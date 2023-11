Kirjakentällä pienikin voi pärjätä – salanimellä tai ilman

Kun mittarina on laatu ja sitä myös aidosti on tarjolla, kirjallisuudessa on mahdollisuus onnistua myös omin voimin ja ilman suurten kustantamojen apua.

Tästä osoituksena on kahden valokuvataiteilijan, kemiönsaarelaisen Ritva Kovalaisen ja helsinkiläisen Sanni Sepon teos Pohjoistuulen metsä.

Teos oli yksi kuudesta tietokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaasta, mitä on perinteisesti pidetty kirja-alalla menestyksen mittapuuna. Tänä vuonna sarjan voiton vei kuitenkin Antti Järven kirja Antti Järvi – Kertomus kadonneesta isoisoisästä ja luovutettuun Karjalaan jääneistä.

Pohjoistuulen metsä on vahva puheenvuoro metsien suojelusta, ja se kävelyttää lukijansa koskemattomien ikimetsien syvyyksiin. Kirjan kustantamisesta ovat vastanneet molemmat tekijät yhdessä omien pienkustantamojensa kautta.

Omakustantamisesta on tullut viime vuosina helppoa, ja sen on löytänyt myös iso joukko omaäänisiä salolaisia kirjoittajia.

Jokainen omakustanne ei ole tuleva klassikko, mutta kirjavaan joukkoon kätkeytyy myös pieniä helmiä.

Kaiken kaikkiaan Salon ja lähiseudun tekijöiden kirjatarjonta on ollut tänä vuonna runsas ja erittäin monipuolinen. Skaala yltää runoista autofiktioon, kasvukertomuksesta veijaritarinaan.

Erityisesti laatua on ollut tarjoilla tietokirjoissa, joista useat ovat nousseet valtakunnalliseen julkisuuteen ja saaneet erinomaisia arvioita.

Salolaiset ovat myös tunnettua ahkerampia murhaajia. Ainakin kaksi salolaista on kirjoittanut viime vuosina yhteensä kymmenen dekkaria – mutta salanimen suojissa.