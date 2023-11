Kohuisännöitsijä lisäsi luvatta miehensä taloyhtiön hallitukseen ja erehdytti pankkia

Someron kohuisännöitsijästä on tehty jälleen rikosilmoitus. Sen mukaan taloyhtiön isännöitsijä-kirjanpitäjä merkitsi aviomiehensä ilman taloyhtiön lupaa sen hallituksen jäseneksi Patentti- ja rekisterihallituksen tietoihin. Rikosilmoituksessa todetaan, että näin hän sai täydennettyä isännöimänsä asunto-osakeyhtiön hallituksen täysijäseniseksi ja nostettua yhtiön nimissä Someron Säästöpankista 150 000 euron luoton. Se oli yli 30 000 euroa yli taloyhtiön tarpeen.

Rikosilmoituksen mukaan isännöitsijä siirsi lainavaltuuden ylittäneestä ja petoksella nostamastaan lainasta 6 000 euroa hänen ja yhtiökumppaninsa omistaman tilitoimiston pankkitilille, ja 18 900 euroa toisen asunto-osakeyhtiön pankkitilille.

Taloyhtiön hallituksen muut jäsenet eivät ole olleet tietoisia kaupparekisteriin tehdystä merkinnästä. Aviomies ei omistanut taloyhtiöstä osaketta eikä ollut osallistunut sen toimintaan millään tavalla.

Useiden somerolaisten asunto-osakeyhtiöiden isännöitsijänä nykyään toimiva lakimies Juho Eloranta teki rikosilmoituksen edustamansa taloyhtiön puolesta. Isännöitsijän lisäksi rikosilmoitus koskee tämän yhtiökumppania ja aviomiestä.

Rikosilmoituksessa todetaan, että isännöitsijä ylitti tarkoituksellisesti yhtiökokouksen antaman lainavaltuuden. Hän nosti luoton kolmessa erässä loppuvuoden 2022 ja alkuvuoden 2023 aikana.

– Luoton nostoon liittyvässä yhtiökokouspöytäkirjassa on ainoastaan isännöitsijän oma allekirjoitus, eikä hallitus ole ollut tietoinen lainavaltuuden ylittävistä nostoista. Isännöitsijän yhtiökumppani taas on tietoisesti todistanut väärennetyn pöytäkirjaotteen oikeaksi. Näin toimiessaan hän on myötävaikuttanut erehdyttämään Someron Säästöpankkia myöntämään lainaa taloyhtiölle, Eloranta sanoo.

Taloyhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön nimen kirjoittaa kaksi allekirjoittajaa yhdessä. Se tarkoittaa, että esimerkiksi lainaa haettaessa pelkkä isännöitsijän nimi ei riitä, vaan tarvitaan myös yhden hallituksen jäsenen allekirjoitus.

– Allekirjoitusta ei pyydetty keneltäkään.

Eloranta katsoo isännöitsijän syyllistyneen törkeään petokseen, törkeään kavallukseen ja rekisterimerkintärikokseen. Isännöitsijän aviomiehen hän katsoo syyllistyneen avunantoon törkeässä petoksessa. Yhtiökumppanin osuus koskee törkeää väärennöstä tai avunantoa törkeään petokseen.

Eloranta toteaa, että teko on toteutettu suunnitelmallisesti ja harkitusti alkaen virheellisen kaupparekisterimerkinnän tekemisestä luoton täysimääräiseen luvattomaan nostamiseen ja ylijäämän kavaltamiseen. Eloranta katsoo, että teko on toteutettu yhtenä kokonaisuutena, ja sen onnistumiseen on vaadittu kaikkien kolmen henkilön myötävaikutus.

Eloranta on jo aiemmin tehnyt kaksi rikosilmoitusta somerolaisesta kohuisännöitsijästä.

– Nyt jätetyn rikosilmoituksen lisäksi työn alla on yksi uusi ja täydennyksiä vanhoihin rikosilmoituksiin, hän kertoo.

Rikoksista epäiltyä tilitoimistoa ja sen omistajia vastaan on nyt nostettu vahingonkorvaus- ja velkomuskanteita yli 100 000 euron edestä pelkästään Elorannan toimesta. Summa muodostuu taloyhtiöiden tileiltä tehtyjen luvattomien tilisiirtojen, liikaveloitusten, väärien laskujen, kadonneiden vakuutuskorvausten, hävitettyjen yleisavainten, alihankkijoiden laskujen, tahallaan perimättä jätettyjen vastikkeiden, maksamattomien palkkojen ja yhden laittoman irtisanomisen aiheuttamista vahingoista. Viivästyskorkoineen ja tähänastisine oikeudenkäyntikuluineen kanteiden summa nousee yli 130 000 euron.

– Kyseessä on avoin yhtiö, joten vaatimukset on kohdistettu yhteisvastuullisesti sekä yhtiöön että yhtiömiehiin. Näin ollen tilitoimiston omistajat vastaavat myös yhtiön veloista kaikella varallisuudellaan, Juho Eloranta selvittää.

– Saatavia tullaan perimään ulosottoteitse välittömästi. Minua on nimenomaisesti kielletty neuvottelemasta velallisten kanssa. Vahingonkorvauksen maksamalla ei voi vapautua mahdollisesta rikosvastuusta, vaan nämä asiat käsitellään erikseen rikosoikeudenkäynneissä.