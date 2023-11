Kolme eläinlääkäriä löi hynttyyt yhteen ja ryhtyi valtavien riskien bisnekseen – nyt salolaisfirma valloittaa USA:n markkinoita

Pienin yritys koko maailmassa, joka on tuonut kehittämänsä eläinten alkuperäislääkkeen markkinoille. Sellaisessa asemassa Vetcare Oy:n toimitusjohtaja Olli Kuussaari uskoo salolaisyrityksen tällä hetkellä olevan.

Liikevaihtonsa viiden vuoden sisään tuplannut ja kotimaan eläinlääkemarkkinoiden kärkeen ponnistanut yritys huomioitiin Varsinais-Suomen Yrittäjägaalassa. Vetcare Oy palkittiin yrittäjäpalkinnolla firman voimakkaan kasvun ja vientiteollisuuden edistämisen vuoksi.

Yritys on silti salolaisille melko tuntematon, eikä sen tarkoituksena olekaan toimia vain paikallisesti. Vetcarella on toimistotila IoT Campuksessa ja Salo on yrityksen kotipaikka.

Bisneksen rattaat pyörivät kuitenkin Salon lisäksi Helsingissä, Mäntsälässä ja etenkin maailmalla. Useiden Euroopan maiden lisäksi Vetcare on viimeisen vuoden aikana saanut myyntiluvat Yhdysvaltoihin ja Kanadaan.

Koska vuosikausia kestävä ja suuria summia vaativa lääkekehitys on tyypillisesti vain valtavien lääkeyritysten varassa, kolmen suomalaisen eläinlääkärin perustama Vetcare erottuu melkoisesti maailmanmarkkinoilla.

Syy yrityksen menestykseen on etenkin koirien rauhoite Zenalpha, johon Vetcare käytti yli kymmenen miljoonaa euroa rahaa ja viisitoista vuotta tutkimusaikaa.

Zenalphan lanseerausta edelsi pitkä polku eläinlääkkeiden myynti- ja markkinointiyhtiönä. Yhtiön taival alkoi kiskolaisesta toimistohuoneesta vuonna 1992.

Kyseinen huone sijaitsi Olli Kuussaaren lapsuudenkodissa.

Kuussaaren isä, kiskolainen eläinlääkäri Jukka Kuussaari, oli Vetcare Oy:n ensimmäinen toimitusjohtaja. Jukka Kuussaari perusti yrityksen yhdessä kahden eläinlääkärikollegansa, Mäntsälässä asuvan Kalevi Heinosen ja Helsingissä vaikuttavan Tuomas Kärkkäisen kanssa vuonna 1991.

Kolmikon yhteistyö käynnistyi Olli Kuussaaren mukaan yhteisestä aprikoinnista. Kotimaan eläinlääketarjonta oli Heinosen, Kärkkäisen ja Kuussaaren mielestä liian suppea.

– He havaitsivat, ettei Suomeen tuotu tarpeeksi monipuolisia tuotteita eläinlääkinnän tarpeisiin. Päivittäiseen työhönsä he kaipasivat lääkkeitä, joissa olisi vähemmän haitallisia sivuvaikutuksia.

Aluksi kolmikon perustaman Vetcaren toiminta keskittyi ainoastaan lääkkeiden tuontiin ulkomailta ja niiden jakeluun. Olli Kuussaari oli yrityksen alkuaikoina opiskelemassa Helsingissä, mutta muistaa erityisesti yhden asian Vetcaren kehityskaaresta.

– Vierailin eräänä viikonloppuna Kiskossa asuvien vanhempieni luona. Yllätyksekseni makuuhuoneeni oli muutettu toimistoksi, ja siellä työskenteli sihteeri. Silloin tajusin, että nyt on jotain kiinnostavaa tekeillä.

Samalla, kun Olli Kuussaari perusti oman opiskelutaipaleensa jälkeen hammasvälineitä myyvän yrityksen, Vetcare jatkoi tasaista kasvuaan suomalaisena eläinlääketukkuna.

Vetcaren perustajakolmikko käytti lähes kaikki eläinlääketukun tuotot investointeihin. Yritys tekee Mäntsälässä lääkekehitystä tiiviissä yhteistyössä muun muassa Helsingin yliopiston kanssa.

Vuonna 2014 Vetcare Oy osti eläinlääketukku Prevett Oy:n. Yhdessä lääkeraaka-aineiden hallintoyhtiö Provivo Oy:n kanssa kolme yritystä muodostivat Vetcare Groupin.

Kaikki uudet satsaukset tähtäsivät yhteen päämäärään: oman alkuperäislääkkeen saamiseen markkinoille. Sen mahdollisti Helsingin yliopisto, joka löysi vatinoksaani-lääkeainemolekyylin eläinlääketieteellisen tiedekunnan tutkimuksessa vuonna 2008.

Vatinoksaani yhdistettiin eläinten rauhoituksessa yleisesti käytettyyn lääkkeeseen, medetomidiiniin.

Tutkimuksessa havaittiin vatinoksaanin vähentävän medetomidiinin haitallisia vaikutuksia verenkiertoelimistöön. Koirilla uuden yhdistelmälääkkeen käyttö näkyi muun muassa siten, että koira käveli rauhoittamisen jälkeen pirteänä eläinlääkärin huoneesta ulos.

