailmankirjallisuutta. En asetu vastahankaan.

Kähkönen itse luonnehti teostaan vahvasti omaelämäkerralliseksi romaaniksi. Sen alkusysäys oli hautaustoimen ilmoitus, että sukuhautaan mahtuu vielä kolmekymmentäkuusi uurnaa. Kähkösellä oli laittaa hautaan vain yksi, äitinsä tuhkat sisältävä uurna.

Tuonen tytti tulee kirjaamaan yöllistä perunkirjoitusta, joka pidetään kirjailijan asunnossa. Kirjailija käy vaitonainen äidin henki seuranaan jäämistön läpi esine esineeltä ja valikoi kolmekymmentä kuusi tärkeintä vainajan mukaan laitettaviksi.

Vaikka 36 uurnaa siis kertoo kirjailija Sirpa Kähkösen kipeästä äitisuhteesta ja suvun vaietusta historiasta, on vastapainona vahva fiktiivinen taso. Kerronta itsessään on kuin mosaiikkia, paikoin vimmaista, paikoin runollista. Romaanin kieli on kaleidoskooppimaisen värikästä.

Yksityisestä tulee kaunokirjallisuudessa yleistä. 36 uurnaa koskettaa syvältä, vaikka ei jakaisikaan sen kuvaamia kokemuksia.

Romaani avaa Kähkösen aiemman tuotannon eli Kuopio-sarjan ja siihen laskemani Graniittimiehen uudella tavalla. Jos ei ole näihin teoksiin vielä tutustunut, varmasti tämän romaanin jälkeen on niin viimeistään tehtävä. Suosittelen.

Kähkösen Riitta-äiti oli arvaamaton ja pahimmillaan väkivaltainen lastaan kohtaan. Kun tytär tuli murrosikään, alkoi äiti nujertaa häntä henkisesti. Lapsen pelasti isovanhempien rakastava huolenpito, josta sitä vaille jäänyt äiti oli tyttärelleen mustasukkainen.

15-vuotias Riitta oli yksi Lohjalla vuonna 1957 sattuneen linja-auton ja junan törmäyksen uhreista, ja hän kärsi todennäköisesti koko loppuelämänsä hoitamatta jääneestä aivovammasta. Hän itse lääkitsi itseään viinalla ja muodikkaalla laihdutuslääkkeellä, joka sisälsi amfetamiinia.

Vuonna 1941 syntyneen Riitan isä Lauri Tuomainen oli kokenut kovia aatteensa takia ensin Neuvostoliitossa ja sitten Tammisaaressa poliittisena vankina. Tyttärensä Riitan hän tapasi vasta rauhan aikaan, kun tämä oli jo nelivuotias.

Kovat ajat ja ankarat kokemukset eivät kannustaneet hellyyteen ja rakkaudenosoituksiin perheen kesken. Vasta lapsenlastaan kohtaan Lauri Tuomainen osasi olla rakastava ja turvallinen aikuinen.

36 uurnaa on usean sukupolven selviytymistarina. Lauri ja Anna Heleena Tuomainen pysyivät hengissä, ja niin pysyi tytär Riittakin. Itsestään selvää se ei ollut. Myös Sirpa Kähkönen selviytyi ja toteutti perimänsä tehtävän selvittää, mitä perheelle ja suvun kadonneille jäsenille oikein tapahtui. Piti muistaa se, mistä ei ollut voinut koskaan avoimesti puhua.

Anteeksikaan ei saisi antaa, mutta 36 uurnaa pyrkii kuitenkin sovintoon ja seesteisyyteen. Vääryyksiä, vainoa ja väkivaltaa on ollut suvun osana riittämiin. Voisiko nyt jo päästää niistä irti?

