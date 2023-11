Vanhaan navetan maitohuoneeseen Kiskossa on syntynyt pieni myymälä, joka henkii vanhan ajan kauppapuodin tunnelmaa. Se on Pohjolan tilan Joulupuoti, joka avautuu tänä jouluna toista kertaa.

Kolmen sisaren eli Minna Pohjolan, Päivi Pohjolan ja Nina Selinin pitämä puoti perustettiin Tieksmäen kylälle viime jouluna. Tietoa siitä levitettiin lähinnä Facebookin välityksellä, ja kävijöitä löysi puotiin yli odotusten.

– Kun avasimme puodin mietimme, tuleekohan tänne yhtään ketään. Kun autoja sitten alkoi ajaa pihaan, se oli ihana tunne, Nina Selin muistelee.

– Saimme tosi hyvän vastaanoton. Olimme auki kolmena viikonloppuna, ja yhteensä täällä kävi satoja ihmisiä: paikallisia ja mökkiläisiä, siskokset kertovat.

Ensi lauantaina 25. marraskuuta joulupuoti avaa jälleen ovensa. Tänä jouluna myymälä on auki viitenä viikonloppuna, ihan joulun aatonaattoon saakka.

Pohjolan tila on vanha maitotila, jossa luovuttiin lehmistä vuonna 2008. Sukupolvenvaihdos tapahtui vuonna 2014, ja silloin tilan vetovastuu siirtyi isältä Minna Pohjolalle. Nyt tilalla viljellään viljaa ja mansikoita sekä uutena pensasmustikoita ja herukoita.

Tilan oma joulupuoti on ollut sisarusten haaveena jo vuosikausia. Ensimmäistä kertaa tilan ovia avattiin yleisölle viime vuoden kesällä, kun se osallistui ensimmäistä kertaa Avoimet puutarhat -tapahtumaan. Se sai aikaan oikean yleisöryntäyksen.

Onnistunut tapahtuma innosti sisaruksia tarttumaan unelmaansa. Niinpä he ryhtyivät viime vuoden syksynä pistämään pystyyn joulupuotia.

Vanhan navetan maitohuone siivottiin, kunnostettiin ja sisustettiin. Siskokset alkoivat myös valmistaa myyntiin tuotteita, kuten havukransseja sekä mansikkaglögiä ja mansikkahilloa oman tilan mansikoista. Lähempänä myyntipäiviä leivottiin kuivakakkuja, pullakransseja, piparkakkuja ja saaristolaisleipää sekä valmistettiin itse tehtyä granolaa.

– Viikonloput teimme pitkää päivää. Olemme kaikki kuitenkin tilan ulkopuolella töissä, ja tämä on kaikille harrastus. Ja minä esimerkiksi asun Lempäälässä, Nina Selin toteaa.

Joulupuodin suosiosta rohkaistuneena siskot perustivat viime kesänä Pohjolan tilalle maatilapuodin, kesäkahvilan ja navetan ylisille second hand -vintin. Elokuussa he järjestivät myös talon puutarhassa Afternoon Tea -tapahtuman.

– Mansikanmyynti on kaiken lähtökohta, mutta sen ympärille on hauska kehitellä kaikenlaista muutakin, Minna Pohjola sanoo.

– Second hand -vintti oli tosi suosittu. Raivasimme sitä varten omat vaatekaapit ja vähän kavereidenkin, Nina Selin kertoo.

Ensi kesänä kesäkahvilaa on tarkoitus jatkaa ja laajentaa. Myös second hand -vintti herää taas kesällä henkiin.

– Tavoitteenamme on tuoda vähän elämää tänne kylille ja maaseudulle, Minna Pohjola kuvailee.

Nyt Pohjolan tilalla valmistellaan tämän vuoden joulupuodin tuotteita. Täksi vuodeksi tuotteita on kehitelty ja niiden määrää on lisätty. Tilan omaa jouluglögiä valmistetaan mansikasta, mustikasta ja puolukasta. Omenaglögi tehdään paimiolaisista omenoista. Oman tilan hillomakuja ovat mansikka-rosmariini, puolukka-vanilja ja mustikka-kardemumma.

– Mansikat ovat omalta tilalta, ja mustikat ja puolukat ovat itse poimittuja. Panostamme laadukkaisiin raaka-aineisiin, sillä jos puoti on keskellä ei mitään, sen on tarjottava laatua, Minna Pohjola kiteyttää.

Siskot ovat huomanneet muodostavansa puodinpidossa hyvän tiimin, jossa jokaisella on oma vahvuusalueensa. Päivi Pohjola on taitava leipoja, ja apuna ovat olleet myös hänen neljä lastaan. Minna Pohjola osaa tehdä havukransseja, ja Nina Selinin erikoisalaa ovat second hand -tavarat sekä markkinointi. Joulupuodissakin on mukana vähän second handia.

– Second handia annetaan nykyään lahjaksikin, eikä kaiken tarvitse olla uutta, Selin muistuttaa.

Joulupuodissa myydään myös kiskolaisia villasukkia ja muutamien tarkkaan harkittujen valmistajien, kuten Kaurilan Saunan, Annan Suklaatehtaan, Caffin ja Demmers Teehausin tuotteita. Sastamalasta tulee Taina Ekilän valmistamia olkipukkeja.

– Täksi jouluksi meille on tulossa myös tilamme oma teesekoitus. Uskon, että siitä tulee oikea hittituote, Minna Pohjola sanoo.

Lähipäivinä sisaruksilla on tiedossa säpinää, sillä ennen puodin avajaisia on valmistettava tuotteita työtunteja laskematta.

– Mutta siinä tulee samalla joulutunnelma itsellekin. Ja toivomme, että asiakkaatkin lähtevät puodistamme hyvällä joulumielellä, Minna Pohjola hymyilee.

Pohjolan tilan Joulupuoti (Tieksmäentie 459, Kisko) on avoinna 25.11.–17.12. la–su klo 12–17 ja vielä 22.–23.12. klo 12–17.