Uusi yhdistelmälääke sai nimekseen Zenalpha. Vuoden 2022 aikana Vetcare sai rauhoitteelle myyntiluvan Euroopan lääkevirastolta sekä USA:sta.

Vuosittain vain muutamia uusia lääkeaineita hyväksytään eläinlääkkeeksi EU:ssa ja USA:ssa.

Olli Kuussaari istui Vetcaren hallituksessa vuodesta 2012, ja seurasi läheltä Zenalphan kehitysvaiheita ja myyntiluvan hakuprosessia.

Koska Vetcare pyöri eläinlääkäreiden lääkekehityksen asiantuntemuksella, omien innovatiivisten lääkkeiden kansainväliseen kaupallistamiseen tarvittiin lisää bisnespuolen osaamista. Vuonna 2020 Kuussaari aloitti yhteisen keskustelun jälkeen yhtiön toimitusjohtajana.

– Vetcaren toiminta keskittyi vahvasti tuotekehitykseen, ja bisnespuoli uhkasi jäädä varjoon. Lääkekehitys ja investoinnit ovat mahdollisia vain silloin, jos niiden kaupallistamisessa onnistutaan.

Vetcaressa huomionarvoista on, että yhtiön omistajapohja koostuu edelleen kolmesta perustajaperheestä. Muut osakkaat muodostuvat Vetcaren työntekijöistä.

– Uuden alkuperäislääkkeen kehittäminen maksaa yhdestä kolmeen miljoonaan euroon vuodessa, ja lääkkeiden kehittämisessä on valtavia riskejä. Firman omistajien on oltava täysin sitoutuneita innovointiin ja kaikkeen siihen, mikä tässä hommassa voi mennä pieleen.

Vetcaren palveluksessa työskentelee kuutisenkymmentä työntekijää, ja määrä on kasvanut kolmasosalla viiden vuoden aikana.

Tällä hetkellä Vetcaren lääkeraaka-aineita tai lääkkeitä myydään yli 30 maassa. Määrä kuulostaa Kuussaaren mukaan juhlalliselta, mutta virrat ovat todellisuudessa vielä melko pieniä.

– Olemme alkuvaiheessa kansainvälistymispolullamme. Odotamme vahvaa kasvua Zenalphalta ja muutamalta muultakin lääkkeeltä tulevina vuosina.

Yritys on kehittänyt Zenalphan lisäksi muun muassa lääkkeen nautojen utaretulehdukseen ja maitohappobakteerivalmisteen koirille.

Kuussaari uskoo firman antibioottiresistenssiä vastaan kamppailevien tuotteiden hyppäävän uusiin sfääreihin lähivuosien aikana.

– Meidän on ajateltava kaikkea tekemäämme kansainvälisesti. Minkälaista lääkettä espanjalainen karjatilallinen tarvitsee, millainen maidon arvoketju on Italiassa, mitä lääkettä saksalainen tuotantoeläinlääkäri haluaa käyttää.

– Pääsemme vielä ratkomaan ihanan isoja ongelmia.

Vetcaren mukaan eläinlääkemarkkinoiden koko vuonna 2021 oli maailmanlaajuisesti 43 miljardia dollaria ja sen odotetaan kasvavan yli 70 miljardiin dollariin vuoteen 2027 aikana.

Miten uusi lääke kehitetään? Esimerkkinä Zenalpha Uuden lääkkeen kehityksen lähtökohtana on Vetcare Oy:n tutkimus- ja tuotekehitysjohtaja Vesa Myllyksen mukaan tutkimuskohteen valinta sen mukaan, minkälaiselle tuotteelle olisi tarvetta. Zenalphan syntymiseen johtanut tutkimustyö tehtiin professori Outi Vainion johdolla Helsingin yliopiston eläinlääketieteellisessä tiedekunnassa. Vetcaren osalta työ aloitettiin Myllyksen mukaan alusta kehittämällä uusi lääkekehityssynteesireitti Vatinoksaanin syntetisoimiseksi. Työhön osallistuivat Pharmatory Oy Oulusta ja PCAS Finland Oy (nykyisin Seqens) Turusta. Uudella molekyylillä tehtiin ensin perustutkimusta. Seuraavana kehitysvuorossa oli varsinainen lääkeainevalmiste, joka sisälsi vatinoksaania ja medetomidiinia. Työ tehtiin Ruotsissa, ja varsinaista lääketuotantoa varten prosessi siirrettiin ruotsalaiseen tehtaaseen. Lopullisella tuotteella tehtiin kliininen kenttäkoe ja turvallisuuskoe, joilla varmistettiin tuotteen teho ja turvallisuus. Myyntilupa saatiin ensin Euroopassa ja pian sen jälkeen USA:ssa. – Prosessiin meni aikaa yli 10 vuotta. Koko ajan Outi Vainion tutkimusryhmä jatkoi omia tutkimuksiaan ja selvitti monia lääkkeen käyttöön liittyviä yksityiskohtia, joihin ei Vetcaren myyntilupaan tähtäävän kehitystyön puitteissa ollut mahdollista perehtyä, Myllys kertoo. – Yliopistot ovat meille tärkeitä kumppaneita. Yhdessä voimme tuottaa laaja-alaista tutkimustietoa ja saamme ulkopuolista näkemystä ja ajatuksia kehityshankkeisiimme. Esimerkiksi vatinoksaani-lääkkeeseen liittyvästä tutkimuksesta on valmistunut yli 10 väitöskirjaa ja yli sata tieteellistä artikkelia.